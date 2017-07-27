«Демократическая» внешняя политика США уже давно стала притчей во языцех: Вашингтон нападает на слабые и уступающие в технологической силе страны под видом борьбы с терроризмом. Немногие страны могут достойно ответить американским завоевателям. Россия — одна из них. У нас существует система, которая гарантирует нанесение ответного ядерного удара при любых обстоятельствах. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Эту систему в США прозвали «Мертвая рука», у нас она носит название «Периметр». Она нанесет ответный ядерный удар — даже в самом крайнем случае, когда никто не сможет принять решение об этом ударе, просто реагируя на радиосигнал системы, командующей боем. Сенсорные датчики измерят сейсмическую активность, давление воздуха и радиацию — и сразу определят, если что-то пойдет не так. Отсюда и прозвище «Мертвая рука» — присутствия человека и специального нажатия на красную кнопку не требуется. Достаточно анализа искусственного интеллекта.

Ядерный щит России: система «Периметр» нанесет ответный удар при любых обстоятельствах

Только вдумайтесь: если даже российские командные пункты будут уничтожены, если обрубятся все линии связи со стратегическими ядерными силами, система «Периметр» все равно защитит территорию нашей страны и в случае чего сможет ответить на ядерный удар.

Подробнее о том, как работает система. Обнаружив признаки ядерного удара, «Периметр» для начала проверяет связь с Генеральным штабом. При наличии связи система отключается. Если связи нет, «Периметр» запрашивает «Казбек» — основную систему управления стратегическими ракетами, известную своим «ядерным чемоданчиком». Если молчат и там, а также в своем командном бункере, система принимает самостоятельное решение. Пли!

В этом случае с позиций стартуют командные ракеты. Но вместо боеголовок они несут радиопередатчики, которые рассылают команду о пуске всем имеющимся боевым ракетам подводного, воздушного и шахтного базирования. Ни одна блокировка не способна остановить эту команду. «Ответка» гарантирована.

Разработчики «Периметра» признавались, что не знают способа, как вывести систему из строя. Немудрено: контрольно-командная система, датчики и ракеты проектировались с учетом условий ядерного нападения. У системы есть свои независимые командные посты, разнесенные на большое расстояние и дублирующие функции друг друга. В этих пунктах действует самый засекреченный компонент «Периметра». Это сложный программный комплекс, который как раз и способен делать выводы о ядерном нападении на основе самых различных данных.

Разумеется, в НАТО создание системы ядерного удара «Периметр» назвали аморальным. Забыв добавить, что подобный комплекс есть и у США.