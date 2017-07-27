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Ядерный щит России: система «Периметр» нанесет ответный удар при любых обстоятельствах

16:30. 27 июля 2017 Просмотров - 284 Нет комментариев Опубликовал:

«Демократическая» внешняя политика США уже давно стала притчей во языцех: Вашингтон нападает на слабые и уступающие в технологической силе страны под видом борьбы с терроризмом. Немногие страны могут достойно ответить американским завоевателям. Россия — одна из них. У нас существует система, которая гарантирует нанесение ответного ядерного удара при любых обстоятельствах. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Эту систему в США прозвали «Мертвая рука», у нас она носит название «Периметр». Она нанесет ответный ядерный удар — даже в самом крайнем случае, когда никто не сможет принять решение об этом ударе, просто реагируя на радиосигнал системы, командующей боем. Сенсорные датчики измерят сейсмическую активность, давление воздуха и радиацию — и сразу определят, если что-то пойдет не так. Отсюда и прозвище «Мертвая рука» — присутствия человека и специального нажатия на красную кнопку не требуется. Достаточно анализа искусственного интеллекта. 

 

Ядерный щит России: система «Периметр» нанесет ответный удар при любых обстоятельствах
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ядерный щит России: система «Периметр» нанесет ответный удар при любых обстоятельствах

 

 

Только вдумайтесь: если даже российские командные пункты будут уничтожены, если обрубятся все линии связи со стратегическими ядерными силами, система «Периметр» все равно защитит территорию нашей страны и в случае чего сможет ответить на ядерный удар. 

Подробнее о том, как работает система. Обнаружив признаки ядерного удара, «Периметр» для начала проверяет связь с Генеральным штабом. При наличии связи система отключается. Если связи нет, «Периметр» запрашивает «Казбек» — основную систему управления стратегическими ракетами, известную своим «ядерным чемоданчиком». Если молчат и там, а также в своем командном бункере, система принимает самостоятельное решение. Пли! 

В этом случае с позиций стартуют командные ракеты. Но вместо боеголовок они несут радиопередатчики, которые рассылают команду о пуске всем имеющимся боевым ракетам подводного, воздушного и шахтного базирования. Ни одна блокировка не способна остановить эту команду. «Ответка» гарантирована. 

Разработчики «Периметра» признавались, что не знают способа, как вывести систему из строя. Немудрено: контрольно-командная система, датчики и ракеты проектировались с учетом условий ядерного нападения. У системы есть свои независимые командные посты, разнесенные на большое расстояние и дублирующие функции друг друга. В этих пунктах действует самый засекреченный компонент «Периметра». Это сложный программный комплекс, который как раз и способен делать выводы о ядерном нападении на основе самых различных данных.

Разумеется, в НАТО создание системы ядерного удара «Периметр» назвали аморальным. Забыв добавить, что подобный комплекс есть и у США. 

Автор: Максим Вручный
 
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https://riafan.ru/881023-yadernyi-shit-rossii-sistema-perimetr-naneset-otvetnyi-udar-pri-lyubykh-obstoyatelstvakh
Метки: американская агрессия, нато, Периметр, сшанский терроризм, Удар "Возмездия", ядерное оружие
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