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Сводки от ополчения Новороссии 27 июля 2017

09:42. 27 июля 2017 Просмотров - 378 Нет комментариев Опубликовал:

Басурин: ВСУ 43 раза нарушили перемирие в ДНР

Украинская сторона продолжает нарушать перемирие

Басурин: ВСУ 43 раза нарушили перемирие в ДНР

За прошедшие сутки зафиксировано сорок три нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины.

Об этом сообщил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«На Донецком направлении противник активно применял танки, минометы и стрелковое оружие. По одиннадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено шестнадцать танковых снарядов, а также сорок одна мина калибром 120-мм и двадцать одна мина калибром 82-мм.

На Горловском и Мариупольском направлениях противник активно применял гранатометы и стрелковое оружие по пяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам», — заявил Басурин.

Защищая ДНР один военнослужащий получил ранение.

В результате обстрелов города Докучаевск со стороны ВСУ повреждения получили пять домов.

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Со всех сторон



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В ДНР и ЛНР ждут американскую делегацию

В ДНР и ЛНР ждут американскую делегацию | Русская весна

Власти Народных Республик Донбасса готовы обеспечить безопасность представителей США, если они приедут в ДНР и ЛНР, чтобы изнутри оценить ситуацию в регионе.

Об этом «Известиям» рассказали представители властей в Донецке и Луганске.

Напомним, новый спецпредставитель Вашингтона по Украине Курт Волкер несколько дней назад посетил подконтрольные Киеву донбасские территории. А депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что американский дипломат вполне может побывать и по другую сторону линии соприкосновения.

Курт Волкер, вступив в должность спецпредставителя США по Украине, первым делом направился лично оценить обстановку в регионе. Однако полной картины он увидеть не мог, так как ограничился визитом на территории, подконтрольные Киеву.

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Как правило, у западных политиков, когда речь заходит о возможности приехать в ДНР или ЛНР, возникают опасения по поводу безопасности. Представители властей в Донецке и Луганске заверили «Известия», что американские дипломаты могут не беспокоиться, организовать безопасное передвижение по ДНР и ЛНР не составит особого труда.

«К нам приезжали высокопоставленные лица из ООН, ОБСЕ и не только. Во всех случаях мы обеспечивали безопасность должным образом. Проблемы в том, чтобы визиты проходили без рисков, нет.

Если у них возникнет желание, мы обеспечим их безопасность», — сказал «Известиям» заместитель командующего армией ДНР Эдуард Басурин.

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В Донецке и Луганске заявляют, что заинтересованы в визите американских дипломатов, поскольку это позволит Вашингтону оценить ситуацию на фронтах с обеих сторон, увидеть реальное положение дел в Народных Республиках и даст возможность получить объективное представление о войне на Донбассе.

«Мы готовы принять любые иностранные делегации, в том числе американские, и показать им, что реально происходит в Донбассе. Если представители стран Запада хотят узнать объективную информацию о происходящем, они сами должны проявить инициативу и посетить этот регион», — сказал «Известиям» заместитель председателя народного совета ЛНР Владислав Дейнего.

Председатель народного совета ДНР Денис Пушилин отметил в беседе с «Известиями», что пока никто из Госдепартамента США или других структур в Вашингтоне не высказывал конкретных намерений посетить Донецк, но в случае такого обращения препятствовать возможному американскому турне по Донбассу власти республики не будут.

По его словам, для ДНР важны любые усилия, которые помогут пролить свет на происходящее в регионе и урегулировать ситуацию.

«Мы положительно оцениваем попытки всех политических игроков внести свою лепту в мирное разрешение конфликта», — сказал Денис Пушилин.

Вопрос, поедет ли спецпредставитель США в Донецк или Луганск, пока остается открытым. При этом накануне Би-Би-Си сообщила, что Курт Волкер собирается прибыть в Москву для стратегических переговоров с представителями российских властей по урегулированию ситуации в Донбассе.

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Бойцы Народной милиции ДНР привезли гуманитарную помощь детям-инвалидам Донецка (ВИДЕО)

Бойцы Народной милиции ДНР привезли гуманитарную помощь детям-инвалидам Донецка (ВИДЕО) | Русская весна

Вооруженные силы ДНР продолжают свою гуманитарную деятельность.

Так, в среду, 26 июля, ВС ДНР совместно с российскими меценатами доставили гуманитарную помощь в школу-интернат № 3 г. Донецка для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Бойцы Народной милиции привезли воспитанникам интерната одежду, книги, канцелярию и другие необходимые вещи. 

Всего в школе-интернате учатся и живут около 150 человек, для которых такая помощь в преддверии нового учебного года особенно актуальна. 

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ВСУ 9 раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

ВСУ 9 раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 9 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиновка, Калиново, Красный Яр, Первомайск, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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