Сводки от ополчения Новороссии 27 июля 2017

Власти Народных Республик Донбасса готовы обеспечить безопасность представителей США, если они приедут в ДНР и ЛНР, чтобы изнутри оценить ситуацию в регионе.

Об этом «Известиям» рассказали представители властей в Донецке и Луганске.

Напомним, новый спецпредставитель Вашингтона по Украине Курт Волкер несколько дней назад посетил подконтрольные Киеву донбасские территории. А депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что американский дипломат вполне может побывать и по другую сторону линии соприкосновения.

Курт Волкер, вступив в должность спецпредставителя США по Украине, первым делом направился лично оценить обстановку в регионе. Однако полной картины он увидеть не мог, так как ограничился визитом на территории, подконтрольные Киеву.

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Как правило, у западных политиков, когда речь заходит о возможности приехать в ДНР или ЛНР, возникают опасения по поводу безопасности. Представители властей в Донецке и Луганске заверили «Известия», что американские дипломаты могут не беспокоиться, организовать безопасное передвижение по ДНР и ЛНР не составит особого труда.

«К нам приезжали высокопоставленные лица из ООН, ОБСЕ и не только. Во всех случаях мы обеспечивали безопасность должным образом. Проблемы в том, чтобы визиты проходили без рисков, нет.

Если у них возникнет желание, мы обеспечим их безопасность», — сказал «Известиям» заместитель командующего армией ДНР Эдуард Басурин.

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В Донецке и Луганске заявляют, что заинтересованы в визите американских дипломатов, поскольку это позволит Вашингтону оценить ситуацию на фронтах с обеих сторон, увидеть реальное положение дел в Народных Республиках и даст возможность получить объективное представление о войне на Донбассе.

«Мы готовы принять любые иностранные делегации, в том числе американские, и показать им, что реально происходит в Донбассе. Если представители стран Запада хотят узнать объективную информацию о происходящем, они сами должны проявить инициативу и посетить этот регион», — сказал «Известиям» заместитель председателя народного совета ЛНР Владислав Дейнего.

Председатель народного совета ДНР Денис Пушилин отметил в беседе с «Известиями», что пока никто из Госдепартамента США или других структур в Вашингтоне не высказывал конкретных намерений посетить Донецк, но в случае такого обращения препятствовать возможному американскому турне по Донбассу власти республики не будут.

По его словам, для ДНР важны любые усилия, которые помогут пролить свет на происходящее в регионе и урегулировать ситуацию.

«Мы положительно оцениваем попытки всех политических игроков внести свою лепту в мирное разрешение конфликта», — сказал Денис Пушилин.

Вопрос, поедет ли спецпредставитель США в Донецк или Луганск, пока остается открытым. При этом накануне Би-Би-Си сообщила, что Курт Волкер собирается прибыть в Москву для стратегических переговоров с представителями российских властей по урегулированию ситуации в Донбассе.

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