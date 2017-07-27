Величайшая битва в истории человечества началась вовсе не в руинах варварски разрушенного немцами Сталинграда. Сталинградская битва началась в степях на подступах к городу 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года.



С СССР был снят прекрасный фильм, который так и назывался: «Страницы Сталинградской битвы».

Его отличительной особенностью (а это 1967 г.) было присутствие в кадре ЖИВЫХ ГЕРОЕВ И ЛЕГЕНД. Это Маршалы Советского Союза Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский. Это герой «руин Сталинграда», командир 62-й армии Чуйков, который не дал фашистам дойти до Волги (иногда 200 метров!), а потом со своими героями вошел в Берлин.

В фильме семь серий. Мы решили объединить их в один видеофрагмент, который и предлагаем вашему вниманию.

Герои все расскажут сами…

1 серия — «На степных рубежах». В фильме рассказывается о боях на дальных подступах к Сталинграду. в междуречье Волги и Дона.

2 серия — «23 августа». Самая страшная дата в истории города – 23 августа 1942 года. В этот день фашистская авиация совершила самый массовый налёт на город и превратила Сталинград в руины.

3 серия — «Дни и ночи». О боях в черте города.

4 серия — «Операция Уран». План окружения вражеских войск в Сталинграде.

5 серия — «Разгром Манштейна». Разгром группировки Манштейна, спешащей на выручку своим окружённым войскам в Сталинград.

6 серия — «Кольцо сжимается». Окончание окружения войск в Сталинграде и закрытие кольца окружения.

7 серия — «Победа». 2 февраля 1943 года, Победа в Сталинградской битве.

Источник: nstarikov.ru