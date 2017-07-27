Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 июля 2017

В «Аль-Каиду», стремительно ставшую самой влиятельнейшей силой в провинции Идлиб, ежедневно принимаются различные отряды бандитов и террористов, количество этих НВФ уже исчисляется десятками, а численность — несколькими тысячами.

Надеясь поживиться награбленным, став равноправными членами, боевики не представляют, что в рядах этой группировки им уготована роль куда менее значимая и прибыльная.

Как сообщала «Русская Весна», в течении прошедшей недели в зоне деэскалации конфликта на севере Сирии группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) начала набирать силу и взяла под контроль огромную территорию от сирийско-турецкой границы до южных окраин Идлиба. В результате в распоряжении группировки оказались техника и склады с оружием и боеприпасами из Турции, накопленные их конкурентами-исламистами из «Ахрар аш-Шам» ранее.

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Не жалея боеприпасов, террористы смогли быстро занять множество небольших населенных пунктов и крупный город Идлиб. Избытки ценного имущества и вовсе распродавались. В результате, отступавшие до этого банды решили перейти под контроль «Джебхат ан-Нусры», вероятно полагая, что в столь обеспеченном формировании они смогут обогатиться и получая довольствие, и грабя местное население, прикрываясь флагами «Нусры».

Террористы «Джебхат ан-Нусры» проводят облаву в Идлибе, июль 2017 г.

Однако, практика показывает, что в этой группировке исповедуется крайне пренебрежительное отношение к новым членам, вступающим в нее. Всех, не входящих в идеологически и религиозно связанное ядро группировки, членов используют как пушечное мясо и исполнителей грязной неблагодарной работы. С их помощью прорубаются бреши в обороне противника, проводится разведка боем и демонстративные наступления.

Так руководству «Джебхат ан-Нусра» удается убить сразу двух зайцев: сохранить свои основные силы относительно нетронутыми и существенно сократить количество получателей довольствия. Как правило бандиты, вступившие в группировку подолгу работают на нее не получая денег, а после бросаются на особо опасный участок, где полностью истребляются противником — в результате платить никому и не надо. После, на место погибших приходят следующие наивные искатели легких денег и незатейливая схема повторяется вновь. Война, в этом смысле, очень удобный для агрессивной кадровой политики бизнес.

Что же касается поборов с местного населения — такая возможность вновь обращенным сторонникам «Джебхат ан-Нусры» попросту не предоставляется. Их отправляют на безлюдные господствующие высоты в качестве наблюдателей, на блокпосты в качестве первой линии обороны и, что случается чаще всего, в бой, в качестве живого щита. Очевидно, что ни в одной из этих ситуаций не возникает предпосылок для обогащения.

Сирийская «Аль-Каида», несмотря на ее религиозность, крайне меркантильная и расчетливая организация, расставаться со своими деньгами она отнюдь не стремится. Однако, невзирая на все перечисленные «преимущества» такой работы, поток соискателей на должность «идиота, бесславно погибшего ни за грош ради достижения чужих целей» не иссякает до сих пор.

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Заявление о выходе нескольких группировок из «Ахрар аш-Шам» и переходе их к «Джебхат ан-Нусре».

* Запрещенная в РФ террористическая организация.