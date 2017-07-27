Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 июля 2017
- 11:26 Российская артиллерия в Восточной Хаме.
- 10:02 Коалиция США за месяц убила 170 мирных жителей Ракки — ООН.
- 03:45 Идлиб под властью «Аль-Каиды»: тысячи исламистов вступают в её ряды (ФОТО).
- Вчера 21:24 ВАЖНО: ВКС РФ уничтожили европейских специалистов по химоружию ИГИЛ в Сирии.
Российская артиллерия в Восточной Хаме
Российская артиллерия в Восточной Хаме.
Скорее всего это одна из артиллерийских групп поддерживающих наступление САА в направлении Акербата, где САА с мая пытается прорвать оборону войск Халифата.
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Коалиция США за месяц убила 170 мирных жителей Ракки — ООН
В сирийском городе Ракка в связи с боевыми действиями в июне погибли более 170 человек.
Об этом говорится в докладе генсека ООН Антониу Гутерреша.
«Ситуация в городе, по сообщениям, тяжелая. Гражданские лица продолжают гибнуть как в результате бомбардировок с воздуха, так и ударов с суши… По крайней мере 173 человека были убиты в июне. В городе были убиты около 27 гражданских лиц и десятки людей получили ранения на реке Евфрат при попытке добраться к воде», — пишет он.
Напомним, Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города.
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
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Идлиб под властью «Аль-Каиды»: тысячи исламистов вступают в её ряды (ФОТО)
В «Аль-Каиду», стремительно ставшую самой влиятельнейшей силой в провинции Идлиб, ежедневно принимаются различные отряды бандитов и террористов, количество этих НВФ уже исчисляется десятками, а численность — несколькими тысячами.
Надеясь поживиться награбленным, став равноправными членами, боевики не представляют, что в рядах этой группировки им уготована роль куда менее значимая и прибыльная.
Как сообщала «Русская Весна», в течении прошедшей недели в зоне деэскалации конфликта на севере Сирии группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) начала набирать силу и взяла под контроль огромную территорию от сирийско-турецкой границы до южных окраин Идлиба. В результате в распоряжении группировки оказались техника и склады с оружием и боеприпасами из Турции, накопленные их конкурентами-исламистами из «Ахрар аш-Шам» ранее.
Подробнее в материале: Реки крови в «раю исламистов»: Крупнейшие банды начали жестокую войну, отбивая друг у друга сирийские города (ВИДЕО, ФОТО 18+)
Не жалея боеприпасов, террористы смогли быстро занять множество небольших населенных пунктов и крупный город Идлиб. Избытки ценного имущества и вовсе распродавались. В результате, отступавшие до этого банды решили перейти под контроль «Джебхат ан-Нусры», вероятно полагая, что в столь обеспеченном формировании они смогут обогатиться и получая довольствие, и грабя местное население, прикрываясь флагами «Нусры».
Террористы «Джебхат ан-Нусры» проводят облаву в Идлибе, июль 2017 г.
Однако, практика показывает, что в этой группировке исповедуется крайне пренебрежительное отношение к новым членам, вступающим в нее. Всех, не входящих в идеологически и религиозно связанное ядро группировки, членов используют как пушечное мясо и исполнителей грязной неблагодарной работы. С их помощью прорубаются бреши в обороне противника, проводится разведка боем и демонстративные наступления.
Так руководству «Джебхат ан-Нусра» удается убить сразу двух зайцев: сохранить свои основные силы относительно нетронутыми и существенно сократить количество получателей довольствия. Как правило бандиты, вступившие в группировку подолгу работают на нее не получая денег, а после бросаются на особо опасный участок, где полностью истребляются противником — в результате платить никому и не надо. После, на место погибших приходят следующие наивные искатели легких денег и незатейливая схема повторяется вновь. Война, в этом смысле, очень удобный для агрессивной кадровой политики бизнес.
Что же касается поборов с местного населения — такая возможность вновь обращенным сторонникам «Джебхат ан-Нусры» попросту не предоставляется. Их отправляют на безлюдные господствующие высоты в качестве наблюдателей, на блокпосты в качестве первой линии обороны и, что случается чаще всего, в бой, в качестве живого щита. Очевидно, что ни в одной из этих ситуаций не возникает предпосылок для обогащения.
Сирийская «Аль-Каида», несмотря на ее религиозность, крайне меркантильная и расчетливая организация, расставаться со своими деньгами она отнюдь не стремится. Однако, невзирая на все перечисленные «преимущества» такой работы, поток соискателей на должность «идиота, бесславно погибшего ни за грош ради достижения чужих целей» не иссякает до сих пор.
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Заявление о выходе нескольких группировок из «Ахрар аш-Шам» и переходе их к «Джебхат ан-Нусре».
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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ВАЖНО: ВКС РФ уничтожили европейских специалистов по химоружию ИГИЛ в Сирии
ВКС РФ и ВВС САР громят ИГИЛ в Дейр эз-Зор.
Об этом «Русской Весне» сообщил военный источник.
«В ночь с 17 на 18 июля ударами российской авиации в районе города Аль-Маядин на Евфрате в провинции Дейр эз-Зор были уничтожены полевые командиры ИГИЛ* Абу Анас Аль-Шали и Мухаммад Ад-Дэри, а с ними два специалиста — химика из Европы, известные как Абу Адам Аль-Франси и Яхъя Мухаммад», — рассказал офицер.
«В результате ударов был уничтожен развернутый переехавшими из Мосула игиловцами цех с лабораторией по производству отравляющих веществ и склад начиняемых отравляющими веществами боеприпасов», — добавил собеседник «Русской Весны».
В тоже время арабские СМИ сообщают, что в последние дни ВКС России и ВВС САР наносят массированные удары в провинции Дейр эз-Зор. Прошлым утром они атаковали позиции террористов.
Боевые самолеты, вылетевшие с аэродрома в провинции Хомс, обрушили град авиаударов по боевикам в районе Панорама и Аль-Хавиках.
После этого авиация атаковала врага в провинциальной столице и н. п. Аль-Джафра, находящемся недалеко от военного аэропорта Дейр эз-Зора.
За одно лишь утро ВКС РФ и ВВС САР нанесли более 15 авиаударов, причинив значительный урон обороне боевиков, передаёт арабское агентство AMN.
Одной из задач военных самолетов был склад боеприпасов вблизи района Аль-Багилиях, который в конечном итоге во время бомбардировки был уничтожен.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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