Шойгу рассказал о новейшем и перспективном вооружении России

...время двое военнослужащих успели подготовить новую позицию, перезарядить гранатометы и ...них только слово «пока». Сергей Шойгу рассказал, что «к уничтожению бандформирований ...25 самолетов дальней авиации, восемь перспективных бомбардировщиков Су-34, четыре ...