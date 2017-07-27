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Шойгу рассказал о новейшем и перспективном вооружении России

08:52. 27 июля 2017 Просмотров - 276 Один комментарий Опубликовал:

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 1598 301
    nikolay 27 июля 2017 в 12:22 Ссылка Пометить
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    Чтобы уйти от ответственности за разграбление России, Путин и его ставленники пугают мировой войной с НАТ0, сами являющиеся членами НАТО, потому что их зарубежные счета находятся в странах НАТО. Пугают мировым терроризмом, который сами же и финансируют. Так дочки российских банков на Украине продолжают финансировать бандеровский сброд, убивающий людей на Донбассе.В УК РФ имеется статья: Финансирование терроризма и государственная измена. Почему эта статья не работает в РФ!

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