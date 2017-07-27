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Российская армия интенсивно закупает дальнобойные крылатые ракеты

15:29. 27 июля 2017 Просмотров - 336 Нет комментариев Опубликовал:

Они составляют основу сил стратегического неядерного сдерживания

«Калибры» для сдерживания

Оборонная промышленность России за II квартал 2017 г. поставила Вооруженным силам более 60 крылатых ракет типа «Калибр», заявил в среду на дне военной приемки (селекторное совещание военных и промышленности) министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, за этот период в войска поступил также необходимый для вооружения ракетной бригады комплект оперативно-тактических ракет «Искандер-М», 11 самолетов, шесть вертолетов, один корвет и девять радаров.

Как пояснил заместитель министра обороны Юрий Борисов, ракеты «Калибр» поставлены в интересах флота, как и два многоцелевых истребителя Су-30СМ.

Также за этот период армия получила 35 новых и 155 отремонтированных образцов боевых бронированных машин и танков, 10 новых самоходных артиллерийских установок, 500 новых и 273 отремонтированных автомобиля.

Названные Шойгу темпы производства ракет «Калибр» следует признать высокими, говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Это можно объяснить тем, что именно эти ракеты корабельного базирования составляют основу неядерных сил стратегического сдерживания, о планах создания которых в ближайшие годы не раз говорили и министр обороны, и другие представители военного руководства, добавляет эксперт. Ракеты «Калибр» наряду с крылатыми ракетами воздушного базирования применялись в Сирии с различных носителей, всего было использовано более 100 крылатых ракет различных типов.

Наличие неядерных сил стратегического сдерживания позволяет снизить риски ядерной эскалации, потому идея их создания и выглядит привлекательной, поясняет человек, близкий к Минобороны. По его словам, США давно имеют тысячи крылатых ракет (апрельский удар по сирийскому аэродрому был нанесен 59 ракетами), есть ракеты такого типа у Китая, Южной Кореи и некоторых союзников США. К тому же – что более важно для России – дальнобойными крылатыми ракетами американского производства уже оснащаются тактические самолеты ВВС приграничных с Россией стран вроде Польши и Финляндии и российские Вооруженные силы должны на это реагировать, подчеркивает собеседник.

Вслед за совещанием о перевооружении Минобороны провело коллегию, на которой обсуждался вопрос об обеспечении военной безопасности на юго-западном стратегическом направлении. По словам Шойгу, в условиях размещения в Румынии  ВВС США и Великобритании и другой военной активности НАТО в Черном море «Россия вынуждена принимать симметричные меры» и одним из важных шагов стало формирование в Южном военном округе в марте 2017 г. общевойсковой [восьмой] армии. Капитальное строительство в Южном округе и в Арктике является сейчас приоритетным направлением, говорит человек, близкий к Минобороны.

 

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https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/07/27/726233-rossiiskaya-armiya-raketi

Метки: Вооружённые силы России, Калибр, оборонная промышленность
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