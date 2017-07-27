Путин запретил уклонистам от армии работать на госсужбе в течение 10 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому не прошедшим военную службу по призыву без законных оснований запрещается занимать государственные должности в течение 10 лет после факта уклонения. Соответствующее постановление опубликовано в среду, 26 июля, на официальном портале правовой информации.

Согласно внесенным изменениям в закон «О муниципальной службе в РФ», у уклонистов появляется шанс реализовать себя в госсужбе. В 2014 году Госдума приняла закон, по которому правонарушитель безвременно не мог занимать должность госслужащего или муниципального служащего. Позднее Конституционный суд счел эту норму не соответствующей Основному закону страны и постановил ее скорректировать.

В законе также прописан алгоритм действий призывной комиссии и руководителя, у которого работает уклонист. Так, на военные комиссариаты возложена обязанность уведомлять глав государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов. Если правонарушитель сумеет устроиться на работу, его уволят, а работодатель должен будет отчитаться об увольнении.

Источник: nnm.me