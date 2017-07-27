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Предчувствие событий

12:53. 27 июля 2017 Просмотров - 158 3 коммент. Опубликовал:

Хотя некоторые психологи и учёные-естественники относятся к экстрасенсорным способностям с большим скептицизмом, многие считают, что всё таки "что-то такое есть”.

Например, выпускник Оксфорда и автор книги "Наука и психологические феномены: разрушение здания скептицизма” Крис Картер ссылается на два социологических опроса, демонстрирующих, что большинство учёных верят в такие способности.

В одном из опросов приняли участие более 500 учёных. 56 процент из них посчитали экстрасенсорные способности человека "установленным фактом” или признали их существование "высокой вероятностью”. Другое исследование было проведено с участием более 1000 учёных – в этот раз 67 процентов опрошенных посчитало телепатию либо "установленным фактом”, либо "вполне вероятным явлением”.

Ниже вы найдёте несколько случаев о проявлении экстрасенсорных способностей, некоторые из них – довольно известные истории из прошлого, а другие были почерпнуты в различных социальных медиа.

1. Предчувствие в пиццерии
  
Я работал в маленькой пиццерии и в какой-то момент почувствовал себя так, будто вот-вот умру. Просто невероятное ощущение близкой смерти. Я отпросился у хозяина и поехал домой и сразу же почувствовал себя лучше. 
В тот же день на пиццерию напали и ограбили, направив на работников дуло оружия.

2. Своевременная истерика
  
Как то раз я собиралась выходить из дома со своим 3-летним сыном, и с ним приключилась ужасная истерика. Он кричал, что не пойдёт на улицу, потому что не хочет умереть. Спустя десять минут приступ как рукой сняло, и он был готов к выходу. 
А когда мы вышли из дома, то увидели страшную аварию на дороге прямо перед нашим домом – как раз в том месте, которое мы должны были проезжать, если бы не эта внезапная истерика.

3. Сон маленькой девочки
  
Маленькая девочка по имени Эрил Джонс предсказала собственную гибель, равно как и гибель своих одноклассников, которая случилась в Уэльсе в октябре 1966 года. 
Как-то Эрил сказала своей маме, что не боится умереть, потому что "Я буду там с Питером и Джун”. А спустя несколько дней, 20 октября, она рассказала свой сон, в котором её школа была вся в чём-то чёрном, и внутри было пусто.

На следующий день, 21 октября 1966 года произошёл самый страшный оползень в истории Уэльса. В результате обвала террикона шлака на окраине Эберфана, покрывшего школу, 116 детей были похоронены заживо. Десятилетнюю Джонс нашли рядом с её одноклассниками Питером и Джун.

4. Путь к свободе Харриет Тубман
  
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Харриет Тубман прославилась тем, что в 19 веке вывела сотни рабов к свободе. Говорили, что у неё были видения, которые позволяли ей благополучно избегать всех опасностей. Она заранее видела себя и своих подопечных приближающимися к очередной ловушке и своевременно меняла маршруты.

5. Предвидение ребёнка-аутиста
  
Я работала со страдающим аутизмом ребёнком, который имел обыкновение говорить о себе в третьем лице. Однажды, когда я его купала, он начал вдруг повторять: "Его мама идёт, его мама идёт…”

Я решила, что её мама предупредила о своём приходе накануне вечером, собрала его вещи и стала ждать, что за ним скоро придут. Когда его мама вскоре действительно пришла, я рассказала ей, что как сын радовался её скорому приходу, на что женщина ответила: "Я ничего ему не говорила”.

И ещё она рассказала, что однажды была за рулём и говорила с сыном по телефону. Вдруг он сказал, чтобы она была осторожна "из-за оленя”. Она не обратила на это особого внимания, но скорость на всякий случай сбавила. Спустя минуту на дорогу впереди выскочил олень – примерно в том месте, где она оказалась бы, если бы не притормозила.

6. Сбывшийся кошмар
  
Самый страшный сон в моей жизни – это тот, в котором я увидел, как умирает мой отец. В этом сне не было картинки. Он состоял из пустоты и темноты. Но ощущение от сна было такое… жуть.

Я чувствовал каждой клеточкой своего существа, что моего отца больше нет. Он никогда больше со мной не поговорит. Сколько его замыслов не осуществятся, сколько надежд не сбудутся…

Я начал всхлипывать, да так громко, что проснулся. Я был в ужасе. Меня всего трясло. Я думал, что это правда, что он действительно умер. И тут я услышал его храп за стеной. Я, наконец, понял, что это был только сон и вздохнул с облегчением. 
А через две недели отец скоропостижно скончался.

7. Пророческий сон Авраама Линкольна

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За несколько дней до своего убийства Авраам Линкольн спал на борту судна "River Queen”. Ему снилось, что он в Белом доме, где проходит траурная церемония. Линкольн спросил у одного из охранников, кого это хоронят. "Президента”, – ответил тот.

8. Странный знак, соединивший сон и реальность
  
Когда я учился в выпускном классе, мне приснилась пурпурная банкнота в пять долларов. На лицевой стороне пурпурным был фон, а на обороте в углу – большая пурпурная цифра 5. 
Я проснулся и подумал: "Какой абсурдный сон, почему деньги такого странного цвета”. 
Прошло несколько месяцев, я подрабатывал кассиром, и как-то раз в магазин приходит пожилая женщина и протягивает мне пять долларов. Я заметил лёгкий пурпурный оттенок банкноты и мои глаза округлились. Я перевернул купюру и увидел крупную пурпурную пятёрку на обороте.
  
9. Вещий сон о взрыве "Челленджера”

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Когда я был маленьким, мне приснилось, что я вышел на улицу и увидел толпу людей. Они смотрели в небо, показывали на огромный огненный шар и плакали. Никто не объяснил мне, что случилось, и я, проснувшись, решил, что это должно быть взорвалась какая-нибудь большая комета.

Спустя пару дней, 4 апреля 1983 года, произошла трагедия "Челленджера”. Кадры взрыва, которые показывали в новостях, точь в точь совпадали с тем, что я видел во сне.

10. "Жуткое” видение
  
Однажды у меня было видение, касающиеся одного из близких друзей нашей семьи. 
Я увидела его в воде, вниз лицом. Это было ужасно и я постаралась прогнать эту картинку из своей головы. Тогда меня посетило другое видение – он лежал в кровати, в депрессии и рядом стояло инвалидное кресло.

Это было нечто очень яркое и сильное, я никогда не переживала ничего подобного – ни до, ни после. Я рассказала об этом маме, и помню, пыталась убедить её, что с нашим другом "случится что-то плохое”.

Спустя 15 лет он случайно въехал в воду на пляже и сломал позвоночник. Он чуть не утонул, поскольку был парализован и не смог сразу выбраться из воды. Сейчас он прикован к инвалидному креслу.

mixstuff – Ангелина Потапова 

Источник: nashaplaneta.su

Метки: гипотезы и версии
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3 коммент.»

  • 3636 2268
    Михан 27 июля 2017 в 13:11 Ссылка Пометить
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    У меня в жизни была чёрная полоса и в это время приснился мне сон. В пустыне -на песке стоит летающая тарелка и на крыше золотовласый фараон с квадратной, золотой гривной танцует лезгинку. Он был одет в белую льняную рубашку.
    Мне показалось, что он знает о моих проблемах и поэтому радуется, что он к моим несчастьям причастен. Была одна интересная деталь-у фараона были голубые глаза и чёрные губы.

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  • 3636 2268
    Михан 27 июля 2017 в 13:26 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Часто сняться мне сны в которых я летаю, низко и только над водой, как дух.

    Приятно спать с женщиной под боком-сны всегда позитивные.

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