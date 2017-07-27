Онлайн-встреча с автором книги “Честь” 25.07.2017

0:01:53 — Духовно-нравственные победы

0:12:01 — Духовный уровень Довганя Владимира

0:13:14 — Возможно ли сейчас создание групп людей для подготовки кадров в государство Чести

0:20:58 — Взаимодействие мужчины и женщины в космическом масштабе

0:32:01 — Может ли человек первой Касты достичь состояния второго и третьего уровней открытого Сердца

0:39:04 — Духовный уровень : матери Терезы, Марии Монтессори, патриарха Кирилла, Марины Таргаковой, Марианны Полонски, Руслана Нарушевича, Александра Хакимова, Сергея Серебрякова, Рами Блекта, Сатьи Дас, Анатолия Некрасова, Ольги Валяевой

0:51:32 — Вредно ли мужчине и женщине пребывать долгое время вместе

1:00:13 — Приемлимы ли ведические меры наказания в государстве Чести

1:04:49 — Олимпийские игры, соревнования и женские виды спорта в государстве Чести

1:07:09 — Как будет поддерживаться стабильность валюты в государстве Чести

1:10:13 — Вопрос о Чернобыльской атомной электростанции

1:13:16 — Судьба — предрешена

1:15:49 — Духовный уровень: Ванги, Саддама Хусейна, Слободана Милошевича, Каддафи, Владимира Ленина

1:21:24 — Сила молитвы «Отче наш»

1:23:07 — Чувство Безусловной Любви — это контакт со Всевышним

1:24:56 — Духовный уровень нынешнего Римского папы

1:26:32 — Каким образом сегодня религии влияют на политику стран

1:29:22 — Духовный уровень Порфирия Иванова

1:30:13 — Духовный уровень Виктора Чулкина и Армина Ризи

1:31:34 — Что делать, если есть желание сбежать с нашей планеты

1:34:13 — Знание о рунах — знание волхвов

1:35:21 — Духовный уровень Голтиса

1:38:39 — Духовный уровень: Гурджиева, Норбекова, Зепа Хольцера, Девида Айка

1:42:40 — О праздновании дня Перуна

1:45:05 — Прогноз – когда славяне придут к государству Чести

1:48:46 — Вопрос о количестве детей в семье

1:51:21 — Содержание стариков в государстве Чести

1:56:17 — Как навести порядок в стране без жёстких наказаний и штрафов