Онлайн-встреча с автором книги “Честь” 25.07.2017
0:01:53 — Духовно-нравственные победы
0:12:01 — Духовный уровень Довганя Владимира
0:13:14 — Возможно ли сейчас создание групп людей для подготовки кадров в государство Чести
0:20:58 — Взаимодействие мужчины и женщины в космическом масштабе
0:32:01 — Может ли человек первой Касты достичь состояния второго и третьего уровней открытого Сердца
0:39:04 — Духовный уровень : матери Терезы, Марии Монтессори, патриарха Кирилла, Марины Таргаковой, Марианны Полонски, Руслана Нарушевича, Александра Хакимова, Сергея Серебрякова, Рами Блекта, Сатьи Дас, Анатолия Некрасова, Ольги Валяевой
0:51:32 — Вредно ли мужчине и женщине пребывать долгое время вместе
1:00:13 — Приемлимы ли ведические меры наказания в государстве Чести
1:04:49 — Олимпийские игры, соревнования и женские виды спорта в государстве Чести
1:07:09 — Как будет поддерживаться стабильность валюты в государстве Чести
1:10:13 — Вопрос о Чернобыльской атомной электростанции
1:13:16 — Судьба — предрешена
1:15:49 — Духовный уровень: Ванги, Саддама Хусейна, Слободана Милошевича, Каддафи, Владимира Ленина
1:21:24 — Сила молитвы «Отче наш»
1:23:07 — Чувство Безусловной Любви — это контакт со Всевышним
1:24:56 — Духовный уровень нынешнего Римского папы
1:26:32 — Каким образом сегодня религии влияют на политику стран
1:29:22 — Духовный уровень Порфирия Иванова
1:30:13 — Духовный уровень Виктора Чулкина и Армина Ризи
1:31:34 — Что делать, если есть желание сбежать с нашей планеты
1:34:13 — Знание о рунах — знание волхвов
1:35:21 — Духовный уровень Голтиса
1:38:39 — Духовный уровень: Гурджиева, Норбекова, Зепа Хольцера, Девида Айка
1:42:40 — О праздновании дня Перуна
1:45:05 — Прогноз – когда славяне придут к государству Чести
1:48:46 — Вопрос о количестве детей в семье
1:51:21 — Содержание стариков в государстве Чести
1:56:17 — Как навести порядок в стране без жёстких наказаний и штрафов