Кто по праву наследует Землю?

...не только их земли, но и их культурное наследие[22]. Со...все ведуньи – кто в большей степени, а кто в меньшей. ... либо ушли под землю. Те, кто ушел под землю помнил знание, данное...Нави. Существуют еще и миры Прави, которые находятся «между» приведенными...