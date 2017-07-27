Корейская война – взгляд из Пхеньяна

27 июля в Корейской Народно Демократической республике (КНДР) отмечается день победы в Отечественной освободительной войне. Трактовка событий Корейской войны сегодня в России дается исключительно с американской точки зрения. Между тем, подобное «единодушие» в оценках весьма странно. Во всех других военных конфликтах, включая Афганистан, Вьетнам, Ирак, Ливию и даже Сирию, нам очевидна агрессивность США, их желание войны. Везде агрессором выступает именно Вашингтон. А в Корейской войне, он вроде … как и не является организатором войны. Странно. Но для жителей Северной Кореи ясность в этом вопросе полная. И 27 июля они празднуют день победы в Отечественной освободительной войне против американских оккупантов. В этот день в 1953 году было заключено перемирие в Корейской войне, а значит, Штаты не добились в ней поставленных целей и не смогли разбить ни Корейскую народную армию (КНА), ни силы китайских добровольцев, которые им помогали.



Предлагаю вашему вниманию несколько материалов с северокорейского информационного агентства ЦТАК, излагающих корейский взгляд на Корейскую войну.

Позорное фиаско США

На фронте корейской войны (1950 – 1953) США впервые в истории испили горькую чашу поражения. Разжигая пожар войны, американская военщина, бахвалившаяся своим «всемогуществом», рассчитала: численное и техническое превосходство даст ей легко покорить КНДР. В то время военная верхушка США перед блефовала перед прессой: американские войска за 72 часа «закончат войну в Корее».

США подняли на ноги огромные контингенты вооруженных сил и боевую технику новейшей модели: одну треть своих сухопутных войск, одну пятую ВВС, большую часть ТОФ, войска 15 стран-сателлитов, южнокорейскую армию, всего более 2 млн. вояк, а также стратегические бомбардировщики «В – 29», считавшиеся в то время «воздушными крепостями» и прочее. На бойню было переброшено свыше 73 млн. тон военной продукции.

Все это, однако, принесло им колоссальные людские и материальные потери, что около в 2,3 раза больше, чем на тихоокеанском театре военных кампаний во второй мировой войне. Эти потери: 1 567 128 военнослужащих, в том числе 405 498 американских, 12 220 с лишним самолетов, более 3 250 танков и бронемашин, 13 350 автомобилей, свыше 560 боевых кораблей, более 7 690 орудий и свыше 925 150 единиц стрелкового оружия.

Американские генералы, слывшие прославленными во время тихоокеанских кампаний, пошли на тот свет или были выдворены с военной службы за поражения на фронте корейской войны. Так называемое «рождественное генеральное наступление», начатое американскими вояками в конце ноября 1950 г., обернулось «рождественным генеральным отступлением». На мощных волнах антивоенных акций в самих США фигурировала версия об импичменте президента и замене госсекретаря. Подряд были сняты командующие «войск ООН» Макартур и Риджуэй, командиры американских 1-й, 2-й, 7-й, 25-й и других дивизий. За разгромом «спецотряда Смита», первым втянутого в маховик наземных военных операций, следовало уничтожение т. н. «победоносной» американской 24-й пехотной дивизии в кольце полного окружения и многих других частей американских войск. Уоркер, командующий 8-й американской армии, не избежал участи жертвы военной операции КНА, командир названной 24-й дивизии Дин был взят в плен рядовым народноармейцем.

Миф о «всемогуществе» США был разбит вдребезги и в воздухе, и на море. Так, 30 октября 1951 г. из эскадрильи американских «В – 29», совершивших боевой вылет под прикрытием 90 истребителей-бомбардировщиков, было сбито три, повреждено пять. Американская авиация зафиксировала этот день как «черный вторник». И позже за неделю было разбито 20 этаких «воздушных крепостей». После начала корейской войны 2200 американских военных летчиков, объятые ужасным страхом, увильнули от очередной летной службы. Сюрприз!

2 июля 1950 г. четверо торпедных катеров ВМФ КНА потопили американский тяжелый крейсер «Балтимор» водоизмещением в 17 тыс. тонн, грозно появившийся в акватории перед Чумунчжином под прикрытием легкого крейсера и эсминца, а затем повредили второй. В мае 1951 г. на слушании американского конгресса Брэдли, председатель Комитета начальников штабов США, признался: «Мы в плохо выбранном месте и в плохо выбранное время втянулись в плохо выбранную войну с плохо выбранным врагом». Это было не чем иным, как официальным признанием США своего поражения уже в разгаре корейской войны. Описывая ход корейской войны, американский журнал «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт» пишет: «Ущербов американских войск в два раза больше, чем совокупность американских потерь в пяти больших войнах, т. е. в Войне за независимость, в войне 1812 г., в войне с Мексикой, испано-американской войне и в войне на Филиппинах».

После войны в Корее министру обороны США Маршаллу пришлось признать: «Миф разбит. Наша страна не была так сильна, как думали другие». Кларк, главнокомандующий американских вооруженных сил на Дальнем Востоке и по совместительству командующий «войск ООН», вспоминая о минутах подписания Соглашения о перемирии, признался: «Я стал первым в истории США командующим, который подписал Соглашение о перемирии без победы. Я испытывал душевные муки от разочарования».

Жестокое поражение США в корейской войне было первым в их истории. Пусть пройдут года, им не поправить, не сгладить то фиаско. США не следует забывать об этом. Если США, предав забвению урок корейской войны, осмелятся опять развязать пожар войны на корейской земле, то у них, может, будет не позорное поражение, какое было в далекие времена, а полное крушение.

Конец «непобедимых» генералов америки

США, с пеной у рта твердившие о своем «всемогуществе» в мире, впервые в истории потерпели позорное поражение в корейской войне (июнь 1950 г. – июль 1953 г.). В пекле этой войны не могли избежать горькой участи и гордившиеся своей «непобедимостью» американские генералы.

Пленный комдив Дин

За его плечами – «славная» фронтовая дорога: во время второй мировой войны командовал дивизией в Германии и Австрии: было убито, ранено и взято в плен 30 тыс. гитлеровцев; его войска на Филиппинах, разбив японскую армию, вступили в столицу Манилу. Когда разразилась война в Корее, он первым бросился на поле боя со своей «непобедимой» 24-й дивизией.

Чтобы остановить продвижение на юг Корейской Народной Армии и обеспечить боевое развертывание главных сил американской 24-й дивизии, он вывел на рубеж Осана передовое подразделение – специальный отряд Смита. Отряд во встречном бою с народноармейцами был разбит наголову. «Это позор для великих Соединенных Штатов Америки» – с этим заявлением Дин во все горло с блефом твердил: «Покажу яркий пример и буду снискать доверие» в Тэчжоне. Однако его 24-я дивизия там была полностью окружена и уничтожена соединениями Народной Армии, применившими непревзойденные методы боевых действий. Комдив Дин, забыв о своей генеральской чести, переодевшись в солдатскую форму, показал пятку и, наконец, был взят в плен солдатом Народной Армии.

В дни второй мировой войны Дин одно время, в свою бытность комдивом, не без самоуверенности говорил: «Самое большое бесчестье для воина – быть пленным». А его самого постигла горькая участь пленника.

«Генерал-могильщик» Смит

Он бросился в пожар корейской войны, возглавив американскую 1-ю морскую дивизию, которую восхвалял как «цветок морской пехоты». Во время временного стратегического отступления КНА этот вояка добрался до озера Чанчжин, что в северном районе Кореи. Однако его солдаты, попав в окружение, под ударами народноармейцев не избежали массовой смерти. Совсем растерянный Смит, взорвав замерзшую землю, одной партией похоронил в разрытую яму собранные все трупы и тяжелораненых. На озере Чанчжин его пехотная дивизия потеряла более 12 тыс. солдат. На уходящем корабле с жалкой кучкой уцелевших солдат он с горечью сетовал: «175-летняя история морской пехоты не знает такого прецедента, когда командиру пришлось покинуть поле боя, оставив за собой столь много трупов подчиненных». Смит «удостоился» прозвища «генерал-могильщик».

Смерть Уоркера

Он слыл «прославленным» генералом во время второй мировой войны: высадился в Нормандии и дошел даже до Австрии. В первые дни корейской войны он, будучи командующим американской 8-й армией, взял на себя управление всеми наземными операциями «войск ООН».

Этот палач во временно захваченных его войсками районах умертвил множество ни в чем не повинных корейцев. В своем приказе он заявил: «Солдаты войск ООН! Не должны дрожать ваши руки, даже если перед вами будут стоять дети и старики. Убивайте! Тем самым вы сможете спасти себя от гибели и выполнить свой долг как солдат войск ООН».

Самоуверенный генерал громко заявил, что до прихода Рождества продвинет линию фронта до северной границы Кореи. Но главные силы американской 8-й армии численностью около 190 тыс. солдат были разгромлены под ударами КНА.

Уоркер, бежавший вслед за тяжелым танком, вместе с более 80 американскими офицерами, был отправлен на тот свет, попав в минное поле, под ударами окружающих и атакующих частей КНА второго фронта в тылу противника.

Увольнение Макартура

С самого начала корейской войны он был как главнокомандующий американскими вооруженными силами на Дальнем Востоке совместил должность командующего «войсками ООН». Командовал всеми операциями захватнических войск в корейской войне. Он перебросил на корейский фронт все новейшие виды американского оружия и боевой техники того времени. Втянул в маховик боевых операций самые боеспособные в США дивизии. Развернув «Рождественское генеральное наступление» и всякие другие боевые операции, Макартур пустил в ход весь арсенал опыта войны, накопленного за десятки лет, и отчаянно пытался в кратчайший срок закончить войну в Корее. Однако он был совсем не в силах противостоять упорному натиску КНА.

«Дядюшка Сэм» понял: если дальше верить ему и продолжать войну, то ничего не выйдет, кроме более крупного поражения. И в апреле 1951 года, когда не прошло и годика после провоцирования войны, его сняли с занимаемой должности.

Макартур, слывший «героем», представлявшим, мол, тихоокеанские кампании военных операций, наконец, был снят с позором побежденного в корейской войне.

Снятый с должности Риджуэй

Уволенного Макартура заменил Риджуэй. Давно он в американских военных кругах слыл офицером, сильным волею и овладевшим недюжинным командирским дарованием, страшным честолюбцем, не боящимся даже и смерти ради карьеры и тщеславия.

Прилетел он на корейский фронт в полевой форме с нависшими на шее гранатами. Генерал не брезговал никакими средствами и приемами, чтобы изменить ход войны. Тот, предложив КНДР начать переговоры по вопросам о перемирии, за кулисами с бешеной яростью провел целый ряд военных операций, в том числе «летне-осеннее наступление».

Но он не мог избежать каждый раз позорного поражения. Так, только в период «осеннего наступления» потерял многое: 147 тыс. с лишним солдат, 279 танков и бронемашин, 961 самолет и другие виды боевой техники. «Удостоенный» недоброго названия «генерал чумы», «генерал холеры», он не отказался от применения бактериологического и химического оружия, но результат был довольно плачевным. Через год его сняли с должности.

Слезы Кларка

Эстафету Риджуэя принял Кларк, на которого возлагала Америка большие надежды. Понятное дело: во время второй мировой войны ему удалось принять капитуляцию от немецких войск в Италии и местной итальянской армии.

Назначенный командующим «войсками ООН», он нес вздор: 78 северокорейских городов «стерю бесследно с географической карты». Он развернул «удушительные операции»: без разбору бомбить, разрушить все, сжечь все, умерщвить все. И последняя его карта игры, т. е. «новое наступление» не помогло ему сбыть мечту о демонстрации мускул «войск ООН» и достижении «почетного перемирия», которая, наконец-то, была развеяна в пух и прах.

И ему, Кларку, пришлось подписать Соглашение о перемирии в Корее, равноценное тексту о капитуляции США. Мать его, встретившая сына в аэропорту, проронила: «У него нет и в помине той гордости, того внушительного облика. По лицу у него только текли две струи слез».

Корейская война сквозь призму цифр

Корейская война (25 июня 1950 — 27 июля 1953 гг.), проходившая в фокусе большого беспокойства и тревоги мирового сообщества в середине прошедшего столетия, после трехлетней ожесточенной схватки завершилась заключением перемирия. Но эта война и сегодня, спустя почти 60 лет, находит свой неослабный отзвук в душе у людей.

Первое для США поражение

В полном убеждении в своей победе США начали войну в Корее 25 июня 1950 года. Это уж не диво, ибо до того дня страницы более двухсотлетней истории более 110- кратной агрессивной войны США были украшены лишь «непобедимостью без единого поражения». На корейскую войну они мобилизовали одну треть своих сухопутных войск, одну пятую ВВС, большинство Тихоокеанского Флота, армии 15 стран-сателлитов, южнокорейскую армию, остатки разгромленной бывшей японской армии, их было всего больше двух миллионов. Перебросили на эту войну больше 73 миллионов тонн военных материалов, что на 11 раз превысило растрату США в Тихоокеанских кампаниях.

Понесенные США потери на корейской войне были невероятно велики. Потеряли 1 567 128 штыков убитыми, ранеными и пленными, включая 405 498 американских солдат. КНА захватила, повредила и уничтожила 12 224 вражеских самолета, 3 064 танка, 191 броневик, 13 350 боевых машин, 564 корабля и судна, 7 695 орудий. Захватила 925 152 различных вида стрелкового оружия, 21 245 071 боеприпасы, 489 260 разных видов снарядов, 224 123 гранаты, 14 449 мин, 5 788 единиц средств связи. Потери США на корейской войне составляли до 2,3 раз, чем потери в четырехлетних Тихоокеанских кампаниях. Американская газета «US News and World Report» пишет касательно потерей США в корейской войне: «потери войск США больше двух раз, чем их потери в 5 больших войнах — война за независимость, война в 1812 году, война с Мексикой, Американо-Испанская война, война с Филиппинами».

Потери США в корейской войне — это не просто потери, а первые в их истории поражения.

Варварство американских войск

По своему зверству и жестокости злодеяния войск США в корейской войне не имели равных себе в человеческом воображении. «Убивай кого попало.», «убивай всех живущих.»: по диктовке такого приказа агрессоры без задирания совести совершали невообразимое варварство — обливали бензином живого человека и сжигали, зарывали живьем в землю, отрезали у живого человека ухо и нос, выкалывали ему глаза, содрали кожу… Во время войны американцы убили свыше 1 230 000 северокорейских жителей.

В октябре 1950 года за период временной оккупации уезда Синчхона Северной Кореи они убили в этом уезде 35 383 невинных жителей — четверть всего населения уезда. Среди убитых — 16 234 детей, стариков и женщин. Американские войска дотла разрушили города и села Северной Кореи. Разрушили больше 2 416 000 зданий, включая 50 941 заводский и фабричный корпус, разорили больше 563 000 чонбо пахотной земли. Во время войны они метали лишь на Пхеньян больше 428 700 бомб, что в то время пришлось на каждого горожанина больше по одной бомбе. Только 2 января 1953 года — больше 8000 бомб мощностью в 0,5 — 1 тонн. Слагая цифры сброшенных ими бомб, американцы самонадеянно заявили: Корее и 100 лет не хватает, чтобы заново встать на ноги.

Злодеяния армии США не ограничивались только этим. Грубо нарушая международное право, в массовом порядке принимали биохимические оружия. Только с января по апрель 1952 года более 900 раз в большом количестве сбрасывали разные вещи с ядовитыми насекомыми и бактериями на 90 с лишним городов и уездов КНДР. Видов примененного ими бактериологического оружия было больше 20. Сброшено больше 15 млн. напалмовых бомб не только на фронт, но и на мирные города, деревни и рыбацкие поселки.

В своем докладе Комиссия расследования Международной демократической федерации женщин после своей работы на месте преступления американских войск разоблачает: «Такие массовые убийства и пытки в своей жестокости превышают злодеяния гитлеровских фашистов во временно оккупированных ими странах Европы». Одна из французских газет передает: «Крупнейшие преступления XX века совершили войска США на Корейском полуострове».

Источник: nstarikov.ru