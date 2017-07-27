Китовая акула попросила о помощи и дайвер рискнул жизнью!

Вообще-то, китовая акула для людей совершенно не опасна. Но согласитесь, встреча с таким гигантом под водой может быть действительно опасна, а уж в этом случае дайвер так и вовсе был готов распрощаться с жизнью! Группа дайверов ожидала, что встреченный гигант просто проплывет мимо, как бывало это уже не раз. Однако, внезапно акула схватила одного из ныряльщиков за руку и потянула вниз.

Вся команда пришла в ужас. Не растерялся лишь тот, кого поначалу сочли жертвой. Опытный дайвер (Мик Гаэрсон руководил группой) заметил, что плавники акулы спутаны разорванной рыбацкой сетью.

В считанные минуты Мик освободил беднягу от ужасной ловушки. На коже китовой акулы остались ужасные шрамы — судя по всему, гигант страдал от веревок уже несколько месяцев. Иногда стоит рискнуть. Вот вам живой пример того, как человек в кои-то веки помогает меньшему брату своему!

Источник: nashaplaneta.su