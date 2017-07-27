Главная » Видео, Невероятное в мире

Китовая акула попросила о помощи и дайвер рискнул жизнью!

09:06. 27 июля 2017 Просмотров - 737 Один комментарий Опубликовал:

Вообще-то, китовая акула для людей совершенно не опасна. Но согласитесь, встреча с таким гигантом под водой может быть действительно опасна, а уж в этом случае дайвер так и вовсе был готов распрощаться с жизнью! Группа дайверов ожидала, что встреченный гигант просто проплывет мимо, как бывало это уже не раз. Однако, внезапно акула схватила одного из ныряльщиков за руку и потянула вниз.

Вся команда пришла в ужас. Не растерялся лишь тот, кого поначалу сочли жертвой. Опытный дайвер (Мик Гаэрсон руководил группой) заметил, что плавники акулы спутаны разорванной рыбацкой сетью.

В считанные минуты Мик освободил беднягу от ужасной ловушки. На коже китовой акулы остались ужасные шрамы — судя по всему, гигант страдал от веревок уже несколько месяцев. Иногда стоит рискнуть. Вот вам живой пример того, как человек в кои-то веки помогает меньшему брату своему!

Источник: nashaplaneta.su

Метки: аварии, происшествия, чп
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Джордж Кавассилас: “Наш путь и Великая иллюзия”, откровение 2009 года.
Представляю вашему вниманию видеоматериал, который можно смело называть сенсационным, и который публикуется на русском языке впервые. Автор этого материала – австралиец греческого происхождения Джордж Кавассилас, визионарий и исследователь миров сознания,...
Вячеслав Есиков: Последнее обращение к разуму (обновлено 1.04.12)
Пара слов от себя, с вашего позволения: Друзья, с Вячеславом Есиковым я знаком около двух лет и могу называть его своим хорошим другом. От себя могу сказать, что Слава был активнейшим участником РОД ВЗВ и сыграл главную роль в распространении "учения" ...
Умер Великий Человек, Воин Светлых Сил
... жив и от него идёт помощь, мы будем продолжать его дело...
Развал СССР — преступление без срока давности
Годовщина беловежского сговора — хороший повод вспомнить, чем либералы мотивировали уничтожение великой страны Либеральных мифов очень много — за перестроечных годы и годы так называемых «реформ» их насочиняли столько, сколько, наверное, не смогли ...
Уроки Крыма
Референдум в Крыму закончился оглушительной победой. Победой исторической справедливости, ненасилия и объединительных тенденций Русского мира. Однако для нас итоги волеизъявления крымчан – это отличный повод, чтобы проанализировать складывающуюся ...
Игорь Стрелков: биография
... германского фронта крупный отряд на помощь Добровольческой армии А.И.Деникина... объяснил так: «Свет в окне — помощь врагу».Лишь несколько человек согласились... после этого случая Игорь вежливо попросил этого горе-реконструктора не появляться...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>