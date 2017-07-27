Как ПРОСТО…Диагностировать своё здоровье

Подборка из пяти тестов-упражнений, позволяющих реально оценить состояние своего здоровья на текущий момент, а также при их регулярном выполнении постепенно улучшить качество здоровья..

Тест первый.

Простой тест на определение состояния здоровья

Есть очень простой способ того, как проверить состояние своего здоровья, и того, насколько организм нуждается в чистке и укреплении иммунной системы.



Сделать как можно глубокий выдох несколькими сильными выталкиваниями воздуха из легких, чтобы его удалить как можно полнее, и сделать задержку на выдохе, контролируя время задержки секундной стрелкой часов.



Если удалось спокойно, без напряжения сохранить задержку дыхания на полном выдохе до 40 секунд и выше, ваше здоровье – хорошее, если свыше 60 секунд – отличное, если ниже 40 секунд, следует заняться собой, а если от 20 и ниже вы – в зоне серьезного риска.

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Тест второй (бразильский)

Оцените свои перспективы на долголетие с помощью теста STR

Простой тест, разработанный физиологами , который позволяет оценить шансы на долголетие.

Бразильский физиолог Клаудио Гил Араухо (Claudio Gil Araujo) из Университета Гама Фильо в Рио-де-Жанейро (Gama Filho University) придумал способ быстро и без особых сложностей определить, насколько гибок тот или иной спортсмен

Данный тест получил название sitting-rising test ( SRT).

В дальнейшем физиолог предложил использовать тест SRT для оценки состояния не только спортсменов, но и обычных людей.

Для того, чтобы пройти его, нужно уметь сохранять равновесие, иметь растянутые и достаточно сильные мышцы, гибкие суставы, вес не должен быть избыточным. А все вместе взятые эти показатели свидетельствуют о состоянии здоровья и о возможных перспективах долголетия.

Для прохождения теста нужно всего лишь присесть, скрестив ноги под собой, и встать из этой позы, чем-то напоминающей позу лотоса у йогов.

Выполнение теста

Итак, встаньте ровно (на пол, без обуви), опуститесь на скрещенные ноги, балансируя руками. Но постарайтесь не упасть.

Далее, опять же помогая вытянутыми вперед руками поддерживать равновесие, встаньте.

За правильно выполненное упражнение дается 10 баллов - 5 за приседание и столько же за вставание.

Правильно выполненным считается упражнение, если вам удалось сесть и встать, не помогая себе руками.

За что надо снять баллы.

С общей суммы в 10 баллов вычитается по одному баллу за:

- касание ладонью об пол;



- касание пола коленкой;



- опору на локоть;



- опору об коленку;



- опору на бедро.

По половине балла придется вычесть за каждую заметную потерю равновесия.

Шкала:

8-10 очков: хорошо. Ты ведешь здоровый образ жизни и твое тело в отличном состоянии. Здоровье в порядке.



6 - 7.5 очков: неплохо. Есть куда стремиться, но большого риска нет.



3.5 - 5.5 очков: предупреждение. Есть проблемы. Риск умереть в последующие 6 лет в два раза выше, чем у двух предыдущих категорий.



0 - 3 очков: плохо. Серьезное предупреждение. Ты в очень плохой форме, и риск умереть в последующие 6 лет у тебя в 5 раз выше, чем у человека из категории "хорошо".

Исследуя этот тест Араухо провел в клинике лечебной физкультуры (Clinimex Exercise Medicine Clinic in Rio de Janeiro) обширное и длительное исследование. Он привлек более 2 тысяч добровольцев в возрасте от 51 до 80 лет. Результаты опубликовал в специализированном медицинском журнале (European Journal of Cardiology).

Собранные данные подтвердили: чем выше результат в тесте SRT, тем больше шансов на дальнейшую долгую жизнь. Медицинская статистика такова: за 6 лет и 4 месяца, прошедших после тестирования, умерли 159 человек. Но люди, набиравшие хотя бы по 8 баллов, уходили из жизни в 5 раз реже, чем те, кто едва набирали по 3 балла.

Разумеется, такой тест не подойдет людям со специфическими заболеваниями. Тем не менее, попробовать его интересно каждому.

Люди из первых двух категорий могут быть спокойны. Но если вы оказались в нижней группе, лучше всерьез задуматься о своем здоровье, пока не стало слишком поздно.

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Видео на англ. Sitting and Rising Test (SRT)

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Тест третий (китайский)

ПЕТУХ СТОИТ НА ОДНОЙ НОГЕ

Чтобы добиться нестарения мозга, сохранение ясности мысли, китайские практики придумали очень ценное упражнение, которое использовалось китайцами испокон веков. Если будете выполнять это упражнение, то до самой старости сохраните превосходное здоровье.

Так и не иначе китайская медицина называет упражнение: «Петух стоит на одной ноге». Когда человек имеет отменное здоровье, то все его органы работают правильно, но если в каналах образовался застой, то в здоровье начинаются сбои.

Чтобы вернуть правильное течение энергии в организме, выполняйте это простое, но действенное упражнение.

Что происходит при его выполнении? Оказывается, на стопе ноги имеются 6 каналов шести самых важных органов. Вот они и приводят в норму весь организм.

Как выполнять упражнение чтобы от него была большая польза здоровью?

Встаньте прямо, согните одну ногу в колене. Поднимите колено, оставаясь стоять на одной ноге, как можно дольше.

При этом закройте глаза. Глаза нельзя открывать ни в коем случае, чтобы не помогать удерживать равновесие.

При закрытых глазах мозг не следит за зрением, а направляет все свои силы на восстановление баланса во внутренних органах. Так и происходит исцеление.

Постояли на одной ноге, потом постойте на другой ноге. Сначала будет очень трудно удержаться.

Стойте по 6-8 секунд, потом начинайте увеличивать время, доведите его до 3-5 минут.

Чаще переносите центр тяжести с ноги на ногу, чтобы восстановить энергетические потоки. Когда восстановятся энергетические потоки, то энергия будет свободно перемещаться по всему организму, принося ему здоровье. Польза от упражнения не только для здоровья, но и для сохранения молодой внешности.

При длительном выполнении:

►Помогает при головокружении, шуме в ушах, потере равновесия.



►При нарушении функционирования гипофиза.



►Помогает улучшить память, работу мозга, убирает головные боли.



►Благодаря движению крови и энергии Ци к ногам, происходит улучшение состояния больного при остеохондрозе, гипертонии, радикулите, сахарном диабете.



►Полезно для укрепления иммунитета, а также тем, у кого мерзнут ноги.

ПОДРОБНО О ПОЛЬЗЕ УПРАЖНЕНИЯ

Многие люди, страдающие от скачков давления, пьют таблетки, тратят на них деньги. Оказывается, чтобы его нормализовать, достаточно уделить совсем немного времени, постоять в стойке «Петуха».

Практику можно применять даже после инсульта. Но чтобы почувствовать улучшение здоровья, упражнение надо выполнять ежедневно, подряд несколько месяцев.

Если вы простояли на одной ноге только несколько секунд, то это плохо! Значит у вас серьезные проблемы со здоровьем. Для вас эта практика будет особенно полезной.

Проявляйте упорство.

Потеряв равновесие, не останавливайтесь. Ваша задача - простоять на одной ноге в общей сложности хотя бы минуту.

Начав стоять снова, продолжайте считать с того момента, на котором прервалось действие. Например, вы досчитали до 3-х секунд. Второй раз считайте уже с 4-х. Не начинайте действие со второй ноги, пока не закончите с первой.

Если ни на секунду не смогли удержать равновесие, не впадайте в отчаяние. Просто набирайте в общей сложности одну минуту устойчивости на одной ноге, а затем, одну минуту - на второй.

Занимайтесь этой практикой в одно и то же время, лучше по утраг При регулярных занятиях, вы начнете удерживать баланс 2- 4 секунды, а потом намного дольше. Только не оставляйте занятий, очень скоро вы заметите, что самочувствие стало улучшаться.

НА ЛЕВОЙ ИЛИ НА ПРАВОЙ?

Вы лучше стоите на правой ноге или на левой? Неодинаковое время говорит о нарушении равновесия инь и янь.

Ваша задача - научиться в общей сложности стоять одинаковое время на каждой ноге.

Только не стремитесь уделять внимание «слабой» ноге больше, чем сильной. В результате тренировок разница начнет выравниваться.

Восточные целители советуют делать упражнение на траве босиком, так лучше выравнивается Инь и Янь.

Не страшно, если те шесть точек, которые имеются на подошве, отзовутся легкой болью. Это прочищаются каналы.

Боль постепенно исчезнет, это будет означать, что каналы прочистились и соответствующие им органы стали работать правильно. Вы удерживали баланс на полу, Инь и Янь — в организме.

УКРЕПЛЕНИЕ КАНАЛА ПОЧЕК

Древняя медицина Китая считает, что в почках заложена такая энергия, которая питает весь организм.

Чтобы ее запустить, необходимо каждый день выполнять упражнение, а можно и несколько раз за сутки -«Золотой петух». С его помощью вы улучшите состояние почек.

Почему ослабляются почки?

Их ослабляют тревоги и страх.

Воздействуя на канал почек, вы избавитесь от этих симптомов.

Признаки ослабления почек:

► Боли в пояснице



► Шум в ушах



► Некрепко держащиеся зубы



► Выпадение волос



► Падение слуха



► Частые переломы костей.

Кому не рекомендуется выполнять упражнение?

Противопоказаний немного:

► При сильном тромбофлебите или варикозе



► При острых заболеваниях суставов.

Кстати, вы можете определить свой биологический возраст. Встаньте на одну ногу, пятку другой ноги поставьте на ее колено сбоку, глаза закройте. Если простояли 30 секунд, то вам всего 20 лет. Если 28 секунд — то вам 28 лет, 18-секунд — вам 50 лет.

Уважаемые читатели! Я думаю, что эта практика является отличным стимулом для уменьшения биологического возраста и приумножения здоровья. Тренируйтесь!

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Тест четвёртый (универсальный)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА "ПЛАНКА" - ВСЕГО ОДНО УПРАЖНЕНИЕ!

Всего одно упражнение - вот и вся универсальная зарядка. Но зато какое! Оно поможет вам поднять тонус всех мышцы и скинуть лишний вес!

Планка является одним из самых популярных и эффективных упражнений для пресса по всему миру. Планка заставляет работать не только мышцы живота и плечевого пояса, но и мышцы всего тела.

Это одно из немногих упражнений для пресса, которое позволит вам избавиться от жира на нижней части живота.

Суть зарядки

Она заключается в том, чтобы раз в день как бы «зависать» над полом на несколько минут, опираясь лишь на руки и мыски ног. Бесспорно, находиться «в подвешенном состоянии», пусть и две минуты, - задача не из легких. Зато результат не заставит себя ждать. Уже через две недели регулярных занятий вы заметите, как подтянутся все мышцы вашего тела.

Правильное упражнение «планка» в классическом варианте

Классический вариант выполнения данного упражнения выглядит следующим образом.

Из положения «лежа на полу» необходимо подняться на вытянутых руках. При этом позвоночник и все тело должны оставаться ровными и прямыми. Опираясь на кончики носков и кисти рук, напрягите и зафиксируйте все мышцы. В таком положении необходимо находиться на протяжении комфортного для вас времени.

Основные моменты выполнения классической планки:

► Для увеличения нагрузки на мышцы живота необходимо держать пятки вместе.



► Не следует сгибать ноги в коленях. Таким образом, вы уменьшаете нагрузку на пресс.



► Для усиления работы всех мышц нужно ягодицы держать в напряженном состоянии до завершения выполнения упражнения.



► Запрещено прогибать поясницу. Это приводит к лишней нагрузке на позвонки спины и снижает результативность упражнения.



► Область живота максимально втягивается и держится такой до окончания упражнения.



► Дыхание должно быть ровным и спокойным.



► Внимательно следите за положением своих рук. Неправильная поза вызывает ненужное напряжение.

Время выполнения упражнения полностью зависит от ваших физических возможностей. На начальном этапе следует выдерживать 10 секунд. При правильной позе даже за такое короткое время ваш организм получит сильную нагрузку.

Постепенно время «стояния» следует увеличивать, доводя его до 2 минут.

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Несколько советов, как удержать спину в правильном положении.

Если во время эффективного выполнения упражнения вы положите на спину гимнастическую палку, она будет касаться тела в трех местах: голова, верх спины и ягодицы. Конечно, придется кого-то просить положить вам на спину палку, но основную мысль вы уловили.

Второй элемент хорошей планки – правильное положение плеч: старайтесь не прижимать их к ушам.

И последний секрет – положение головы. Вы должны удерживать голову на одной линии с позвоночником, как если бы вы стояли прямо и смотрели перед собой. Не поддавайтесь соблазну вытянуть шею вверх или уронить голову вниз. Чтобы освоить этот элемент техники, попробуйте все время смотреть на кулаки.

Если вы все делаете правильно, ваше тело вытягивается в струну от головы до пят.

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Что произойдет, если вы будете делать «Планку»каждый день: 7 неожиданных эффектов

► Вы улучшите свой пресс



► Снижение риска получения травмы спины или позвоночника



► Улучшение метаболизма



► Улучшение осанки



► Улучшение равновесия



► Улучшение гибкости



► Психологические преимущества

«Планка» способна даже на то, чтобы воздействовать на ваши нервы – эта позиция позволяет успокоиться, расслабиться, забыть о стрессе.

Нагрузка на мышцы в течение дня всегда крайне высока, даже если вы просто сидите в кресле за компьютером – ваши мышцы могут затекать.

И «планка» станет для них настоящим лекарством, а параллельно и снимет ваш моральный стресс.

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Тест пятый (ключевой)

Ключевой Стресс-Тест: Индикатор напряжения для проверки зажатости

Шансы на успех выпадают каждому и всегда, это как идет снег на улице.

Но способен ли ты их видеть, или твое внимание заужено на проблеме, а может быть у тебя стресс, и ты не видишь всю картину целиком.

Успешность, читай — результативность деятельности — зависит от степени внутренней гармонии, а проблемы возникают из-за внутренних перекосов.

Есть способ проверить в любой момент, зажат ты, или внутренне свободен, на какой полосе жизни стоишь — на белой или на черной, на волне везучести или тебе требуется раскрепоститься и повысить уверенность в себе!

Таким «индикатором успешности» является Ключевой Стресс-Тест, уникальность которого состоит в том, что он - с обратной связью - позволяет не только проверить степень напряжения, но одновременно освобождает от зацикленности, вызывает состояние эмоционального дистанцирования и этим самым расширяет объем внимания для их лучшего решения.

Стресс-Тест основан на использовании рефлексов.

Объяснить это просто: например, образ лимона вызывает слюну. Это рефлекс.

А образ, например, движения руки, вызывает автоматическое движение руки.

Это происходит, если ты сам этому не мешаешь, способен выбрасывать посторонние мысли из головы.

Когда ты в гармонии, это легко получается, так как есть связь между умом и телом, поэтому на фоне этих приемов, создающих эту внутреннюю гармонию, начинают исполняться и другие твои желания.

ДОКТОР ХАСАЙ АЛИЕВ

автор метода «Ключ» и концепции психологической безопасности населения на основе повышения стрессоустойчивости с помощью современных образовательных технологий!

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P.S.

Мои результаты:

Тест первый на задержку дыхания - 30 секунд потолок (а пару лет назад доходил до минуты). м-да...

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Тест второй на долголетие - сажусь и встаю со скрещёнными ногами за 6-7 секунд без помощи рук.. хм-м, неплохо для человека с 40-летним диагнозом пояснично-крестцовый радикулит..

Я с 17 лет радикулитом страдаю, в больницах лежал, штук 20 пункций (спинно-мозговая жидкость на анализ) за всё время пережил, уколами кололся и в больнице и дома, к мануальщику обращался, в общем, все бывало.

Теперь восстановил позвоночник процентов на 70, сейчас он гораздо лучше, чем 40 лет назад.

И самое основное, что практически даром, с минимальными затратами.

Упражнение супта ваджрасана даже в молодости не мог сделать, зато теперь легко..

На очереди усложненная версия данного упражнения, пока не могу..

Поэтому, исходя из своего опыта, ответственно заявляю, что здоровье не в больнице, а в нашем сознании.

Но это другая история...

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Тест третий - стойка на одной ноге с закрытыми глазами. Вот тут облом тот ещё.

2-3 секунды и улетаю.... Ну что ж, есть над чем поработать и к чему стремиться..

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Тест четвёртый - тут уже есть чем гордиться: 1.5 минуты реальных...

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Тест пятый - расхождение рук происходит в среднем в течение 5-10 секунд.

На мой взгляд, этим тестом нужно проверять работников любой сферы и не подпускать к работе тех, у кого и за минуту руки не отреагировали, т.к. пользы для дела они не принесут точно.

А как за пять-десять минут привести человека в нормальное адекватное состояние - это другая история и о ней позже будет публикация.

В общем, тесты мне понравились, перспективы работы с данными упражнениями вдохновляют.

РЕКОМЕНДУЮ

Скачать полную версию всех тестов-упражнений в виде мультимедийной книги в формате .PDF со всеми видеороликами.

В.Лычковский (сост.). Как ПРОСТО...Диагностировать своё здоровье

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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