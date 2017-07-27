Итоги концептуальной встречи в Стамбуле. Виктор Ефимов
О чём смогли договориться?
Доктор экономических наук Виктор Алексеевич Ефимов рассказал об итогах своей поездки в Турцию, а также о договорённостях, достигнутых по результатам концептуальной встречи с представителями коранического фонда «Сулеймания» в г. Стамбул.
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