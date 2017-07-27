Итоги концептуальной встречи в Стамбуле. Виктор Ефимов

Концептуал СМИ О чём смогли договориться?

Доктор экономических наук Виктор Алексеевич Ефимов рассказал об итогах своей поездки в Турцию, а также о договорённостях, достигнутых по результатам концептуальной встречи с представителями коранического фонда «Сулеймания» в г. Стамбул.

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Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

Экономика и Ноосфера, Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М.

Курс эпохи водолея. Ключевая вода. (Аудиокнига), Ефимов Виктор Алексеевич

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