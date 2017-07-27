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Экономика инновационного развития. Михаил Величко

16:58. 27 июля 2017 Просмотров - 308 Нет комментариев Опубликовал:

С начала перестройки по настоящее время властные элиты в стране привержены либерально-рыночным воззрениям

Вопреки пропаганде данная экономическая модель – это массовая нищета и бескультурье в преемственности поколений, сверхбогатое меньшинство, которое бесится с жиру и паразитирует, ничего не создавая, и при этом сетует на дикость и озлобленность простонародья.

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Рекомендуем:

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

Экономика и Ноосфера, Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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