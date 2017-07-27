Экономика инновационного развития. Михаил Величко
С начала перестройки по настоящее время властные элиты в стране привержены либерально-рыночным воззрениям
Вопреки пропаганде данная экономическая модель – это массовая нищета и бескультурье в преемственности поколений, сверхбогатое меньшинство, которое бесится с жиру и паразитирует, ничего не создавая, и при этом сетует на дикость и озлобленность простонародья.
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