Экономика инновационного развития. Михаил Величко

Концептуал СМИ С начала перестройки по настоящее время властные элиты в стране привержены либерально-рыночным воззрениям

Вопреки пропаганде данная экономическая модель – это массовая нищета и бескультурье в преемственности поколений, сверхбогатое меньшинство, которое бесится с жиру и паразитирует, ничего не создавая, и при этом сетует на дикость и озлобленность простонародья.

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Рекомендуем:

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.



Экономика и Ноосфера, Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М.



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