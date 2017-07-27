Да будет дождь: в Якутии научились вызывать осадки для борьбы с пожарами
08:52. 27 июля 2017 Просмотров - 180 Один комментарий Опубликовал: brahman
Специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» проводят работы по искусственному вызыванию дождей для нормализации лесопожарной обстановки.
Подробности на http://tvzvezda.ru
Источник: www.youtube.com
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Почему научились, если уже умели 50 лет назад???
Не потому ли что забыли, а затем снова вспомнили?
Вообще наши писатели забыли и до сих пор не научились писать заголовки так, чтобы в заголовке отражалась суть.
Вот в заголовке публичном важен глагол: убили, ограбили, изнасиловали, научились. И чему же они блин научились? Глагол тут неправильный, потому что ничему они не научились. А главный глагол в том что они тушат. А оно стало быть горит. И не исключено что и поджигают. Иногда.
А ещё вызывать осадки дело не из дешёвых. Значит дали денег. Значит припекло. Это уже читание между строк получается, ну или мои домыслы?