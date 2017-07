8 племён, которые по-прежнему живут в каменном веке

Интересно, была бы наша жизнь намного спокойнее и менее нервной и суетливой без всех современных технологических достижений? Наверное, да, но вот комфортней – вряд ли. Теперь представьте себе, что на нашей планете в 21 веке преспокойно живут племена, которые запросто без всего этого обходятся.

Некоторые ролики не переведены на русский язык, но дают иллюстрацию быта и внешности племен.



1. Ярава



Это племя живет на Андаманских островах в Индийском океане. Считается, что возраст Ярава от 50 до 55 тысяч лет. Они мигрировали туда из Африки и сейчас их осталось около 400 человек. Живут Ярава в кочевых группах по 50 человек, охотятся с луками и стрелами, ловят рыбу в коралловых рифах и собирают фрукты и мед. В 1990-е годы индийское правительство хотело предоставить им более современные условия для жизни, но Ярава отказались.

Human Safari: Observing the Jarawa

2. Яномами



Яномами ведут свой привычный древний образ жизни на границе между Бразилией и Венесуэлой: 22 тысячи живут на бразильской стороне и 16 тысяч на венесуэльской. Некоторые из них освоили обработку металлов и ткачество, но остальные предпочитают не контактировать с внешним миром, который грозит нарушить их многовековой быт. Они отличные знахари и даже умеют ловить рыбу с помощью растительных ядов.

Яномами – Виталий Сундаков

3. Номоле



Около 600-800 представителей этого племени живут в тропических лесах Перу, и только примерно с 2015 года они начали показываться и осторожно контактировать с цивилизацией, не всегда успешно, надо сказать. Они называют себя «номоле», что означает «братья и сестры». Считается, что у людей Номоле отсутствует понятия добра и зла в нашем понимании, и если они хотят что-либо, то не задумываюсь убьют оппонента, дабы завладеть его вещью.

Uncontacted tribe: new footage of Peru’s Mashco Piro tribe

4. Ава-Гуайя



Первый контакт с Ава-Гуайя произошел в 1989 году, но вряд ли цивилизация сделала их счастливее, так как вырубка лесов фактически означает исчезновение этого полукочевого бразильского племени, которых насчитывается не более 350-450 человек. Они выживают с помощью охоты, живут небольшими семейными группами, заводят много домашних питомцев (попугаев, обезьян, сов, зайцев агути) и обладают собственными именами, называя себя в честь любимого лесного животного.

ep 2 Tribal Journeys The Awa Guaja

5. Сентинельцы



Если другие племена хоть как-то идут на контакт с внешним миром, то обитатели Северного Сентинельского острова (Андаманские острова в Бенгальском заливе) особым дружелюбием не отличаются. Во-первых, они предположительно каннибалы, а во-вторых, они попросту убивают всех, кто приходит на их территорию. В 2004 году после цунами пострадало немало людей на соседних островах. Когда же антропологи пролетели над Северным Сентинельским островом, чтобы проверить, как там его странные обитатели, из леса вышла группа аборигенов и угрожающе помахала в их сторону камнями и луками со стрелами.

Meet The Forgotten Tribe That Has Not Yet Discovered Fire…

6. Хуаорани, Тагаэри и Тароменане



Все три племени проживают в Эквадоре. Хуаорани имели несчастье жить в области, богатой нефтью, потому в 1950-х годов большинство из них были переселены, а вот Тагаэри и Тароменане отделились от основной группы Хуаорани в 1970-е годы и ушли в тропические леса, чтобы продолжить кочевой, древний образ жизни. Племена эти довольно недружелюбные и мстительные, потому особых контактов с ними налажено не было.

The Blowgun Warriors Of The Amazon Tales Of The Huaorani Tribe

7. Кавахива



Оставшиеся представители бразильского племени Кавахива – это в основном кочевники. Они не любят контактировать с людьми и просто стараются выжить с помощью охоты, рыбалки и периодически земледелия. Кавахива находятся под угрозой исчезновения из-за незаконной вырубки леса. Кроме того, многие из них погибли после общения с цивилизацией, подцепив от людей корь. По скромным оценкам осталось их сейчас не более 25-50 человек.

Опубликовано редкое видео неконтактных индейцев кавахива из Бразилии

8. Хадза



Хадза – одно из последних племен охотников-собирателей (около 1300 человек), живущих в Африке недалеко от экватора около озера Эяси в Танзании. Они по-прежнему обитают в одном и том же месте последние 1,9 миллионов лет. Только 300-400 Хадза продолжают жить по старинке и даже официально отвоевали часть своих земель в 2011 году. Их образ жизни основан на том, что все находится в совместном использовании, а имуществом и питанием следует всегда делиться.