Запрещая «чекушки» на кассах, власть рискует «перегнуть палку»
Минздрав России официально поддержал возможный запрет на продажу в российских магазинах «чекушек», «мерзавчиков» и «шкаликов» - бутылочек с алкоголем емкостью 250, 125 и 50 миллилитров. Эксперты оценили идею неоднозначно: с одной стороны, это реально затруднит доступ граждан к спиртному, с другой - в ситуации, когда экономический кризис в РФ «побежден» лишь на словах, новые ограничения на продажу алкоголя способны еще больше разозлить россиян
«Весьма полезная мера»
Замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников отреагировал бодро - мол, «это будет весьма полезной мерой». Ряд других экспертов также воспринял новую инициативу как благо.
«Любая доступность алкоголя вовлекает граждан в его употребление. Во-первых, алкоголь на кассе - это легко: протянул руку - и взял бутылочку. Во-вторых, это выглядит вроде бы дешево» - считает зампред комитета Госдумы по образованию Геннадий Онищенко.
«Для снижения потребления алкоголя мало просто убрать его из продажи на кассах. На мой взгляд, нужно полностью изъять спиртное из визуального ряда в торговых сетях», - заявил директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.
Официальная статистика вроде бы оправдывает стремление чиновников и общественников максимально затруднить доступ жителей РФ к спиртному. По данным Роспотребнадзора, среднедушевое потребление алкоголя в РФ в 2016-м лишь немного превысило «планку» в 10 литров на человека в год. Это - на треть меньше, чем в 2009-м, когда на каждого россиянина приходилось 15 литров спиртного в год.
Как следствие, Роспотребнадзор зафиксировал и некоторое оздоровление населения. С 2009-го на 30 процентов снизилось число острых отравлений алкоголем, а количество больных алкоголизмом, помещенных в спецдиспансеры, упало на 37 процентов. Эксперты объяснили эти позитивные тренды тремя причинами - ограничением продажи спиртного в розницу, повышением цен на него, а также полным запретом рекламы алкоголя в СМИ.
«Кем они вообще там себя возомнили?»
Впрочем, дальнейшее ужесточение правил продажи алкоголя - «палка о двух концах», которую довольно легко перегнуть. Характерна реакция пользователей соцсетей на возможный запрет «чекушек» и «шкаликов». «Что ни день, то у Минздрава - очередной “сдвиг по фазе”, “клиника” - налицо. Запрет на алкоголь в маленькой таре точно приведет к еще большей алкоголизации и потреблению алкосуррогатов», - пишет пользователь Вася Иванов.
«Убрать “чекушки” немедленно! Ведь прибыли-то страдают. Пусть по литру сразу берут, а то россияне крепкого алкоголя стали меньше пить!» - считает блогер Максим Лапин.
«То есть, просто запретить выкладку алкоголя у магазинных касс им почему-то не приходит в голову. Запрещать - так вообще всю продукцию в мелкой таре! Интересная борьба с алкоголизмом. Пусть люди покупают сразу большие количества алкоголя. Видимо, меньше пить будут», - ядовито пишет Иван Кемеров.
Наконец, пользователь Дмитрий Лемке возмущается: «Кем они вообще там себя возомнили, чтобы диктовать взрослым людям - что пить, из чего и сколько?!»
«Народное мнение» поддержал глава Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов: «Запрет “мерзавчиков” и “шкаликов” точно не поможет в борьбе с алкоголизмом в России. Во-первых, такая продукция пользуется стабильным спросом у домохозяек, которые добавляют небольшое количество того же коньяка в кондитерские изделия. Во-вторых, чем меньше тара - тем дороже продукт. Наконец, в кассовых зонах супермаркетов находится как продукция “эконом-класса”, так и алкоголь премиум-марок. Вот его-то точно не покупают люди, злоупотребляющие спиртным!» - заявил Карпов.
«Расположение алкоголя в торговом зале не имеет никакого значения, ведь это не “продукт спонтанного спроса”. Более того, спиртное в мелкой таре работает на профилактику избыточного потребления алкоголя. Человек имеет полное право попробовать продукт, прежде чем его купить. Если он возьмет маленькую бутылку, то вряд ли напьется», - уверен глава Центра исследований рынка алкоголя Вадим Дробиз.