Запрещая «чекушки» на кассах, власть рискует «перегнуть палку»

Авторы инициативы о запрете «чекушек» - рьяные, но малоизвестные правозащитники из общественной организации «Коллективная защита». Кроме борьбы с «малолитражным» алкоголем, они ставят себе крайне амбициозную цель - полностью победить производство некачественного алкоголя в стране.

«Запрет необходим, потому что так продается в основном третьесортный алкоголь низшего качества, причем по чрезвычайно доступной цене. Доступность алкоголя и удобная маленькая тара делает его весьма заманчивым для людей, склонных к выпивке. Обеспокоенность вызывает и размещение такой продукции на кассах - прямо посреди шоколадок, конфет, жвачек и леденцов. Получается, что дети смотрят на все эти товары и начинают воспринимать водку как нечто нормальное», - пояснил глава «КЗ» Марат Аманлиев.

Замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников отреагировал бодро - мол, «это будет весьма полезной мерой». Ряд других экспертов также воспринял новую инициативу как благо.

«Любая доступность алкоголя вовлекает граждан в его употребление. Во-первых, алкоголь на кассе - это легко: протянул руку - и взял бутылочку. Во-вторых, это выглядит вроде бы дешево» - считает зампред комитета Госдумы по образованию Геннадий Онищенко.

«Для снижения потребления алкоголя мало просто убрать его из продажи на кассах. На мой взгляд, нужно полностью изъять спиртное из визуального ряда в торговых сетях», - заявил директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

Официальная статистика вроде бы оправдывает стремление чиновников и общественников максимально затруднить доступ жителей РФ к спиртному. По данным Роспотребнадзора, среднедушевое потребление алкоголя в РФ в 2016-м лишь немного превысило «планку» в 10 литров на человека в год. Это - на треть меньше, чем в 2009-м, когда на каждого россиянина приходилось 15 литров спиртного в год.

Как следствие, Роспотребнадзор зафиксировал и некоторое оздоровление населения. С 2009-го на 30 процентов снизилось число острых отравлений алкоголем, а количество больных алкоголизмом, помещенных в спецдиспансеры, упало на 37 процентов. Эксперты объяснили эти позитивные тренды тремя причинами - ограничением продажи спиртного в розницу, повышением цен на него, а также полным запретом рекламы алкоголя в СМИ.

«Кем они вообще там себя возомнили?»

Впрочем, дальнейшее ужесточение правил продажи алкоголя - «палка о двух концах», которую довольно легко перегнуть. Характерна реакция пользователей соцсетей на возможный запрет «чекушек» и «шкаликов». «Что ни день, то у Минздрава - очередной “сдвиг по фазе”, “клиника” - налицо. Запрет на алкоголь в маленькой таре точно приведет к еще большей алкоголизации и потреблению алкосуррогатов», - пишет пользователь Вася Иванов.

«Убрать “чекушки” немедленно! Ведь прибыли-то страдают. Пусть по литру сразу берут, а то россияне крепкого алкоголя стали меньше пить!» - считает блогер Максим Лапин.

«То есть, просто запретить выкладку алкоголя у магазинных касс им почему-то не приходит в голову. Запрещать - так вообще всю продукцию в мелкой таре! Интересная борьба с алкоголизмом. Пусть люди покупают сразу большие количества алкоголя. Видимо, меньше пить будут», - ядовито пишет Иван Кемеров.

Наконец, пользователь Дмитрий Лемке возмущается: «Кем они вообще там себя возомнили, чтобы диктовать взрослым людям - что пить, из чего и сколько?!»

«Народное мнение» поддержал глава Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов: «Запрет “мерзавчиков” и “шкаликов” точно не поможет в борьбе с алкоголизмом в России. Во-первых, такая продукция пользуется стабильным спросом у домохозяек, которые добавляют небольшое количество того же коньяка в кондитерские изделия. Во-вторых, чем меньше тара - тем дороже продукт. Наконец, в кассовых зонах супермаркетов находится как продукция “эконом-класса”, так и алкоголь премиум-марок. Вот его-то точно не покупают люди, злоупотребляющие спиртным!» - заявил Карпов.

«Расположение алкоголя в торговом зале не имеет никакого значения, ведь это не “продукт спонтанного спроса”. Более того, спиртное в мелкой таре работает на профилактику избыточного потребления алкоголя. Человек имеет полное право попробовать продукт, прежде чем его купить. Если он возьмет маленькую бутылку, то вряд ли напьется», - уверен глава Центра исследований рынка алкоголя Вадим Дробиз.





Наконец, эксперты приводят еще одно соображение, подтвержденное историческим опытом. Как известно, по ходу экономического кризиса в государстве разумные власти снижают цены на спиртное - чтобы «задобрить» народ. В России в 1990-х власть имущие тоже поступали именно так - водка, пиво и другие вредные, но веселящие душу напитки стоили сущие копейки. Нынешние власти РФ решились озаботиться здоровьем нации и поднять цены на спиртное только в «тучные нулевые» - и тогда это не вызвало болезненной реакции у россиян.

Увы, «тучные» годы позади - и вряд ли скоро вернутся. И хотя правительство вовсю трубит о том, что «кризис преодолен, и в стране начался экономический рост», львиная доля россиян ощущает лишь рост цен на продукты и услуги ЖКХ, а также постоянно растущее давление на свой кошелек. К тому же только 21 июля Госдума приняла закон, запрещающий продажу алкоголя в мелкой таре через торговые автоматы. Он же резко ужесточил штрафы за производство и продажу алкоголя без лицензии. Наконец, власти наделили себя правом ограничивать условия и места розничной продажи алкоголя «с учетом специфики регионов» (и даже кое-где полностью запрещать продажу спиртного).

Возникает логичный вопрос - уместно ли сейчас, когда социальное напряжение в регионах только растет, и дальше ужесточать борьбу с продажей алкоголя? Аналитики уверены - следуя по этому пути, очень легко «перегнуть палку» и столкнуться с яростными «водочными бунтами» в разных концах огромной страны.

Василий Иваненко