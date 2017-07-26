Во что обходится России утечка мозгов? Цифры ошеломляют!

Много говорится и пишется про утечку мозгов – но во что это обходится стране? Давайте подсчитаем. Потому как те страны, куда перетекают эти мозги – олимпиад по математике не выигрывают, но считать, похоже, умеют очень хорошо.

Точные цифры утечки мозгов найти сложно. Но некоторые эпизоды проскакивают – например в начале 2000-х практически 100% студентов из МГТУ им Бауману уезжали за границу. Бауманка – мечта многих школьников, и выпускники там лучшие из лучших.

В прошлом году «Комсомольская правда» писала:

«На чемоданах сидят самые образованные и высококвалифицированные специалисты. Текущая волна эмиграции из России состоит преимущественно из инженеров, докторов, ученых и учителей. Реформа здравоохранения 2014 года оставила без работы почти 7 тысяч медицинских сотрудников в Москве и области, и подтолкнула их на поиски работы за рубежом. Большинство российских эмигрантов уезжают в США, Германию, Канаду и Финляндию…»

В крупных американских ТНК работает от 10-40% иностранных сотрудников. Какая интересная цифра. Неужели своих сотрудников недостаточно? А почему сами не обучат? Неужели так сложно? Было бы желание…

Еще лет 10 назад мне рассказывали, что для того, чтобы серьёзно преуспеть в Штатах в науке – недостаточно быть очень умным, нужно нечто большее.

А во сколько обходится воспитание и обучение людей до такого уровня?

В Интернете немного информации о затратах государства на образование российских школьников и студентов, но какие-то есть данные с 2010-2013 гг.

Один ученик среднеобразовательной школы обходится казне от 63 тыс. рублей в год, а студент – в 112 тысяч в год.

Естественно, в ценах до девальвации. Это, правда, без дополнительных затрат на строительство, содержание и обогрев зданий, на закупку дополнительного оборудования необходимого при обучении. Но этого не хватает, особенно ВУЗам из крупных городов.

Округлим для удобства по самому минимуму коэффициент 2 с учётом девальвации и переведем в у.е. Нас интересует оценить порядок «снизу», а не точность. А также не будем учитывать качество образования. Будем считать, что система волшебная, работает как машинка: деньги потратил – ученные кадры получил.

Если грубо округлить, получается на одного ученика – 2 тыс. у.е. в год, а на студента 4 тыс. В школе обучение идёт 8-10 лет, а в ВУЗе – 5 лет. Итого получается 20 тыс. у.е. за 1 школьника и столько же за одного студента…

Помню, еще в школе директор школы, по совместителю учитель истории, нам рассказывал, что СССР тратил на обучение 1 студента несколько десятков тысяч рублей в год, тогда была перестройка и уже появились возмущения, что это слишком много. В то время как в Штатах тратили 50-100 тысяч долларов, а японцы так, вообще, 200 тысяч долларов на 1 студента.

В моём первом классе было 90 учеников – 3 класса по 30 детей. А десятилетку закончили только 25 из них. В приличный ВУЗ из нас поступило всего человек 7.

Далее напишу одну формулу или, считайте, «закон природы». Что бы вы ни делали, современная форма обучение, даёт такую статистику: 5/15/80. Лучших будет 5%, средних –15%, остальных – 80%. И вы можете хоть миллиардеров загнать на обучение, картина не изменится.

Получается, что надо обучать 20 школьников, чтобы получить 1 поступившего студента.

И тогда цена одного студента получается совсем другая. С учётом этой формулы – 200-400 тысяч у.е. за каждого поступившего в приличный ВУЗ. Не путать с окончившим.

Я закончил высшую математику, по специальности математик-программист, либеральные реформы и 90-е нас изрядно потрепали. Многие мои однокурсники стали учителями математики, один – дальнобойщиком в Канаде. Одна девочка стала танцовщицей, я ушёл в менеджеры, кто-то открыл бизнес. Около 5 человек уехало в Штаты.

Большинство девочек, которых было в 3 раза больше, чем мальчиков, просто вышло замуж и стало домохозяйками. Многие ВУЗы плодят выпускников ненужных профессий – например юристов. Ну изначально понятно, что их некуда будет пристроить в количестве десятков тысяч. Но государство почему-то даёт деньги на них.

Хотите верьте, хотите нет, но после окончания ВУЗа цифры опять складываются примерно так же: 5/15/80 – будь то аспирантура или дальнейшая карьера по специальности. Но будем считать вместе эти 5 и 15 процентов.

Чтобы довести 1 человека до «высокоуровневого спеца», требуется обучить 5 студентов.

Вы скажете – а зачем брать всех подряд, можно взять только лучших и обучать их, не тратясь на «всех». Нельзя! В моей группе лучшие при поступлении загнулись на первой же сессии. И список лучших после нее зеркально перевернулся – последние стали первыми, а первые последними. Возможно, потому что окончить школу на отлично и поступить в ВУЗ можно в результате зубрежки, а дальше она уже не спасает.

Вот и разберись, кого изначально допускать к обучению, а кого нет. Система обучает 15 лет тысячу людей, получает на выходе пару десятков спецов – и радуется, тому что есть. А просто как-то выбрать сразу эту двадцатка из тысячи – не получится.

Итого получаем 1-2 млн. у.е. на момент поступления и еще 100 тыс. за окончание вуза. Дальше аспирантура, кандидатская и докторская с тем же отсевом по формуле 5/15/80. Современные цифры говорят, что из 100 кандидатов наук только 10-15 защищают докторскую. А в советские времена еще меньше было – около 5-и.

Не будем дальше строго считать, но даже по облегчённой формуле, закрывая глаза на многое – получим, что один толковый доктор наук обходится казне никак не меньше 100 млн. у.е. Кандидаты наук – 10-50 млн. у.е. Ну, а просто утекающие умы – выпускники среднего уровня – стоят от 1-2 до 10 млн. за «штуку».

Это всё? Нет, не всё.

Я же сказал, что система плодит кучу ненужных кадров, как тех же юристов, но при этом платит за всех и каждого. Никто 20 лет назад не знал, каких специалистов не будет хватать сейчас. Их опять же надо было растить тысячи, чтобы потом востребованными оказались десятки. Специалистов много, но востребованности, т. е. окупаемости – мало. Кто-то станет водителем, кто-то домохозяйкой, кто-то пойдёт получать второе высшее и т.д.

И опять выходит тот же самый отсев: 5/15/80. Я даже не знаю как дальше считать? Опять цену каждого утекающего «ума» умножать еще на 5-10? Такие цифры приводят в ужас. Я начинаю сомневаться – может, в чем-то ошибаюсь, заблуждаюсь?

Кто-то уезжает, но и остается, конечно, много высококвалифицированных людей. Надо учесть, что довольно большой процент их придётся снова переучивать или трудоустраивать на иные специальности…

Да, здесь не подсчитаны многие квалифицированные кадры, которые из СНГ приезжают в Россию, тем самым компенсируя утечку мозгов. Но всё равно цифры получаются огромные.

Как ни крути – утечка мозгов это еще один источник огромной неконтролируемой утечки капитала, не только из России, но и всего мира в пользу развитых стран.

Кто-то "девушку" ужинает – а кто-то её танцует и не только танцует…

Довольно плохая математика получилась для маленьких, бедных, развивающихся и прочих стран, откуда утекают мозги. Поэтому демократия и ратует за свободу передвижения людей – вот что на самом деле это означает. В Европе даже безвиз для этого ввели. Разрешения на работу легко выдаются счастливым гражданам Евросоюза.

А оказалось всё банально – дружба дружбой, а деньги к деньгам. Такой вот скрытый грабёж в грандиозных масштабах, прикрытый демократическими ценностями. Согласитесь, они умеют считать свои деньги. Кто-то готовит кадры – а кто-то их затем монетизирует.

Каждый бизнесмен вам скажет, насколько больно бьёт по карману обучение людей, которые после уйдут к конкуренту.

Но обратимся к общей цифре, что из России уходят 50 тыс. человек в год. В Интернете нет информации об их образовании. В какую сумму оценить каждый «мозг»? В 1 млн. у.е., в 10 млн. или больше? Не все стоят столько, но ведь и кандидаты и доктора наук тоже утекают!

Получается, что утечка мозгов обходится России в 50-500 млрд. у.е. в год. Точная цифра, возможно, где-то по середине, но как ни крути – это сотня-полторы-две миллиардов у.е. в год. Это очень много даже для такой большой страны как наша.

Утечка мозгов – это еще один механизм деиндустриализации и ограбления.

Легче и в сотню раз дешевле платить готовому специалисту 10-50 тыс. у.е. в месяц, чем обучать его самостоятельно. Естественно, что на цвет кожи, национальность, вероисповедание и культурные особенности можно закрыть глаза.

Вот и получается, что богатые богатеют – а бедные за это работают и платят. Чтобы очередной буржуй купил себе новую яхту, надцатый дом на несколько тысяч квадратных метров и много чего еще. А также еще ракеты, авианосцы и ПРО, чтобы потом с их помощью втирать всем про справедливое общество, свободу, независимость и демократию.

На западе никак не смогут готовить требуемое количество спецов высшего уровня самостоятельно – без того, чтобы кардинально менять перераспределение доходов в стране. И если этот поток мозгов остановится по каким-то причинам – западные страны ждут серьезные потрясения. Да они существовать не смогут в нынешнем виде, если переток мозгов остановится!

Человечество уже доросло до контроля над трансграничным передвижением капитала. Думаю, дорастет и до контроля за трансграничным передвижением мозгов и придумает какое-то справедливое регулирование. Иначе некоторые регионы никогда не выберутся из нищеты, а другие будут собирать сверхприбыли и кутить за чужой счёт.

По материалам Руслан Бах

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/108984/19574/-