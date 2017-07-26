Сводки от ополчения Новороссии 26 июля 2017
- 07:43 В Донецке ранены два человека из-за атаки украинской армии.
- 07:35 ВСУ обстреляли Донецк — сгорел жилой дом.
- 07:25 Киевские боевики 11 раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР.
- Вчера 23:36 Новинки украинской робототехники.
- Вчера 23:04 ВСУ обстреливают Донецк, есть разрушения и раненые.
В Донецке ранены два человека из-за атаки украинской армии
Число раненых в результате обстрелов со стороны ВСУ на западной окраине Донецка достигло двух человек.
Об этом заявили вчера в оперативном командовании ДНР, пишет ДАН.
«В результате обстрела украинскими силовиками поселка Трудовские по улице Шестакова, 101, был ранен мужчина», — сказал представитель командования.
Ранее сообщалось, что в Петровском районе Донецка сгорел дом из-за обстрела ВСУ.
К оглавлению | Источник: news-front.info
ВСУ обстреляли Донецк — сгорел жилой дом
Украинские силовики вчера вечером обстреляли поселок Трудовские Петровского района на западе Донецка. В результате попадания снарядов загорелся жилой дом.
Об этом пишет ДАН со ссылкой на оперативное командование ДНР.
«Около 22:00 украинская сторона открыла огонь по Трудовским. В результате прямого попадания по улице Черногорская, 47, горит жилой дом», — говорится в сообщении.
Пожарный расчет потушил пламя.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Киевские боевики 11 раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново, Желобок, Смелое, Лозовое, Калиново, Калиновка, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Новинки украинской робототехники
Достойный наследник "Азовца" и "Тирекса".
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ВСУ обстреливают Донецк, есть разрушения и раненые
Украинские военные сегодня вечером нанесли удар по поселку Александровка Петровского района на западной окраине Донецка.
Об этом сообщает ДАН с ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.
«В 20:30 украинские военные обстреляли Александровку. Ранения получил подросток 2000 года рождения», — цитирует агентство слова собеседника.
По данным источника, состояние пострадавшего удовлетворительное.
Кроме того, около 22:00 украинские войска открыли огонь по поселку Трудовские.
«В результате прямого попадания по улице Черногорская, 47, горит жилой дом», — отметил источник.
По его данным, к месту обстрела направился пожарный расчет.
Также, по улице Шестакова, 101, был ранен мужчина.
Обстрел продолжается.
Читайте также: Последствия поставок оружия на Украину могут неприятно удивить США, — Дейнего
К оглавлению | Источник: rusvesna.su