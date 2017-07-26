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Сводки от ополчения Новороссии 26 июля 2017

09:21. 26 июля 2017 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

В Донецке ранены два человека из-за атаки украинской армии

В Донецке ранены два человека из-за атаки украинской армии

Число раненых в результате обстрелов со стороны ВСУ на западной окраине Донецка достигло двух человек.

Об этом заявили вчера в оперативном командовании ДНР, пишет ДАН.

«В результате обстрела украинскими силовиками поселка Трудовские по улице Шестакова, 101, был ранен мужчина», — сказал представитель командования.

Ранее сообщалось, что в Петровском районе Донецка сгорел дом из-за обстрела ВСУ.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ обстреляли Донецк — сгорел жилой дом

ВСУ обстреляли Донецк — сгорел жилой дом

Украинские силовики вчера вечером обстреляли поселок Трудовские Петровского района на западе Донецка. В результате попадания снарядов загорелся жилой дом.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«Около 22:00 украинская сторона открыла огонь по Трудовским. В результате прямого попадания по улице Черногорская, 47, горит жилой дом», — говорится в сообщении.

Пожарный расчет потушил пламя.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Киевские боевики 11 раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

Киевские боевики 11 раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново, Желобок, Смелое, Лозовое, Калиново, Калиновка, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

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Новинки украинской робототехники





Достойный наследник "Азовца" и "Тирекса".

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ВСУ обстреливают Донецк, есть разрушения и раненые

ВСУ обстреливают Донецк, есть разрушения и раненые | Русская весна

Украинские военные сегодня вечером нанесли удар по поселку Александровка Петровского района на западной окраине Донецка.

Об этом сообщает ДАН с ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«В 20:30 украинские военные обстреляли Александровку. Ранения получил подросток 2000 года рождения», — цитирует агентство слова собеседника.

По данным источника, состояние пострадавшего удовлетворительное. 

Кроме того, около 22:00 украинские войска открыли огонь по поселку Трудовские.

«В результате прямого попадания по улице Черногорская, 47, горит жилой дом», — отметил источник.

По его данным, к месту обстрела направился пожарный расчет.

Также, по улице Шестакова, 101, был ранен мужчина.

Обстрел продолжается.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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