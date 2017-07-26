Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 июля 2017
- 07:43 Совбез ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства России в Дамаске.
- 07:02 Концерт в Алеппо.
- 04:30 Власть ИГИЛ над Центральной Сирией подходит к концу, «Тигры» и ВКС РФ освобождают район за районом (КАРТА).
- 03:49 Идлиб под властью «Аль-Каиды» превратится в ад (ФОТО).
- 02:45 Армия Сирии, «Хезболла» и ВКС РФ отвоевывают у «Аль-Каиды» 92% районов на границе Ливана (ВИДЕО, ФОТО).
Совбез ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства России в Дамаске
Заявление по обстрелу посольства РФ в Дамаске заблокировано в СБ ООН, сообщило в пресс-релизе постоянное представительство России при международной организации.
«Российское постпредство при ООН распространило среди членов СБ ООН короткий проект заявления для прессы, осуждающего это нападения, основываясь на стандартных формулировках борьбы с терроризмом и иммунитета дипмиссий.
К нашему сожалению должны сообщить, что некоторые члены Совета Безопасности вновь отказались рассмотреть российский проект под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористической природы нападения», — говорится в заявлении.
Отмечается, что партнеры по СБ ООН предложили убрать из проекта заявления все важные положения, констатировали в постпредстве, и российская делегация сочла бесполезной дальнейшую работу над документом.
«К сожалению, несмотря на заверения этих сторон, что борьба с терроризмом является их приоритетом, они вновь и вновь пытаются защитить тех, кто, как они, вероятно, думают, могут помочь реализации деструктивных геополитических планов в Сирии», — подчеркнули в постпредстве.
Российское представительство отметило, что инциденты с попытками обстрела российского посольства стали в последнее время все более частыми. Дипломаты РФ призвали партнеров по СБ ООН объединить усилия по борьбе с терроризмом.
«Крайне важно немедленно остановить террористическую деятельность в (районе) Джобар и по всей САР», — говорится в заявлении.
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Ранее стало известно, что очередная попытка обстрела российского посольства в Дамаске была предпринята 24—25 июля, несколько снарядов упали на периметр посольства. Кроме того, 16 июля была предпринята попытка минометного обстрела посольства России в Дамаске.
Два снаряда, выпущенные, предположительно, из контролируемого террористами «Хейат Тахрир Аш-Шам»* и «Фейлак Ар-Рахман» столичного района Джобар, разорвались недалеко от внешнего периметра загранучреждения.
* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Концерт в Алеппо
В Цитадели Алеппо прошел крупнейший в городе концерт с начала войны.
Для тысяч горожан, которые пришла на концерт, это еще одно свидетельство мирной жизни, которая стала возможной в результате завершения самого масштабного сражения сирийской войны.
А ведь в эти дни год назад, это сражение как раз подходило к своему апогею. Только-только были завершены бои на окружение Алеппо в районе ферм Маллах, а отряды боевиков уже выходили в районы сосредоточения для наступления на квартал Рамусех, в кровопролитной битве за который и решилась судьба Алеппо.
И еще. Кошачий питомник для бездомных котов Алеппо.
Плюс вчера забыл выложить.
Сдача боевиков в Северной Хаме российским и сирийским военным.
Принадлежность к конкретной группировке не указана, но скорее всего это кто-то из оппонентов "Ан-Нусры". Бегут от кровавой междоусобицы среди боевиков.
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Власть ИГИЛ над Центральной Сирией подходит к концу, «Тигры» и ВКС РФ освобождают район за районом (КАРТА)
«Царствование» ИГИЛ над центральной Сирией быстро подходит к концу, так как Сирийская Армия и ВКС России выбивают банды террористической группировки из провинций Алеппо, Ракка, Хама и Хомс.
Во главе с отрядами штурмовой дивизии Tiger Forces и при поддержке ВКС России САА за последние четыре месяца сумела освободить сотни километров территорий в Северной и Центральной Сирии, включая всю восточную часть провинции Алеппо, находившуюся под контролем террористов.
Теперь, после освобождения ключевого города Ресафа в южной сельской местности провинции Ракка, «Тигры» нацелились на провинцию Дейр эз-Зор.
Стремительное продвижение правительственных войск происходит на фоне массового краха обороны ИГИЛ и боевики бегут к своим бастионам, находящимся вдоль западного берега реки Евфрат.
После того, как Tiger Forces продвинутся на юг в сторону Дейр эз-Зора, «игиловцы» окажутся в безвыходном положении в попытке удержать деревни, расположенные вдоль западного берега Евфрата.
Одновременно с этим, обученные российскими военными бойцы 5-го Армейского Корпуса САА берут под контроль новые территории и вершины холмов у цитадели ИГИЛ* — г. Эс-Сухнэ в пустынной местности на востоке провинции Хомс.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Идлиб под властью «Аль-Каиды» превратится в ад (ФОТО)
Сейчас со всей уверенностью можно утверждать, что «Джебхат ан-Нусра» — сирийское крыло «Аль-Каиды»* — полностью взяла под контроль г. Идлиб и большую часть провинции, победив своих конкурентов — боевиков «Ахрар аш-Шам».
После полного захвата Идлиба радикальными исламистами местных жителей ждет то, что в свое время ощутили на себе жители Алеппо.
Многие питают иллюзии на предмет того, что, разогнав противоборствующие группировки и единолично заняв город, террористы из «Джебхат ан-Нусра»* наведут порядок, будут развивать город и заботиться о местном населении. Такое заблуждение вызвано тем, что далеко не все горожане знают о ключевой разнице между нынешними боевиками «Джебхат ан-Нусра» и представителями разного рода оппозиционных сил, другими бандформированиями и даже той же «Нусрой» образца прошлого года.
Все, без исключения, враждующие с правительственными войсками незаконные вооруженные формирования, действующие на территории Сирийской Арабской Республики, получают довольствие. У каждой из группировок есть свой зарубежный покровитель, выплачивающий зарплату боевикам, закупающий вооружение и снаряжение, определяющий направление и характер действий банды.
Облава в Идлибе, террористы ищут врагов
Так было и с «Джебхат ан-Нусрой», но с недавнего времени она лишилась финансовой поддержки со стороны своего работодателя — Саудовской Аравии.
Сейчас эта группировка полностью предоставлена себе и вынуждена самостоятельно добывать средства к существованию. Недавнее ее активное и агрессивное поведение на сирийско-турецкой границе во многом обосновано тем, что собственные ее ресурсы истощились и теперь «Нусра» вынуждена захватывать склады с оружием и боеприпасами не только для того, чтобы снабжать ими свои отряды, но и для продажи.
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Находясь в таком положении, группировка со стопроцентной вероятностью займется поборами с местного населения. Захват продуктовых складов и запасов питьевой воды — обычная практика в таких ситуациях. Теперь горожане вынуждены будут сильно переплачивать за самые необходимые и простые продукты, платить за въезд и выезд из города и отдавать деньги за возможность не быть убитым ради забавы. Все это будет делаться для того, чтобы главари банд могли выплачивать довольствие боевикам.
Вероятно, будут введены и различные налоги, местные бизнесмены будут отдавать всю выручку бандитам, а больницы будут теперь обслуживать не горожан, а лишь раненых боевиков «Джебхат ан-Нусра» со всех окрестностей.
Также сирийцам, проживающим в Идлибе и окрестностях, не следует забывать о том, что приверженцы этой группировки, в большинстве своем выходцы из Саудовской Аравии и наемники из других стран. Потому, не имея на этой земле родственных связей и каких бы то ни было причин дружелюбно относиться к местному населению, традициям, историческому и культурному наследию, террористы просто-напросто будут паразитировать в городах и населенных пунктах, ими занимаемых, отбирая деньги, ценное имущество и даже еду у населения.
Очередной теракт в Идлибе на прошлой неделе привел к десяткам убитых и раненых боевиков и местных жителей.
Судьба местных жителей незавидна, являясь представителями радикального течения ислама, лидеры «Джебхат ан-Нусра» повсеместно введут практику шариатских судов и подвергнут гонениям и репрессиям сторонников других религий и даже более светских течений ислама. Кровавые казни с отрезанием голов на городских площадях станут непременным атрибутом нахождения группировки в Идлибе и других селениях.
С другой же стороны, являясь обыкновенными бандитами, головорезами и воюющими за деньги бесчестными маргиналами, к тому же оказавшимися в тяжелом финансовом положении, эти оккупанты будут похищать, насиловать и продавать в качестве секс-рабынь местных девушек и женщин, чьих-то матерей, жен и дочерей. Любого же, кто будет этому сопротивляться, ждут показательные пытки и унизительная, мучительная смерть на местной площади или рынке, в назидание другим, с целью сломить волю других мужчин к сопротивлению.
В свете всех этих, уже ставших традиционными для террористов, атрибутов присутствия в захваченных населенных пунктах, очень сложно понять логику местных жителей. Не понятно, почему они не берут в руки оружие и не встают на защиту своих родных от ужасающей участи. Надеяться на человеческое отношение со стороны убийц и насильников само по себе — глупо, а бедствующих — и вовсе безумие.
Жители восточного Алеппо прошли через это. Отчасти его освобождение стало результатом и того, что мужчины, жившие там и поначалу поверившие в миф о высоких идеалах, за которые якобы сражались террористы, убедились в том, что эти люди — обычные разбойники и убийцы, собранные в банды, и начали оказывать им сопротивление.
Безволие и робость местного населения очень часто является причиной бед и страданий на сирийской земле, да и во всех землях, где идет война. Вера в пропаганду противника и надежда на обещанные преференции слишком часто становятся некрологами для процветающих регионов и городов.
Осознав свою ошибку слишком поздно, многие мужчины встают на защиту своего дома, лишь овдовев и похоронив детей. Хочется верить, что другие не станут дожидаться момента, когда смерть постучит и в их дверь, а вместо этого сами выйдут ей навстречу, но, не покорно склонив голову, а с оружием в руках и холодной яростью в сердце.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Армия Сирии, «Хезболла» и ВКС РФ отвоевывают у «Аль-Каиды» 92% районов на границе Ливана (ВИДЕО, ФОТО)
Вооруженные силы САР, Ливанская армия и «Хезболла» возобновили свои наступательные операции на границе Сирии и Ливана, нанеся удары по обороне террористов «Аль-Каиды» и ИГИЛ в гористой местности Арсаля.
Около часа назад медиа-крыло «Хезболлы» сообщило, что за время операции армейцы и ополченцы уже взяли под контроль около 92% планируемой территории. От террористов было освобождено множество высот и пустынных районов к востоку от Арсаля.
При поддержке ВКС РФ и ВВС САР ливанская армия и «Хезболла» атаковали последние оставшиеся под контролем боевиков объекты в «Арсальских степях», нанеся тяжелый урон обороне «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*) и ИГИЛ*.
Ранее «Русская Весна» сообщала, что САА и «Хезболла» в боях с «Аль-Каидой» за границу Ливана и САР убито около 150 боевиков (ВИДЕО, ФОТО 18+).
Во вторник «Хезболла» продолжала атаковать исламистов, чтобы заставить их сдаться или отступить. Согласно заявлению официального медиа-крыла военизированного движения, их силы отбили следующие населенные пункты: Вади Хамуди, Аль-Байдар, Шабат Нахлах, Вади Дхалил Аль-Барак, Вади Камил, Макабат Аль-Фаран. Ливанские бойцы уничтожили по меньшей мере три бронемашины и ПТРК джихадистов в районе Вади Хайл.
САА и «Хезболле» удалось изгнать большинство джихадистов из степей и холмов Арсаль в течение последних четырех дней, теперь лишь около 8% этого региона все еще находятся под контролем «Аль-Каиды»
Теперь ливанская армия и «Хезболла» при поддержке ВВС САР и ВКС РФ пытаются взять под контроль последние объекты джихадистов вблизи сирийского пограничного перехода.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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