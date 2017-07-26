Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 июля 2017

Сейчас со всей уверенностью можно утверждать, что «Джебхат ан-Нусра» — сирийское крыло «Аль-Каиды»* — полностью взяла под контроль г. Идлиб и большую часть провинции, победив своих конкурентов — боевиков «Ахрар аш-Шам».

После полного захвата Идлиба радикальными исламистами местных жителей ждет то, что в свое время ощутили на себе жители Алеппо.

Многие питают иллюзии на предмет того, что, разогнав противоборствующие группировки и единолично заняв город, террористы из «Джебхат ан-Нусра»* наведут порядок, будут развивать город и заботиться о местном населении. Такое заблуждение вызвано тем, что далеко не все горожане знают о ключевой разнице между нынешними боевиками «Джебхат ан-Нусра» и представителями разного рода оппозиционных сил, другими бандформированиями и даже той же «Нусрой» образца прошлого года.

Все, без исключения, враждующие с правительственными войсками незаконные вооруженные формирования, действующие на территории Сирийской Арабской Республики, получают довольствие. У каждой из группировок есть свой зарубежный покровитель, выплачивающий зарплату боевикам, закупающий вооружение и снаряжение, определяющий направление и характер действий банды.

Облава в Идлибе, террористы ищут врагов

Так было и с «Джебхат ан-Нусрой», но с недавнего времени она лишилась финансовой поддержки со стороны своего работодателя — Саудовской Аравии.

Сейчас эта группировка полностью предоставлена себе и вынуждена самостоятельно добывать средства к существованию. Недавнее ее активное и агрессивное поведение на сирийско-турецкой границе во многом обосновано тем, что собственные ее ресурсы истощились и теперь «Нусра» вынуждена захватывать склады с оружием и боеприпасами не только для того, чтобы снабжать ими свои отряды, но и для продажи.

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Находясь в таком положении, группировка со стопроцентной вероятностью займется поборами с местного населения. Захват продуктовых складов и запасов питьевой воды — обычная практика в таких ситуациях. Теперь горожане вынуждены будут сильно переплачивать за самые необходимые и простые продукты, платить за въезд и выезд из города и отдавать деньги за возможность не быть убитым ради забавы. Все это будет делаться для того, чтобы главари банд могли выплачивать довольствие боевикам.

Вероятно, будут введены и различные налоги, местные бизнесмены будут отдавать всю выручку бандитам, а больницы будут теперь обслуживать не горожан, а лишь раненых боевиков «Джебхат ан-Нусра» со всех окрестностей.

Также сирийцам, проживающим в Идлибе и окрестностях, не следует забывать о том, что приверженцы этой группировки, в большинстве своем выходцы из Саудовской Аравии и наемники из других стран. Потому, не имея на этой земле родственных связей и каких бы то ни было причин дружелюбно относиться к местному населению, традициям, историческому и культурному наследию, террористы просто-напросто будут паразитировать в городах и населенных пунктах, ими занимаемых, отбирая деньги, ценное имущество и даже еду у населения.

Очередной теракт в Идлибе на прошлой неделе привел к десяткам убитых и раненых боевиков и местных жителей.

Судьба местных жителей незавидна, являясь представителями радикального течения ислама, лидеры «Джебхат ан-Нусра» повсеместно введут практику шариатских судов и подвергнут гонениям и репрессиям сторонников других религий и даже более светских течений ислама. Кровавые казни с отрезанием голов на городских площадях станут непременным атрибутом нахождения группировки в Идлибе и других селениях.

С другой же стороны, являясь обыкновенными бандитами, головорезами и воюющими за деньги бесчестными маргиналами, к тому же оказавшимися в тяжелом финансовом положении, эти оккупанты будут похищать, насиловать и продавать в качестве секс-рабынь местных девушек и женщин, чьих-то матерей, жен и дочерей. Любого же, кто будет этому сопротивляться, ждут показательные пытки и унизительная, мучительная смерть на местной площади или рынке, в назидание другим, с целью сломить волю других мужчин к сопротивлению.

В свете всех этих, уже ставших традиционными для террористов, атрибутов присутствия в захваченных населенных пунктах, очень сложно понять логику местных жителей. Не понятно, почему они не берут в руки оружие и не встают на защиту своих родных от ужасающей участи. Надеяться на человеческое отношение со стороны убийц и насильников само по себе — глупо, а бедствующих — и вовсе безумие.

Жители восточного Алеппо прошли через это. Отчасти его освобождение стало результатом и того, что мужчины, жившие там и поначалу поверившие в миф о высоких идеалах, за которые якобы сражались террористы, убедились в том, что эти люди — обычные разбойники и убийцы, собранные в банды, и начали оказывать им сопротивление.

Безволие и робость местного населения очень часто является причиной бед и страданий на сирийской земле, да и во всех землях, где идет война. Вера в пропаганду противника и надежда на обещанные преференции слишком часто становятся некрологами для процветающих регионов и городов.

Осознав свою ошибку слишком поздно, многие мужчины встают на защиту своего дома, лишь овдовев и похоронив детей. Хочется верить, что другие не станут дожидаться момента, когда смерть постучит и в их дверь, а вместо этого сами выйдут ей навстречу, но, не покорно склонив голову, а с оружием в руках и холодной яростью в сердце.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.