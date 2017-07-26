Очень важное событие: в столице установлен памятник Ивану Грозному!!!



В историческом парке в центре Москвы установлен памятник Ивану Грозному.



Это событие, кажущееся на первый взгляд малозначимым (чо за фигня, у нас коррупция, а тут памятники какие-то), на самом деле – ключевое для восстановления величия Росии.

В историческом парке в центре Москвы установлен памятник Ивану Грозному.Это событие, кажущееся на первый взгляд малозначимым (), на самом деле – ключевое для восстановления величия Росии.

И если бы „наши” СМИ работали бы действительно на интересы народа России, то эта великолепная и важная новость была бы на первых полосах газет и страниц сайтов. И все аналитики обсуждали бы значение данного акта.

(Написал, и подумалось: а может, я ошибаюсь? Для очистки совести набрал в поисковике „км” и получил следующую картинку с главной страницы посещаемого сайта известного СМИ.





И даже не удивило совпадение именно по коррупции. Хотя это могли быть, например, санкции, пенсионный фонд или еще любая из доброго десятка животрепещущих повседневных тем.



Кстати, понятно, почему km.ru/ выделила именно коррупцию. Это СМИ работает на тех же хозяев, что и Навальный. Ну, на тех, которые его в Йельском университете технологии раскола общества обучали.)





Установка памятника именно в столице, пусть и вынужденно вместо первоначального плана, где место было отведено в тогдашнем фактическом центре управления страной в городе Александров Владимирской области – это многократное усиление значимости события. Ведь Матрица не дремлет, и поэтому монумент оказался в Москве!:)



Как раз к учебнику Е.Ю. Спицина, где роль Грозного освещена совсем по-иному, нежели это принято на Западе и в либеральной России.



Если детям в школе рассказывать о Грозном в стиле "Ivan the Terrible", демонстрировать фантазийные полотна репиных, с детства подрабатывавших в церковной русофобской христианской среде, то конечно, впечатление у ребёнка об истории своей страны будет самым мрачным: что же это за правители на моей Родине были – кровавые маньяки, детоубийцы, народ гнобили…



А тут, р-раз, и появляется на экране замечательная картинка с рекламой восхитительной западной жизни.







Дети очень многое именно эмоционально воспринимают и запоминают. И потом, во взрослой жизни при выборе того или иного поступка, а этот выбор каждодневен и ежечасен, будут руководствоваться тем, что им вложили в головы в школе, включая и эмоциональную компоненту. Мы же потом удивляемся: откуда в нашей героической стране молодые люди, для которых норма – употреблять слово „рашка”?!!



Так что история – это не малозначительная наука, якобы не имеющая никакого отношения к реальной текущей жизни.



Если бы действительно так было, то не стал бы Сорос, в числе прочих, финансировать в перестройку выпуск миллионных тиражей именно школьных учебников истории, включая историю России.



История – это один из краеугольных камней, из которых складывается наше мировоззрение, влияющее на наши поступки, а значит, определяющее будущее и каждого, и всей страны.



„История – это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков.” (Василий Осипович Ключевский)



Так что установка памятника великому правителю Руси в центре Москвы – это матричное событие громадной важности.



На очереди – памятники Сталину. И так будет!!! Но вернёмся к нашему великому соотечественнику. Памятник Грозному в центре Москвы – это удар по всей либероидной концепции российской истории. Её очищение от наслоений лжи, русофобии, ненависти к народу России и самой стране.Установка памятника именно в столице, пусть и вынужденно вместо первоначального плана, где место было отведено в тогдашнем фактическом центре управления страной в городе Александров Владимирской области – это многократное усиление значимости события. Ведь Матрица не дремлет, и поэтому монумент оказался в Москве!:)Как раз к учебнику Е.Ю. Спицина, где роль Грозного освещена совсем по-иному, нежели это принято на Западе и в либеральной России.Если детям в школе рассказывать о Грозном в стиле "Ivan the Terrible", демонстрировать фантазийные полотна репиных, с детства подрабатывавших в церковной русофобской христианской среде, то конечно, впечатление у ребёнка об истории своей страны будет самым мрачным: что же это за правители на моей Родине были – кровавые маньяки, детоубийцы, народ гнобили…А тут, р-раз, и появляется на экране замечательная картинка с рекламойзападной жизни.Дети очень многое именно эмоционально воспринимают и запоминают. И потом, во взрослой жизни при выборе того или иного поступка, а этот выбор каждодневен и ежечасен, будут руководствоваться тем, что им вложили в головы в школе, включая и эмоциональную компоненту. Мы же потом удивляемся: откуда в нашей героической стране молодые люди, для которых норма – употреблять слово „рашка”?!!Так что история – это не малозначительная наука, якобы не имеющая никакого отношения к реальной текущей жизни.История – это один из краеугольных камней, из которых складывается наше мировоззрение, влияющее на наши поступки, а значит, определяющее будущее и каждого, и всей страны..” (Василий ОсиповичТак что установка памятника великому правителю Руси в центре Москвы – это матричное событие громадной важности.На очереди – памятники Сталину.

Источник: ss69100.livejournal.com