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Очень важное событие: в столице установлен памятник Ивану Грозному!!!

21:21. 26 июля 2017 Просмотров - 173 Нет комментариев Опубликовал:
В Москве установили памятник Ивану Грозному
В историческом парке в центре Москвы установлен памятник Ивану Грозному.

Это событие, кажущееся на первый взгляд малозначимым (чо за фигня, у нас коррупция, а тут памятники какие-то), на самом деле – ключевое для восстановления величия Росии.
И если бы „наши” СМИ работали бы действительно на интересы народа России, то эта великолепная и важная новость была бы на первых полосах газет и страниц сайтов. И все аналитики обсуждали бы значение данного акта.


(Написал, и подумалось: а может, я ошибаюсь? Для очистки совести набрал в поисковике „км” и получил следующую картинку с главной страницы посещаемого сайта известного СМИ.



И даже не удивило совпадение именно по коррупции. Хотя это могли быть, например, санкции, пенсионный фонд или еще любая из доброго десятка животрепещущих повседневных тем.

Кстати, понятно, почему km.ru/ выделила именно коррупцию. Это СМИ работает на тех же хозяев, что и Навальный. Ну, на тех, которые его в Йельском университете технологии раскола общества обучали.)


Но вернёмся к нашему великому соотечественнику. Памятник Грозному в центре Москвы – это удар по всей либероидной концепции российской истории. Её очищение от наслоений лжи, русофобии, ненависти к народу России и самой стране.

Установка памятника именно в столице, пусть и вынужденно вместо первоначального плана, где место было отведено в тогдашнем фактическом центре управления страной в городе Александров Владимирской области – это многократное усиление значимости события. Ведь Матрица не дремлет, и поэтому монумент оказался в Москве!:)

Как раз к учебнику Е.Ю. Спицина, где роль Грозного освещена совсем по-иному, нежели это принято на Западе и в либеральной России.

Если детям в школе рассказывать о Грозном в стиле "Ivan the Terrible", демонстрировать фантазийные полотна репиных, с детства подрабатывавших в церковной русофобской христианской среде, то конечно, впечатление у ребёнка об истории своей страны будет самым мрачным: что же это за правители на моей Родине были – кровавые маньяки, детоубийцы, народ гнобили…

А тут, р-раз, и появляется на экране замечательная картинка с рекламой восхитительной западной жизни.



Дети очень многое именно эмоционально воспринимают и запоминают. И потом, во взрослой жизни при выборе того или иного поступка, а этот выбор каждодневен и ежечасен, будут руководствоваться тем, что им вложили в головы в школе, включая и эмоциональную компоненту. Мы же потом удивляемся: откуда в нашей героической стране молодые люди, для которых норма – употреблять слово „рашка”?!!

Так что история – это не малозначительная наука, якобы не имеющая никакого отношения к реальной текущей жизни.

Если бы действительно так было, то не стал бы Сорос, в числе прочих, финансировать в перестройку выпуск миллионных тиражей именно школьных учебников истории, включая историю России.

История – это один из краеугольных камней, из которых складывается наше мировоззрение, влияющее на наши поступки, а значит, определяющее будущее и каждого, и всей страны.

История – это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков.” (Василий Осипович Ключевский)

Так что установка памятника великому правителю Руси в центре Москвы – это матричное событие громадной важности.

На очереди – памятники Сталину. И так будет!!!



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Грозный, дети, Запад, история, либероиды, ложь, мировоззрение, народ, Родина, Русь, Спицын, школа
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