Новости Украины и Новороссии 26 июля 2017
- 08:24 Суд по катастрофе MH17 будет заочным — МИД Украины.
- 08:06 Вассерман: Америка снова обещает вооружить Киев — но это не поможет.
- 07:59 Новое творение украинской оборонки.
- 03:30 Бумажная перемога: В Киеве презентовали комикс, посвященный «освобождению» Крыма (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:01 Исключение для Крыма.
- Вчера 23:21 Сотни тысяч стволов.
- Вчера 22:26 Украина ликвидирует концерн «Антонов» (ДОКУМЕНТ).
Суд по катастрофе MH17 будет заочным — МИД Украины
Суд по делу о крушении малайзийского Boeing на Донбассе, который должен состояться в Нидерландах, для наказания виновных использует заочную процедуру.
Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
«Голландцы имели опасения относительно заочного осуждения. Потому что мы не можем отдать наших граждан. Мы можем только передать их на время судебного процесса или обеспечить видеосвязь. Это будет вызовом и для украинской, и для нидерландской судебной системы», – отметила она.
По словам Зеркаль, сейчас Нидерланды вносят изменения в законодательство для введения практики заочного осуждения.
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Вассерман: Америка снова обещает вооружить Киев — но это не поможет
Новый спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Британской вещательной корпорации сообщил, что «Вашингтон активно обдумывает возможность поставки вооружений» украинским властям для борьбы с «пророссийскими повстанцами на востоке страны».
По словам Волкера, «оборонительное оружие, которое позволит Украине защищать себя, в частности подбивать танки, действительно может помочь».
Кроме того, американский спецпредставитель добавил, что такую меру не стоит рассматривать как вызов или провокацию России — напротив, она «могла бы изменить отношение» России к украинским событиям.
Очевидно, речь идет о былинных «джавелинах», пришествия которых в Киеве публично и с надеждами ожидают в те минуты, когда перестают трепетно ожидать вступления в ЕС и НАТО.
Насколько я могу судить, в чисто военном отношении поставки противотанкового оружия киевским террористам вряд ли что-то всерьез изменят. Просто потому, что у донбасских ополченцев не так уж много танков, да и применяются они не в качестве реального наступательного оружия, а по, сути, как сравнительно подвижная артиллерия.
На фото: Танки украинской армии в Донецкой области
Фото: © AP Photo / Irina Gorbaseva
Кстати, сами киевские террористы тоже используют танки не для реального наступления, а исключительно в качестве огневых точек. Они из этих танков активно обстреливают мирных жителей и объекты жизнеобеспечения Донбасса, но не наступают.
Не наступают — прежде всего потому, что уж чего-чего, а противотанкового оружия на Украине еще с советских времен осталось несметное множество.
И, насколько я знаю тактико-технические характеристики этого оружия времен СССР, оно вполне достаточно для поражения советских же танков, коими вооружены обе стороны террористической операции в Донбассе (как известно, по вывихнутой киевской логике эта операция называется антитеррористической, и в какой-то степени это название можно принять: донбасские ополченцы действительно борются с киевскими террористами и борются в целом успешно).
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Так вот, если бы речь шла о чисто военных делах, то обеим сторонам вполне хватало бы уже имеющегося противотанкового оружия. И речь здесь, в сущности, именно о том, чтобы навязать всем, кто в той или иной мере вмешивается в эту гражданскую войну, киевскую трактовку ее.
Объявить, что речь идет именно о войне благородных рыцарей, наследующих традиции Запорожской Сечи, со злыми москалями, вторгшимися на Украину с помощью какой-то невидимой, но сокрушительной боевой техники.
Господин Волкер, очевидно, своими высказываниями хотел показать, что согласен с этой трактовкой (я, как человек несколько знакомый с историей моей малой родины, должен заметить, что запорожские казаки в исторической реальности довольно успешно сочетали в себе функции пограничной охраны и разбойников с большой причерноморской дороги).
Но это так, к слову. Главное же — то, что Волкер продемонстрировал готовность разделить киевскую концепцию происходящего.
В чисто военном отношении эта гипотетическая поставка не изменит совершенно ничего, и даже если действительно киевские войска вооружатся чудодейственными противотанками ракетами — в их руках эти самые ракеты будут столь же эффективны, что и обычные копья («джавелин», собственно, и означает «копье»).
На фото: Украинские военнослужащие во время учений в Львовской области
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Стоит вспомнить, что поставки нескольких видов вооружений из Америки Киеву уже оказались, мягко говоря, неэффективны. Скажем, радары для контрбатарейной артиллерийской борьбы постигла судьба, сопоставимая с судьбой двух стальных шаров, выданных в анекдоте матросу в наглухо запертой камере: один он, как мы помним, ухитрился сломать, а другой потерял.
В случае с радарами — первый был выведен из строя умелым обращением практически через несколько минут, причем настолько основательно, что его ремонт сочли невозможным. А еще один попал в качестве трофея к донбасскому антитеррористическому ополчению.
Так вот: этот опыт подсказывает, что ракеты окажутся неэффективны, даже если американцы их действительно поставят. Но подозреваю, что, скорее всего, и не поставят — ибо поставки оружия в зону боевых действий есть дело в высшей степени соблазнительное коммерчески. Ведь не поддается учету, что из оружия на самом деле прибыло на поле боя, а что утрачено еще на складе.
Думаю, что в коммерческом отношении эта поставка окажется заметно успешнее, чем в военном.
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Но тем не менее расслабляться нельзя — потому что с чисто пропагандистской точки зрения такая отправка будет означать очередной раунд поддержки Америкой самых откровенных террористов и отморозков из числа весьма многочисленной террористической и отмороженной клиентуры США.
И более того — эта поставка будет потом использована в качестве обоснования дальнейшей поддержки данной преступной группировки по принципу «мы защищаем свои инвестиции».
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Поэтому я очень надеюсь, что наше политическое руководство найдет какие-то новые способы показать всем заинтересованным американским лицам и рожам, что им все-таки было бы гораздо полезнее зафиксировать убытки сейчас, пока те еще не слишком велики.
Анатолий Вассерман
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Новое творение украинской оборонки
Согласно информации блога diana-mihailova , министерство обороны Украины сообщает о том, что на Гончаровском полигоне вооруженных сил страны при участии Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова прошли испытания новых образцов вооружения и военной техники, созданных предприятиями местной оборонной промышленности.
В числе прочего был представлен беспилотный авиационный комплекс "Горлица" и модернизированное беспилотное транспортное средство "Фантом-2", оснащенное ракетным оружием.
"Если его увидят наши враги, они будут сдаваться, не дожидаясь, пока он откроет огонь", - заявил Турчинов.
Использованы фотографии: http://diana-mihailova.livejournal.com/879003.html
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Бумажная перемога: В Киеве презентовали комикс, посвященный «освобождению» Крыма (ФОТО, ВИДЕО)
Украинские «патриоты», не имея возможности похвастаться реальными победами и достижениями, изливают в окружающее пространство безумные фантазии воспаленного национального самосознания.
Так, в Киеве 25 июля был презентован комикс «Охранники страны», посвященный «освобождению» Крыма.
Это первый выпуск второго сезона графической новеллы. В истории семь главных персонажей, каждый обладает особыми способностями, рассказал на пресс-конференции автор текста Иван Роговой.
«Это Хорив, командир группы от Минобороны, Кий — оперативный руководитель, сердце и мозг, Щек это юноша, обладающий суперсилой, компьютерный гений, Девушка Лыбидь — супербоец. Есть персонажи из крымскотатарского народа, хранители артефактов, от них зависит мир на нашей территории. Они обладают сильными суперспособностями, благодаря им удавалось на протяжении многих веков сохранять мир и равновесие», — рассказал автор.
Среди персонажей есть исторические персонажи и современники, например, предводитель меджлиса* Мустафа Джемилев, который в фантазиях автора предстает в совсем не свойственном ему амплуа.
«Прообраз мудреца — Мустафа Джемилев, который является на сегодня титаном, который своей историей жизни доказал приверженность ценностям, его борьба продолжается много десятилетий. Это человек-история. Вся его жизнь — это борьба за народ. Он провел 15 лет в советских лагерях, потому что стоял за принципы, и сейчас он лишен возможности находиться в Крыму», — сказала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.
Она добавила, что экземпляры издания могут распространять в школах и библиотеках, также их отправят украинским военным, а при условии перевода на английский язык, МИД Украины будет содействовать распространению комиксов за рубежом.
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Исключение для Крыма
На Украине сегодня потребовали отменить все законодательные акты принятые в советское время в рамках декоммунизации.
Но чуть позже поняли, что это же касается и целого ряда законодательных актов, которые лежат в основе текущих украинских границ, после чего была сделана поправка "Отменить все советские законодательные акты, кроме тех, которые лежат в основе территориальной целостности Украины". Э нет, раз уж взялись, декоммунизируйтесь полностью, а то что это за заигрывания с тоталитарным режимом?
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Сотни тысяч стволов
Главный вывод из ситуации в Днепре.
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Украина ликвидирует концерн «Антонов» (ДОКУМЕНТ)
Правительство Украины постановило создать комиссию, которая завершит ликвидацию государственного авиаконцерна «Антонов» в связи с переходом всех его предприятий в состав «Укроборонпрома».
Об этом говорится в соответствующем постановлении.
Ликвидационую комиссию возглавил замминистра экономического развития Юрий Бровченко.
Кабмин Украины обязал его обеспечить мероприятия, связанные с ликвидацией концерна и подачей требований кредиторов в двухмесячный срок.
Также в течение трех месяцев Бровченко обязан предоставить Верховной Раде ликвидационный баланс концерна.
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