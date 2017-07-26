Новости Украины и Новороссии 26 июля 2017

Новый спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Британской вещательной корпорации сообщил, что «Вашингтон активно обдумывает возможность поставки вооружений» украинским властям для борьбы с «пророссийскими повстанцами на востоке страны».

По словам Волкера, «оборонительное оружие, которое позволит Украине защищать себя, в частности подбивать танки, действительно может помочь».

Кроме того, американский спецпредставитель добавил, что такую меру не стоит рассматривать как вызов или провокацию России — напротив, она «могла бы изменить отношение» России к украинским событиям.

Очевидно, речь идет о былинных «джавелинах», пришествия которых в Киеве публично и с надеждами ожидают в те минуты, когда перестают трепетно ожидать вступления в ЕС и НАТО.

Насколько я могу судить, в чисто военном отношении поставки противотанкового оружия киевским террористам вряд ли что-то всерьез изменят. Просто потому, что у донбасских ополченцев не так уж много танков, да и применяются они не в качестве реального наступательного оружия, а по, сути, как сравнительно подвижная артиллерия.



На фото: Танки украинской армии в Донецкой области

Фото: © AP Photo / Irina Gorbaseva

Кстати, сами киевские террористы тоже используют танки не для реального наступления, а исключительно в качестве огневых точек. Они из этих танков активно обстреливают мирных жителей и объекты жизнеобеспечения Донбасса, но не наступают.

Не наступают — прежде всего потому, что уж чего-чего, а противотанкового оружия на Украине еще с советских времен осталось несметное множество.

И, насколько я знаю тактико-технические характеристики этого оружия времен СССР, оно вполне достаточно для поражения советских же танков, коими вооружены обе стороны террористической операции в Донбассе (как известно, по вывихнутой киевской логике эта операция называется антитеррористической, и в какой-то степени это название можно принять: донбасские ополченцы действительно борются с киевскими террористами и борются в целом успешно).

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Так вот, если бы речь шла о чисто военных делах, то обеим сторонам вполне хватало бы уже имеющегося противотанкового оружия. И речь здесь, в сущности, именно о том, чтобы навязать всем, кто в той или иной мере вмешивается в эту гражданскую войну, киевскую трактовку ее.

Объявить, что речь идет именно о войне благородных рыцарей, наследующих традиции Запорожской Сечи, со злыми москалями, вторгшимися на Украину с помощью какой-то невидимой, но сокрушительной боевой техники.

Господин Волкер, очевидно, своими высказываниями хотел показать, что согласен с этой трактовкой (я, как человек несколько знакомый с историей моей малой родины, должен заметить, что запорожские казаки в исторической реальности довольно успешно сочетали в себе функции пограничной охраны и разбойников с большой причерноморской дороги).

Но это так, к слову. Главное же — то, что Волкер продемонстрировал готовность разделить киевскую концепцию происходящего.

В чисто военном отношении эта гипотетическая поставка не изменит совершенно ничего, и даже если действительно киевские войска вооружатся чудодейственными противотанками ракетами — в их руках эти самые ракеты будут столь же эффективны, что и обычные копья («джавелин», собственно, и означает «копье»).



На фото: Украинские военнослужащие во время учений в Львовской области

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Стоит вспомнить, что поставки нескольких видов вооружений из Америки Киеву уже оказались, мягко говоря, неэффективны. Скажем, радары для контрбатарейной артиллерийской борьбы постигла судьба, сопоставимая с судьбой двух стальных шаров, выданных в анекдоте матросу в наглухо запертой камере: один он, как мы помним, ухитрился сломать, а другой потерял.

В случае с радарами — первый был выведен из строя умелым обращением практически через несколько минут, причем настолько основательно, что его ремонт сочли невозможным. А еще один попал в качестве трофея к донбасскому антитеррористическому ополчению.

Так вот: этот опыт подсказывает, что ракеты окажутся неэффективны, даже если американцы их действительно поставят. Но подозреваю, что, скорее всего, и не поставят — ибо поставки оружия в зону боевых действий есть дело в высшей степени соблазнительное коммерчески. Ведь не поддается учету, что из оружия на самом деле прибыло на поле боя, а что утрачено еще на складе.

Думаю, что в коммерческом отношении эта поставка окажется заметно успешнее, чем в военном.

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Но тем не менее расслабляться нельзя — потому что с чисто пропагандистской точки зрения такая отправка будет означать очередной раунд поддержки Америкой самых откровенных террористов и отморозков из числа весьма многочисленной террористической и отмороженной клиентуры США.

И более того — эта поставка будет потом использована в качестве обоснования дальнейшей поддержки данной преступной группировки по принципу «мы защищаем свои инвестиции».

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Поэтому я очень надеюсь, что наше политическое руководство найдет какие-то новые способы показать всем заинтересованным американским лицам и рожам, что им все-таки было бы гораздо полезнее зафиксировать убытки сейчас, пока те еще не слишком велики.

Анатолий Вассерман