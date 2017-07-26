МЫШИ В КОСМОСЕ!!! Впервые на арене цирка!!!

Хотел передать новость под грифом "последний звоночек" но как то передумал, скорее это ассиметричный ответ на ожидаемые санкции. По новостям вечером, уже после обсуждения санкций против России, передали интересную новость, которая в в общем то и не новость как бы! Россия совместно с Америкой и другими заинтересованными странами собирается запустить "Биоспутник" "Бион 2М", сенсационным голосом комментатор повествует, что ВПЕРВЫЕ ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА ПОДНИМУТСЯ НАД ЗЕМЛЕЙ НА ВЫСОТУ 800 КИЛОМЕТРОВ!!!Этими живыми существами, ну окромя астронавтов которые летали на луну ( а так оговариваются далеко не все новостные агентства!!!) будут мыши и мухи!!! Запуск спутника ожидается в 2020 году!Очень своевременная новость не правда ли? Ну какое отношение это имеет к санкциям казалось бы, однакось… телеведущий с явным придыханием как великое достижение человечества рассказывает что это ВПЕРВЫЕ!!! живые существа улетят так далеко! Восемьсот километров, в два раза дальше чем летает МКС!В новостях довольно подробно, с привлечением специалистов космической медицины рассказывают как пагубно влияет на организм человека невесомость и радиация, как мало изучен этот важный вопрос и вот по этому наконец то человечество отправило в космос МЫШЕЙ!!! NASA принимает большое участие в этом проекте так как насе этой тоже очень интересно что же там наверху творится!Наверное потеряли пленки с отчетами астронавтом посетивших Луну! Ась???