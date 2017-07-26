Как ПРОСТО… Приготовить дома лечебный хлеб
О том, как ПРОСТО делать вкусный хлеб в домашних условиях, который будет оздоравливать нас, рассказывает данная статья...
ЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ БЕЗ МУКИ «ТОНУС» из цельного пророщенного зерна
СИЛА ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА
Представьте: Вы каждый день едите вкусный, ароматный хлеб...
Но от этого не толстеете и не портите фигуру, а наоборот, снижаете вес.
Плюс, у Вас нормализуется обмен веществ и состав крови, уменьшается холестерин и улучшается работа сердечно-сосудистой системы и кишечника.
Плюс, стабилизируется сахар крови при диабете, повышается Ваш иммунитет и организм очищается от шлаков...
Вам достаточно этих плюсов?
И это не рекламная уловка про очередной “мучной бублик с 25-ю злаками” :)
Это истина, уже подтвержденная исследованиями ученых и проверенная с 1990 года нашими покупателями в России и далеко за её пределами.
Так из чего же делают хлеб “ТОНУС”?
Секрет очень простой — хлеб “ТОНУС” сделан из цельного пророщенного зерна без единой крошки муки!
Конечно же, Вы слышали или уже знаете, как полезно для нашего здоровья кушать проросшие зёрна, да только в сыром виде это мало кому понравится.
Но если их подать на стол в виде обычного хлеба, с тонкой корочкой и аппетитным, приятным на вкус мякишем — с превеликим удовольствием!
Для изготовления хлеба “ТОНУС” зерно пшеницы сначала доводят до стадии прорастания, когда пробуждаются все жизненные силы зерна. Затем, на специальном оборудовании, превращают в однородную тестовую массу и выпекают.
Хлеб “ТОНУС” – экологически чистый продукт.
Химические консерванты, усилители, разрыхлители и т.д. – не применяются.
Генетически модифицированные ингредиенты (ГМИ) – отсутствуют.
Изготовление хлеба "ТОНУС" контролирует ООО "АкадемПродукт" – разработчик технологии и оборудования для его производства.
При этом, в хлебе сохраняются в своем естественном природном виде практически все вещества, содержащиеся в целом зерне: пищевые волокна, оболочка, зародыш, витамины, аминокислоты, минеральные вещества, белок и другие важные компоненты, заложенные природой в пророщенное зерно.
Поэтому хлеб “ТОНУС” обладает такой высокой пищевой ценностью.
Как говорят хлебопеки, а им вторят ученые:
«Ешьте почаще хлеб “ТОНУС”, и вы будете сыты и здоровы!».
По своему внешнему виду и вкусу хлеб без муки “ТОНУС” не отличается от обычного хлеба – имеет тонкую хрустящую корочку и аппетитный, приятный на вкус мякиш.
Покупатели, отведавшие хлеб “ТОНУС”, как правило, уже не возвращаются к мучным сортам хлеба.
Хлеб “ТОНУС” прошел исследования в детских и взрослых больницах, он хорошо помогает больным сахарным диабетом и ожирением, сердечникам и почечникам. Его состав “разложили по полочкам” и выяснили, какой богатый набор полезных веществ он содержит, по сравнению с мучными сортами.
Клинические испытания показали, что хлеб без муки “ТОНУС” при регулярном употреблении:
нормализует обмен веществ;
очищает организм от шлаков, канцерогенов и токсических веществ;
стабилизирует и уменьшает сахар в крови при диабете;
выводит избыток холестерина из крови;
улучшает моторную функцию кишечника;
снижает вес при ожирении;
повышает содержание гемоглобина в крови, улучшает функцию кроветворения;
предотвращает развитие онкологических заболеваний.
Главное, после многочисленных исследований хлеб “ТОНУС” рекомендован Институтом Питания РАМН и Минздравом РФ для ежедневного питания всем группам населения, а также диабетического и лечебного, дошкольного и школьного питания.
Кстати, помимо научных заключений авторитетных институтов и больниц, наш вкусный хлеб имеет высокие международные и российские награды.
И последнее. Угадайте, какой хлеб внесен в “КНИГУ РЕКОРДОВ ПЛАНЕТЫ”?
Вот такой материал я выкладывал на Конте в ноябре прошлого года в статье "Живой хлеб без муки может возродить здоровье народа", а также
"Проверьте ваш хлеб...",
"Самый вкусный хлеб",
"С тех пор как человечество перешло на белую муку, маргарин и искусственные дрожжи, ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ УЖЕ НЕ РАБОТАЕТ",
"Мука знакомая и незнакомая",
"Мука из полбы: польза, рецепты хлеба и блинов из полбяной муки",
"Майкл Поллан: Чем темнее хлеб, тем дольше живешь",
"Домашний ржаной хлеб на закваске",
Что такое мука грубого помола – зачем и как ее есть, и чем она отличается от муки цельнозерновой?
Так как я уже был в курсе о, мягко говоря, безполезности, а грубо выражаясь, вредности, муки высшего сорта и её "братьев-близнецов" - маргарине и искусственных дрожжах, то статья о "живом" хлебе из пророщенного зерна запала в душу: как же научиться самому печь не только вкусный, а и полезный, "лечебный" хлеб?..
Сначала я полностью перешёл на выпекание хлеба в хлебопечке: ржано-пшеничного с семенами льна и пшеничного с кунжутом на свежих дрожжах. Несмотря на то, что и этот хлеб был хорошо оценён знакомыми и родственниками, я не забывал и про закваску, и про живой хлеб.
Всё, естественно, получилось.. делюсь..
Рецепт приготовления закваски.
Процесс пошёл пару недель назад после этого видео "Бездрожжевой хлеб! Бездрожжевая закваска. Как самому испечь хлеб." (благодарность автору - Владимиру Исаакову).
День 1.
100 гр тёплой воды плюс 3 столовые ложки ржаной муки (ВАЖНО! Мука должна быть свежей, а вода - не кипяченой). Размешать в ёмкости до консистенции густой сметаны, неплотно накрыть крышкой, поставить на сутки в тёплое тёмное место (духовку, например).
День 2.
Добавить 100 гр тёплой воды плюс 3 столовые ложки ржаной муки. Размешать в ёмкости до консистенции густой сметаны, неплотно накрыть крышкой, поставить на сутки в тёплое тёмное место (духовку).
День 3.
вот так уже выглядит будущая закваска.
Добавляем 4 столовые ложки ржаной муки, примерно гр 100 тёплой воды, размешиваем до консистенции густой сметаны, неплотно накрываем крышкой, ставим на сутки в тёплое тёмное место (духовку).
День 4.
Добавляем 4 столовые ложки ржаной муки, немного тёплой воды, размешиваем до консистенции густой сметаны, неплотно накрываем крышкой, ставим на сутки в тёплое тёмное место (духовку).
День 5.
Добавляем 4 столовые ложки ржаной муки, немного тёплой воды, размешиваем до консистенции густой сметаны, неплотно накрываем крышкой, ставим на сутки в тёплое тёмное место (духовку).
На шестой день закваска готова.
Рецепт бездрожжевого хлеба из муки 1-го или 2-го сорта
Отбираем 2 столовые ложки готовой закваски в стеклянную банку, закрываем крышку и ставим на полку в холодильник. Это наш "вечный" запас, из которого постоянно будет получаться здоровый хлеб.
Итак, мой опробованный рецепт.
Закваска - 200 гр. (примерно 7 столовых ложек или половина пол-литровой банки)
Вода - 400 гр.
Мука (1-го, а лучше 2-го сорта) - 600 гр. (1-2-3, такая вот пропорция).
Мёд - 2 столовые ложки
Соль - 2 чайные ложки (ВАЖНО! Только каменная или морская, без антислеживателя и прочих добавок).
Изюм (или чернослив, подсолнечные семечки, кунжут) - по вкусу, то есть на глаз.
Как замешивать тесто и выпекать хлеб, принцип смотрите здесь (читать здесь).
ВАЖНО! Духовка должна быть предварительно разогрета, печь при температуре 180-200 градусов.
Выпекается один час, за минут 20 до окончания процесса взбрызнуть сверху водой.
Воду для теста я использую ТОЛЬКО из-под фильтра "Водный Доктор" (с февраля этого года), но это будет другая история.
Что получаем на выходе?
Обалденно (!!) вкусный хлеб, ПРОСТО "топчется" даже без ничего, мне лично НУ ОЧЕНЬ нравится есть с домашней простоквашей.
С первого же дня начинается процесс чистки организма, усваивается хлеб великолепно и, самое главное, вы уже потом ПРОСТО не сможете есть магазинный хлеб (при всём моём уважении к людям, занятым промышленным производством хлеба).
И сразу вспоминается вкус детства: каникулы у дядьки в деревне на Нёмане, свежеиспечённый чёрный хлеб, ещё тёплое парное молоко и кусок пчелиных сот...
Рецепт домашнего хлеба из пророщенной пшеницы.
С утра 350 гр. зерна пшеницы промыть дважды, всё всплывшее удалить, залить водой (желательно ключевой, талой, кремниевой, я пользуюсь ТОЛЬКО водой из-под российского фильтра "Водный Доктор") и оставить до вечера. Вечером воду слить, ещё раз промыть, накрыть мокрой марлей в несколько слоёв и оставить до следующего дня.
Утром берём из холодильника банку с 2-мя ложками "спящей" закваски, перебрасываем в пластмассовый контейнер и оставляем на часик при комнатной температуре, для ускорения процесса можно поместить в духовку и под неё поставить миску с горячей водой.
ВАЖНО! Закваска не должна быть холодной.
Через час добавить 5-6 полных столовых ложек ржаной муки и гр 100-150 тёплой воды, замешать до консистенции густой сметаны и, неплотно накрыв крышкой (марлей, х-б тканью), поместить в духовку на 5 часов.
Получится в итоге вот так.
Проросшую пшеницу промыть и перекрутить через мясорубку (я даже дважды прокручиваю).
В ёмкость для замешивания теста добавить закваску, предварительно её отобрав 2 столовые ложки для хранения в холодильнике, добавить 2 чайные ложечки соли, 2 столовые ложки мёда (это по желанию), перекрученную массу пшеницы, гр. 100 воды и размешать.
Изюм или прочие добавки - по вкусу.
Отправить ёмкость в духовку для созревания на те же 5 часов.
Потом смазать формы (я в двух штуках делаю), вылить массу и поставить в предварительно разогретую духовку при температуре 210 градусов на час.
Как получить хлеб товарного типа, как "Тонус", пока не умею, до осени думаю научиться.
Также на осень запланировал приобретение в мешках зёрен нового урожая фуражной пшеницы, овса, кукурузы, ячменя, ржи, гречки (зелёной), чтобы делать свою как цельнозерновую муку, так и для хлеба из пророщенных зёрен.
Думаю в хлеб добавлять амарант (подрастает пока) и полбу для более длительного хранения хлеба и усиления его целебных свойств.
Есть мысль отказаться от картофеля и сеять полбу.
Вот таким образом получилось выпекать вкусный, сытный и одновременно лечебный хлеб.
Делать его возможно в любом доме, любой квартире.
Вариантов для комбинирования ПРОСТО множество.
НА ЗДОРОВЬЕ!
С уважением - В.Л.
"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.
СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.
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