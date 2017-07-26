Как ПРОСТО… Приготовить дома лечебный хлеб

О том, как ПРОСТО делать вкусный хлеб в домашних условиях, который будет оздоравливать нас, рассказывает данная статья...

ЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ БЕЗ МУКИ «ТОНУС» из цельного пророщенного зерна

СИЛА ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА

Представьте: Вы каждый день едите вкусный, ароматный хлеб...

Но от этого не толстеете и не портите фигуру, а наоборот, снижаете вес.

Плюс, у Вас нормализуется обмен веществ и состав крови, уменьшается холестерин и улучшается работа сердечно-сосудистой системы и кишечника.

Плюс, стабилизируется сахар крови при диабете, повышается Ваш иммунитет и организм очищается от шлаков...

Вам достаточно этих плюсов?

И это не рекламная уловка про очередной “мучной бублик с 25-ю злаками” :)

Это истина, уже подтвержденная исследованиями ученых и проверенная с 1990 года нашими покупателями в России и далеко за её пределами.

Так из чего же делают хлеб “ТОНУС”?

Секрет очень простой — хлеб “ТОНУС” сделан из цельного пророщенного зерна без единой крошки муки!

Конечно же, Вы слышали или уже знаете, как полезно для нашего здоровья кушать проросшие зёрна, да только в сыром виде это мало кому понравится.

Но если их подать на стол в виде обычного хлеба, с тонкой корочкой и аппетитным, приятным на вкус мякишем — с превеликим удовольствием!

Для изготовления хлеба “ТОНУС” зерно пшеницы сначала доводят до стадии прорастания, когда пробуждаются все жизненные силы зерна. Затем, на специальном оборудовании, превращают в однородную тестовую массу и выпекают.

Хлеб “ТОНУС” – экологически чистый продукт.

Химические консерванты, усилители, разрыхлители и т.д. – не применяются.





Генетически модифицированные ингредиенты (ГМИ) – отсутствуют.

Изготовление хлеба "ТОНУС" контролирует ООО "АкадемПродукт" – разработчик технологии и оборудования для его производства.

При этом, в хлебе сохраняются в своем естественном природном виде практически все вещества, содержащиеся в целом зерне: пищевые волокна, оболочка, зародыш, витамины, аминокислоты, минеральные вещества, белок и другие важные компоненты, заложенные природой в пророщенное зерно.

Поэтому хлеб “ТОНУС” обладает такой высокой пищевой ценностью.

Как говорят хлебопеки, а им вторят ученые:

«Ешьте почаще хлеб “ТОНУС”, и вы будете сыты и здоровы!».

По своему внешнему виду и вкусу хлеб без муки “ТОНУС” не отличается от обычного хлеба – имеет тонкую хрустящую корочку и аппетитный, приятный на вкус мякиш.

Покупатели, отведавшие хлеб “ТОНУС”, как правило, уже не возвращаются к мучным сортам хлеба.

Хлеб “ТОНУС” прошел исследования в детских и взрослых больницах, он хорошо помогает больным сахарным диабетом и ожирением, сердечникам и почечникам. Его состав “разложили по полочкам” и выяснили, какой богатый набор полезных веществ он содержит, по сравнению с мучными сортами.

Клинические испытания показали, что хлеб без муки “ТОНУС” при регулярном употреблении:

нормализует обмен веществ;





очищает организм от шлаков, канцерогенов и токсических веществ;





стабилизирует и уменьшает сахар в крови при диабете;





выводит избыток холестерина из крови;





улучшает моторную функцию кишечника;





снижает вес при ожирении;





повышает содержание гемоглобина в крови, улучшает функцию кроветворения;





предотвращает развитие онкологических заболеваний.

Главное, после многочисленных исследований хлеб “ТОНУС” рекомендован Институтом Питания РАМН и Минздравом РФ для ежедневного питания всем группам населения, а также диабетического и лечебного, дошкольного и школьного питания.

Кстати, помимо научных заключений авторитетных институтов и больниц, наш вкусный хлеб имеет высокие международные и российские награды.

И последнее. Угадайте, какой хлеб внесен в “КНИГУ РЕКОРДОВ ПЛАНЕТЫ”?

Источник

Производство зернового хлеба "Тонус"