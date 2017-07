Как американские СМИ убили Кеннеди руками КГБ

Ради позорного как «бесплатный способ свести папилломы» кликбейта, американские СМИ готовы нести любую чушь

Антироссийская истерия в американских СМИ в последний год потеряла уже всякие границы, Россия превратилась во всемогущий жупел, который способен на всё – и подтасовать выборы в США, и взломать любые сервера в Пентагоне и Белом доме, и обесточить целые города, и убить Джона Кеннеди.

Да, последнее – не метафора. Вчера американские медиа дружным хором намекнули, что к «подготовке» Ли Харви Освальда причастно КГБ, и, следовательно, именно там надо искать корни успешного покушения на Джона Ф. Кеннеди.

ЦРУ в последнее время взялось потихоньку публиковать в открытом доступе свои старые архивы. Уже опубликовано порядка 12 миллионов страниц, и чтобы в этом мегаобъеме разобраться – жизни Мафусаила не хватит. Это я просто как контекст к тому, что в последней порции, которая «про Освальда и КГБ» — 3810 документов. Чтобы в них как следует углубиться – нужна, как минимум, работа на несколько недель, а то и месяцев.

Зачем я всё это объясняю? Да очень просто: в этой огромной куче никто из читателей американских СМИ копаться не станет. Если максимально сузить круг поисков, то мы выйдем на некие 17 аудиофайлов с интервью с перебежчиком из СССР Юрием Носенко – но САМИ файлы нигде не приводятся. Просто сказано, что они где-то там, в недрах этой свалки из 3810 документов, есть. Ищите, кто хочет. Никто, понятно, искать не будет.

Что именно рассказывал Юрий Носенко? Да, какая разница – главное, что миллиарды людей прочтут фразы такого типа «Nosenko claimed to be the officer in charge of the KGB file on Lee Harvey Oswald during Oswald‘s time in the Soviet Union» («Носенко утверждал, что он был офицером КГБ по делу Освальда во время его пребывания в СССР»). Всё, этого достаточно: читатели убеждаются, что Освальдом «занималось» КГБ, а следовательно… следовательно, оно и несёт ответственность за убийство Кеннеди.

Самое смешное, что Носенко рассказывал НА САМОМ ДЕЛЕ ОБРАТНОЕ:

«…И они (руководство ЦРУ – прим.) стали копаться, особенно Энглтон и его заместитель, стали искать в Носенко всякие недостатки. Они сразу узнали, что не подполковник, а майор, они узнали какие-то другие детали, неправильно говорил, неправильно сказал, где столовая находится, на каком этаже в КГБ. Потом он сказал, правду сказал, говорил только правду, он сказал, что Советский Союз и КГБ никакого отношения к убийству Кеннеди не имеют. Освальд, который провел несколько лет в Минске, неизвестен был как стрелок или какой-то убийца, с ним не работали, его не подговаривали, его просто пассивно изучали, пришли к выводу, что это пустое место и оставили его в покое. А это не подходило под их воображение. Они считали, что подготовили в СССР Освальда, забросили диверсанта, убийцу, он подстерег Кеннеди, выстрелил. Все получалось у них, в духе холодной войны».

Но об этом в куче американских новостей о «КГБ и Освальде» — естественно, ни слова. Про связь — есть, а про суть этой самой «связи» (обычного наблюдения КГБ за иностранцами) – нету. Из фразы «Убийцей Кеннеди занималось КГБ» невротизированный американский обыватель сделает совершенно однозначные (и неверные) выводы.

Но ничего! Есть, есть из многотысячного архива и одно «доказательство»! Всё же совсем без доказательств как-то несолидно, верно?

По мнению американцев – просто убойное! Вот оно:

Это какой-то конверт, который… нет, не могу – смех душит… вот Петросяны!.. был отправлен из ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Освальду. Вы просто вдумайтесь в этот чудовищный, тупорылый как свиной пятак, бред – какому-то американскому заурядному лоху пишут из Верховного Совета Советского Союза. Видимо, коллективно – как на картине Репина: «Политбюро пишет челобитную надёже-снайперу Ли Освальду с просьбой одолеть супостата Кеннеди».

Пишет корявым, детским почерком единственного грамотного в Верховном Совете пятиклассника – ведь известно, что пишущих машинок в СССР всего одна, да и то – на «Мосфильме», чтобы в кино цивилизованный мир обманывать. Пишет с двумя ошибками в слове «Верховный»: вместо «Supreme» — «Surprem», а вместо «Kremlin» — «Kpemlin». Ага, совершенно типовый образчик корреспонденции Верховного Совета СССР!

И ещё – он почему-то был отправлен авиапочтой из Москвы… в Москву. Ну это так, мелочи. Видимо, письмо по кругу над столицей возили. Для срочности – urgent ведь.

Это звиздец, товарищи! Это такой уровень, что от плинтуса вниз – Кольская сверхглубокая скважина.

«И вот всё у них так». ВСЁ! Ради позорного как «бесплатный способ свести папилломы» кликбейта, американские СМИ готовы нести любую чушь, любую тупейшую, до невероятно примитивную ложь.

Но мы вот что им ответим: если они накал разоблачений не снизят, то мы покажем всему миру кадры со съемок фильма «Как американцы в Неваде на Луну летали». Да, так и знайте. Мы предупредили!

Источник: nnm.me