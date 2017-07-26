К 100-летию революции: “Россия-1917: путь к катастрофе”. Не дай Бог ещё раз наступить на те же “грабли”!

Многим с детства знакома игра в «шашки наоборот». В ней игрок борется за победу, действуя на первый взгляд абсурдно: подставляет сопернику свои шашки, стремясь, чтобы они были «съедены». Даже в дамки проводят шашку затем, чтобы побыстрее ею пожертвовать. Кто раньше останется без фишек, тот и победитель. Подобное этой игре происходило и 100 лет назад, только по настоящему...

Когда изучаешь происходившее на русской политической «доске» в период между февралем и октябрем 1917 года, возникает ощущение, что именно такую «игру в поддавки» вели ключевые фигуры буржуазно-либерального лагеря, и прежде всего, Александр Керенский (на фото в центре), взявшие власть в стране, похоже, только для того, чтобы вскоре позволить подхватить её левым экстремистам…







В «обычной» политической игре «нормальное» правительство укрепляет свою власть, армию и спецслужбы как опоры этой власти и, разумеется, экономику. А играющие в «поддавки» всё это ослабляют. И если проанализировать все политические шаги Керенского (не публично произносимые красивые слова, а именно реальные действия), то напрашивается только два варианта объяснений: либо он был идиотом, либо игроком в поддавки!



Жидомасон А.Ф.Керенский

Ибо Временное правительство провозглашает невиданные свободы и права, начинает коренные преобразования (реформы городского самоуправления, в области юстиции и правопорядка и др.), но под аккомпанемент красивых фраз ведёт Россию к гибели.

Возглавляя правительство, пользуясь тем, что власть в его руках, Александр Федорович ловко блокирует и забалтывает все попытки спасти ситуацию…

В. Ленин и Л. Троцкий, в свою очередь, приехали делать в стране социалистическую революцию и коренным образом перевернуть её жизнь. Таких грандиозных потрясений, конечно же, желает совсем небольшое количество населения. Но если сделать так, что верховная власть покажется абсолютно ненормальной, тогда вернувшиеся из эмиграции лидеры ультралевых будут смотреться на её фоне, как вполне здравомыслящие политики. И с момента приезда в Петроград Ленина, а затем и Троцкого дорвавшиеся до власти политиканы предпринимают усилия по всемерному развалу русского государства. Конечно, в открытую передать власть приехавшим экстремистам невозможно.







Ленин и Троцкий в окружении "пролетариев всех стран" еврейской крови...

Вот тут-то и начинается замечательная шашечная игра…

Мы проследим, как либералы и их союзники из революционного лагеря разваливали страну на примере армии, которая во все времена служила главной опорой власти. Огромную роль в этом сыграл пресловутый приказ № 1, изданный Петроградским советом. Он был составлен и издан 1 марта 1917 г., ещё до получения известия об отречении Николая II (2 марта), что даёт основание характеризовать его как акт неприкрытой государственной измены.

Согласно этому приказу, руководство частями переходило в руки выборных представителей от нижних чинов, которые делегировали своих депутатов в вышестоящие органы военной власти. Все решения генералов и офицеров ставились под контроль этих представителей. Строгая дисциплина, безусловное подчинение нижестоящих вышестоящим отменялись. Таким маневром армия из защитницы Отечества превращалась в неуправляемое стадо, становилась крайне опасным орудием разрушения государственного порядка.

Коллективным «автором» приказа считается пленарное собрание Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, недавно созданного органа революционной демократии (наряду с Временным комитетом Госдумы – предшественником Временного правительства, сформированным ещё 27 февраля, и участвовавшим в том злосчастном заседании Петросовета). А исполком Петросовета, «считаясь с волей Совета и признавая полное соответствие приказа задачам и потребностям революционной армии и революционного момента», немедленно его опубликовал.



Кто конкретно составлял сей документ, с полной уверенностью сказать невозможно – индивидуальных подписей под документом нет. Однако кое-кого мы все-таки можем назвать.



Точно выяснено, что над приказом поработали члены Петросовета социал-демократы Ю.М. Стеклов (еврей Нахамкес), сотрудничавший с Лениным в эмиграции в парижской школе подготовки партийных кадров «Лонжюмо», будущий главный редактор «Известий», и Н.Д. Соколов. Кстати, Николай Соколов был знаменитым адвокатом (и по совместительству членом масонской ложи), сделавшим себе имя во время Первой русской революции пламенной защитой разрушителей России. Именно Соколову Россия должна быть «благодарна» за Керенского. Он положил начало его политической карьере, пригласив Александра Федоровича защитником в 1906 году на громкий процесс по делу прибалтийских террористов, после успешного окончания которого тот и начал восхождение к вершинам политической власти... (Получается, это правда, что Февралькую революцию 1917 года совершили жидомасоны. Комментарий — А.Б.).

Остроты добавляет и тот факт, что Соколов состоял в связи с агентом германского генштаба А. Парвусом (евреем Гельфандом) через своего приятеля, польского социал-демократа М.Ю. Козловского, в 1915—1917 гг. совершавшего вояжи из России в Копенгаген в качестве связного между революционерами и немецкими спецслужбами…

Наряду с открытыми сторонниками развала страны в появлении приказа №1, безусловно, виноваты и либералы, все, кто входил в уже намеченный состав будущего Временного правительства, в частности, военный министр А.И. Гучков. Виноваты все, кто присутствовал на заседании и с умным видом пописывал в блокнотиках. Но более других виноват А.Ф. Керенский. Он ведь входил в состав Совета, подготовившего и издавшего преступный приказ, а вскоре стал министром правительства, которое имело возможность уничтожить в зародыше ген разложения собственной армии. Керенский все это мог предотвратить не однажды! Но этого не сделал (спрашивается, почему?), а, наоборот, помог приказу появиться на свет, хотя предвидеть его катастрофические последствия было не сложно…

Возможно и участие в выработке преступного приказа германских спецслужб. Контрразведка и полиция были парализованы, цензура разгромлена… В этих условиях сфабриковать самоубийственный приказ и через руководителей Петросовета, видевших в организованной по старому образцу армии контрреволюционную, а значит, враждебную силу, дать ему ход было лишь делом техники...

Внефракционный социал-демократ Иосиф Гольденберг так говорил французскому писателю Клоду Анэ, мотивируя издание приказа № 1:



«Это была не ошибка, а необходимость… В день, когда мы «сделали революцию», мы поняли, что если не развалить старую армию, она раздавит революцию. Мы должны были выбирать между армией и революцией. Мы не колебались: мы приняли решение в пользу последней и употребили — я смело утверждаю это — надлежащее средство…».



В ночь с 1 на 2 марта подрывавший армию рескрипт был отпечатан в виде листовок (9 миллионов экземпляров!) и отправлен на фронт (вся Русская армия тогда насчитывала 11 млн человек). Кстати, на участие противника в его фабрикации указывает тот факт, что дополнительный тираж приказа поступил в русские окопы… с немецкой стороны! И не случайно даже один из главных зачинщиков Февральской революции, председатель Госдумы М.В. Родзянко, специально изучавший вопрос о появлении на фронте приказа № 1, не сомневался в его немецком происхождении.

Противник был кровно заинтересован в появлении такой директивы, ибо она превратила нижних чинов русской армии в многомиллионное стадо лишённых воинской дисциплины, всяких понятий о долге и чести людей, опьянённых вдруг открывшейся «свободой» и вседозволенностью, а посему не способных ни к наступлению, ни к обороне.

Так была полностью подорвана боеспособность Русской армии. Ведь решение, скажем, об атаке стали обсуждать и принимать на митинге, а зовущего в бой офицера теперь можно было просто послать куда подальше или вовсе отстранить от командования…

А раз солдату гарантирована свобода слова — в воинские части спешат товарищи агитаторы, куда же без них? Расскажут служивым, чем платформа левых эсеров отличается от программы правых, или нарисуют все прелести анархизма… А если командир что-то о дисциплине вякнет — его мигом приструнят, царского сатрапа! И попробуйте покомандовать толпой орущих и обнаглевших субъектов, каждый из которых симпатизирует какой-нибудь партии…

12 марта в России официально была отменена смертная казнь, затем – военно-полевые суды, заменённые на коллегии из выборных представителей. Это только подхлестнуло у солдат ощущение полной вседозволенности.

Уже через несколько дней после опубликования зловещего приказа его содержание знали назубок даже новобранцы, и по всем фронтам покатились волны неповиновения и тяжелых эксцессов, нередко с кровавым исходом...

Начались стихийные самосуды солдат и матросов над начальниками. Ещё 3 и 4 марта на Балтийском флоте, особенно в Кронштадте и Гельсингфорсе, было убито до 200 офицеров, включая командующего флотом вице-адмирала А.И. Непенина и командира Кронштадтского порта адмирала Р.Н. Вирена. В Петрограде солдаты запасных частей в феврале-марте разоружили своих офицеров, особо непопулярные погибли. Известно и о множестве расправ над командирами на фронте, причем нескончаемый вал их начался с мая, уже в бытность Керенского военным министром. Так, помощник комиссара 1-го гвардейского корпуса докладывал, что «за то, что офицеры высказывались за наступление, они были в течение двух дней лишены всякой пищи». В 299-м полку солдаты убили командира, предварительно засыпав ему глаза песком, 4 июля солдаты убили командира 22-го полка подполковника Рыкова, уговаривавшего полк идти на позицию…

Только по официальным данным к ноябрю 1917 г. в ходе самочинных расправ на фронте было убито несколько сот офицеров, не меньше покончило жизнь самоубийством (только зарегистрированных случаев более 800), многие тысячи лучших офицеров смещены и изгнаны из частей. А при захвате Ставки Верховного главнокомандующего генерала Н.Н. Духонина, смещенного большевиками, 20 ноября (3 декабря) 1917 г. он был зверски убит солдатами на глазах нового главковерха Н.В. Крыленко…



Пытаясь избавиться от заподозренных в нелояльности к новой власти военачальников, Временное правительство устроило кадровую чехарду. В России в период между февралем и октябрем успело смениться три Верховных главнокомандующих, несколько раз менялись командующие всех 5 фронтов и 14 армий, из 225 полных генералов, состоявших на службе на март 1917 г., было уволено 68…



Общее же количество смещённых генералов, по данным историка С.Н. Базанова, составило 374.

Став 5 мая 1917 г. военным и морским министром, Керенский всего через четыре дня издал свой «Приказ по армии и флоту», очень близкий по содержанию к соколовскому; его стали называть «Декларацией прав солдата». Генерал А. И. Деникин впоследствии напишет, что эта «декларация окончательно подорвала все устои армии».

Безусловно, ни одна армия по таким правилам – на началах полной выборности и безграничной вседозволенности – жить не может. Даже самые горячие сторонники и проводники приказа № 1 и «Декларации…», большевики и левые эсеры, использовали его исключительно как инструмент захвата власти и разложения царской армии. И придя к власти, они быстро начали создавать свою Красную армию, построенную на новой дисциплине. Точнее говоря, на год забытой старой дисциплине: за неповиновение в 1918 г. снова был введен расстрел. Ведь армия — это царство безоговорочного подчинения, строгой иерархии, где приказы выполняются беспрекословно. Исчезает дисциплина — заканчивается и армия. Вместо нее – огромный дискуссионный клуб или просто банды разбойников...

Чрезвычайная дезорганизация армии стала причиной неудачного исхода Июньского наступления 1917 года, затеянного не без давления союзников. Многие полки отказались идти в наступление, множество солдат дезертировали. Немцы в ответ в июле-августе предприняли контрнаступление и взяли Ригу.

Со временем разложение распространилось и на русские части, воевавшие на Западном фронте. 3 (16) сентября 1917 г. подняли мятеж солдаты Русского экспедиционного корпуса близ г. Лимож, подавленный с помощью артиллерии.

После Июльского кризиса в Петрограде, спровоцированного леваками, Временное правительство восстановило на фронте смертную казнь. Братание официально было запрещено под угрозой расстрела. Но эти полумеры уже не могли остановить маховик нараставшего распада. Особенно ярко он проявился в массовом дезертирстве с фронта. Одетые в солдатские шинели крестьяне, спешившие поспеть к дележу барских земель, толпами покидали свои полки. По данным эмигрантского историка Н.Н. Головина, к ноябрю 1917 г. насчитывалось 1518 тыс. незарегистрированных и 365 тыс. зарегистрированных дезертиров, причем после Февральской революции среднее их количество в месяц возросло по крайней мере в пять раз… Фактически происходила стихийная демобилизация.

Министру путей сообщения Н. В. Некрасову потоком шли жалобы железнодорожников на вооружённых дезертиров, захватывающих поезда. Так, 30 мая начальник ст. Самодуровка сообщал, что дезертиры потребовали от него немедленно отправить их поезд, угрожая бросить начальника станции в топку. Британский военный атташе генерал А. Нокс отмечал, что «любимым спортом этих солдат, примостившихся на крышах классных вагонов, было мочиться в вентиляторы для того, чтобы досадить буржуям, едущим внутри вагонов. Противодействующих этому железнодорожных служащих они избивают...»

Кстати, Временное правительство, само всполошившись, пыталось задним числом объяснить, что Приказ № 1 распространяется только на петроградский гарнизон, а не на всю армию, издало даже свой Приказ № 2 с разъяснениями. Но все было тщетно – обратно в бутылку джинна было уже не загнать…

Тем более, что в августе 1917 г. последовала череда необъяснимых маневров министра-председателя Керенского и его сотоварищей (чего стоит одно подавление «корниловского мятежа»!), делавших левые партии вместе с созданными ими отрядами Красной гвардии полновластными хозяевами положения…



Но логику действий Временного правительства нетрудно понять, представив, что его важнейшей (хотя и тщательно скрываемой) целью было разрушение всех основ государственности и создание в стране невообразимого хаоса. Воплощение «союзного» плана по уничтожению великой России…



В конечном итоге, он был реализован – Российская империя раскололась и оказалась исключена из состава победителей в Первой мировой войне, Константинополь и черноморские проливы вошли в сферу влияния «союзников», на развалинах великой державы, еще вчера на равных спорившей за мировое лидерство, заполыхала гражданская война…



Специально для «Столетия».

Статья опубликована в рамках социально значимого проекта «Россия и Революция. 1917 – 2017» с использованием средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 08.12.2016 № 96/68-3 и на основании конкурса, проведённого Общероссийской общественной организацией «Российский союз ректоров».

Источник: http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/igra_v_poddavki_820.htm

С тех пор прошло ровно 100 лет.

После Февральской революции, которую организовали в России жидомасоны, произошла целая цепочка событий:

Была Октябрьская революция 1917 года, которую устроили Ленин и Троцкий, опиравшиеся на китайских наёмников, латышских стрелков и огромную армию евреев-коммиссаров в кожанках и без оных.

Приложение: "Преступления евреев и латышей, совершённые против русских, не должны быть забыты!".

Была Гражданская война 1918-1922 годов, в ходе которых "красные" убивали "белых", а "белые" убивали "красных".

Потом был Сталин с 1924 по 1953 годы. При Сталине советский народ пережил сначала великую чистку от внутренних врагов (в 1937-1938 годах), потом народ пережил Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, в ходе которой наши предки отдавали и свои жизни, и все свои силы ради Победы над вероломно напавшим агрессором — фашистской Германией.

Чего стоила эта Победа тогдашнему поколению советских людей, можно оценить даже по одной этой фотографии:







Сегодня такое даже трудно представить, чтобы 12 летний мальчишка работал на заводе как взрослый на огромном металлорежущем станке!

Потом Иосифа Сталина на посту руководителя СССР сменил Никита Хрущёв, потом его сменил другой человек, и ещё несколько, и так дошла очередь до Михаила Горбачёва, который и развалил созданное трудом нескольких сотен миллионов людей государство под названием "Советский Союз".

Горбачёв со своей командой жидомасонов сделал то, что в своё время не удалось сделать Гитлеру. Причём Адольф Гитлер за несколько лет до начала Второй Мировой войны объяснял всем немцам, что он намерен "уничтожить в России еврейский большевизм, который, представляет опасность для всего мира". Кто не верит мне, почитайте стенограммы выступлений Гитлера и Геббельса в 1936 году на 8-м съезде "национал-социалистической рабочей партии Германии".



М.С.Горбачёв и его последователь Б.Н.Ельцин, каждый со своей командой жидомасонов, говорили потом, уже в конце 90-х годов ХХ века, что они решали задачу "по уничтожению в СССР коммунизма".

Интересно, и в чём их отличие от нацистов, которые чуть раньше стремились к той же цели?!

Фактически эти жидомасоны разрушили СССР и изменили государственный строй! Презрев тогда мнение народа, они отменили социализм, а взамен его установили на территории вновь образованной Российской Федерации торжество капитализма и его законов! При этом они разграбили страну, несколько раз ограбили народ, и, став таким образом "олигархами", начали править Россией...

Потом, в 2000 году, к власти пришёл Владимир Путин. При нём случилось много трагичного, но было и удивительное....

Одни евреи начали вдруг каяться за содеянное их соплеменниками в 1917 году и позднее...







Другие евреи стали желать Путину победы над уже новыми жидомасонами, которые как и сто лет назад жаждали полного уничтожения России...

В качестве примера уже в который раз я хочу привести статью Амирама Григорова, опубликованную в 2012 году.

МЫСЛИ О РОССИИ, РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКАХ И ПУТИНЕ







Дорогая Полина! Я объединил разрозненные посты в один. Это моё мнение, и я его никому не навязываю.

Ты можешь запросто посмотреть и альтернативные мнения, тем паче, что в них нет недостатка.

Ельцин Б.Н., креатура наших борцов с тоталитаризмом, разжёг чеченскую войну. Верней, его окружение это сделало. Одной рукой они передали вооружение генералу Дудаеву, другой — начали войну, для того, чтобы, как им казалось, легко свергнуть Дудаева, и, попутно, списать миллиарды, которые крутились в виде ценных бумаг вокруг этой республики, отмыть своё колоссальное воровство, возможно, ещё разжечь приятную шовинистическую волну. Но, как водится, шайка авантюристов не поняла, что за народ чеченцы. Началась колоссальная война. Для Чечни — народная.

Одновременно, втянув нетрезвого идиота в эту авантюру, группа людей, окружавшая его, раздавала гигантскую, колоссальную собственность по специальному списку, называя это приватизацией. Народ, который был номинальным владельцем всего, ничем, по сути, не владея, наконец-то перестал владеть хоть чем-либо де юре. Золотые горы, которые ему обещались, обернулись разгулом бандитизма, и, после расстрела парламента, был установлен режим "гау", по образцу гитлеровской оккупационной администрации.

На деле, в стране установилась диктатура нескольких крупных бизнесменов, (то, что считается абсолютным критерием фашисткого режима). При этом, бизнесмены эти бизнесменами не являлись, бизнесмен это тот, кто сначала владеет ларьком, потом автосалоном, а ещё через 10 лет накапливает деньжат и строит фабрику. А тот, кто получил Самотлор, в котором не сделал ровным счётом ничего, только по бумажке, подписанной пьяной рукой, бизнесменом не является. Установившийся фашистский режим плотно держал в руках СМИ, жёстко контролировал всю политическую жизнь.

Хунта могла оболванивать огромный русский народ, спаивать его и скалывать, но она не могла выиграть войну, которая шла в Чеченской республике, хоть и бросала туда потоками тысячи людей — на смерть. И хунта ничего не могла поделать с тем, что Ельцин превращался просто в кусок протоплазмы. И когда стало понятно, что народ во многих местах готов подняться, выкресты, обслуживавшие оккупационный режим, принялись искать наследника.

Я помню те годы — я учился в институте. На входе не было охраны. Одна из аудиторий института была отдана под винно-водочный магазин. Для того, чтобы купить водки, не нужно было даже выходить из институтского здания — нужно было просто постучать в дверь, и грузчики продавали водку, пиво и дивный напиток "Чародейка", растворявший пуговицы. Весь институт пил. Но и это не всё. Охраны не было. Вечером приходило два существа, одно по имени Рачик, другое — по имени Гриня, и эти существа продавали героин. Не скрываясь. На первом этаже. Кто-то принимался колоться прямо тут же. Все зачёты сдавали за деньги. При мне убили двух преподов — микробиолога забили бейсбольной битой. Биолога вроде как просто зарезали. Там, где крутятся чёрные деньги, так бывает.

Общежитие тоже не охранялось. Вечером все запирались на замки. На каждом этаже жили тёмные личности, не имевшие к студенчеству ни малейшего отношения. Всё то же — героин, водка, насилие, даже убийства — всё это было. Одну студентку задушили арабы. С параллельного потока. Кто-то занимался проституцией. Кто-то варил из химикалий продвинутую наркоту. Кто-то просто спивался. Это была малина, а не общага.

Телевизор показывал нам бургомистров рейха: Гусинского, Березовского, Лужкова, Смоленского, Авена, показывал нам людей из отдела пропаганды рейха: Альбац, Гербер, Бабицкого, Шустера, Хакамаду, ту же блядь Немцова, потом была пятиминутка животного ржача с Петросяном и Жванецким, потом ужастик, потом порноканал.

Точно то же, что сделали бы немцы при Гитлере, если бы оккупировали страну тогда. Бусы и водка для аборигенов. Я был уверен, что России конец.

Появился наследник, после недолгой борьбы с Примаковым, тогда уже стариком, причём Примаков говорил дельные вещи, но его расплющила пропагандистская машина рейха.

Наследник — бесцветная моль, из людоедской бандитской мерии Питера, человек винтик, человек гайка, тот, в котором нет позвоночника, природный русский, который шестерил у собчака, у шутова, пресмыкался перед ними перед всеми, стал их конфидентом, стал их наперсником, и оккупанты решили, что это новый Ельцын, такая же сволочь, только непьющая, при которой можно тоже воровать и хамить, высасывая соки из страны народа, открывшего ворота Освенцима.

Они его посадили на царство. Я помню его первую речь. Новогоднюю. Когда он криво сидел на своём троне, бочком. Ах, как я его тогда ненавидел! Он несколько лет выполнял прихоти хунты, продолжалась эта пиZDопляска, но потом что-то стало меняться. В системе оккупационного режима начались сбои (ну ты Пелевина читала, верно ведь?).

Режим, когда нужно, делал мощные русофобские вбросы, находились русские идиоты, которые в ответ кричали: хайль гитлер, Россия для русских, бей жидов. Система пропаганды рейха немедленно устраивала вопль на весь мир: антисемиты, русские грязные антисемиты, скоты, животные! Иногда эти крики издавали русские шестёрки выкрестов, играя роль полицаев и провокаторов.

Если этого не хватало, то из ниоткуда появлялись неуловимые мусульманские минёры, и начинались взрывы.

На улицах по ночам были слышны перестрелки. Но потом, постепенно, этот маленький человек без лица, стал менять положение. Сначала ушёл Березовский. Начали подчищать СМИ. Гусинский свалил из страны. Тогда-то рейхсминистрам стало ясно, что Путин оказался не тот, что они думали. Он другой. И он чертовски хитёр, он перехитрил самых прожжённых интриганов, какие есть в природе. И они стали его валить. Они всё задействовали — и ваххабитов, и террористов, и русских неофашистов, и либеральное войско графоманов — всех. Они стали помогать подполью на Северном Кавказе, но Путин выигрывает войну! Они пытаются повесить на него гибель подводной лодки, но он её поднимает. Они взрывают дома и вешают на него, а он находит Ахмада-хаджи, нового Гаджи-Мурата, и переламывает ситуацию.

В стране дикий развал — пьяная вечеринка ельцинской эпохи и износ советских материальных фондов, всё это приводит к тому, что рвётся то тут, то там. Но маленький человек из Ленинграда вдруг оказывается двужильным. Он устоял. Выкресты частично свалили, частично затаились, а частично стали работать на него. Америка, в принципе, стала соглашаться с тем, что он у власти. Для этого согласия и стали крутиться в Америке гигантские деньги стабфонда. Путин стал латать дыры, затыкать бреши то тут, то там. И он выгадал время. Эти несколько лет высоких нефтяных цен позволили снова строить самолёты, снова запускать новые ракеты, снова решать вопросы, которые, казалось, должны в 100% случаев привести к самоликвидации страны. Останавливается, слегка, водочный водопад. Притормаживается разгул наркоторговцев.

Россия вдруг не даёт в обиду осетин. Вдруг выясняется, что центральный штаб оккупантов не имеет такой жопы, чтобы спасти своих наместников-выкрестов и своего грузинского любимца от получения пиZDюлей.

И когда стало ясно — режим гауляйтерства окончен, и теперь Россия снова становится сама собою, и диктат провалился, выкресты прозевали всё, теперь они бросили все силы для того, чтобы свернуть Россию с этой дороги, отправить её назад, в торжество демократии 90-х.

Это последняя битва. Прямо как из кино. Они вызвали Акунина прямо из Парижа, они дочь вора Собчак сняли с производства рейхсфильмов для славянского скота и направили в политику, они из гомосека и непонятно кого по рождению, хотя понятно кого (М. Прохорова. Комментарий — А.Б.), лепят православного русака и романтика, который, мол, не встретил ещё свою вторую половину. Они собрали всех: нацистов, по которым плачет тюрьма, экстремистов, психов, графоманов всех мастей, они всех лучших своих "трактористов" кинули на уборочную.

Они примирили Новодворскую и Тора! Они Яблинского вывели на одну трибуну с Лимоновым, и тут стало ясно, что всякая борьба наших выкрестов с "экстремизмом и нацизмом", все эти сайты "Сова" — всё это просто пиZDёж, развод, что они одного поля ягоды, все, до одного, это бесы разных оттенков, и ничто более.

Я, как человек, ни капли не русский, (ничуть, ни на ген!), как человек, родившийся не в России, чьи предки никогда не жили в России, я всё вижу со стороны, и врать мне нет причины. Я говорю, как вижу, и только так. А вижу я, что ядро русского народа, самая его мощная часть, его здоровый пласт, прагматично мыслящий пласт, он ощущает, что становится лучше.

Чувствует не само улучшение, а тенденцию. И он готов откликнутся. Это народ чистый, это народ трудолюбивый, народ, который двадцать лет изображается стадом, не способным ни на что путное, окорбляется стихо- и прозопишущей блядвой, типа Фанайловой, народ, который утроенными темпами пытаются разратить и опоганить, этот народ просто действительно чересчур терпим и чересчур отходчив, что в наше время воспринимается, как косность.

Путин, конечно, наделал ошибок. Создал раздражающую всех молодёжную организацию, управляемую не просто бактериями, а даже вирусами. Делил воров на своих и чужих, не стал прессовать лояльных. Долго не снимал мразь Лужкова, который одним своим видом показывал, что коррупция это государственная идеология.

Его креатуры на Кавказе раздражали неумением сдержать свои быдляцкие запросы. Но когда про путинские миллиарды пиZDят те же сайты, что грузили нас атомной бомбой Саддама или химическим оружием Каддафи, историями о том, как сербы держат в несуществующем концлагере несуществующих боснийских мусульман в числе полмиллиона, те самые СМИ, которыми заправляют самые прожжённейшие воры и самые низменнейшии подонки, какие только бывают, то я понимаю — нет у Путина никаких миллиардов. Никаких миллиардов у него нет.

Русский народ достоин стократ, возможно, лучшего лидера, но после Ельцына и Горбачёва — Путин, как выяснилось, достаточно хорош.

Все мы медленно, семеня, пятясь, отступаем от выгребной ямы 90-х, что стало злить америку. Эта дивная страна рокн-ролла, джинсов и жвачки, на которую усердно дрочат выкресты и русские смердяковы, страна, что сбросила на Афганистан больше бомб, чем Гитлер на Украину. Страна, откуда на протяжении всего ельцинского времени велось управление Россией. Эта прекрасная ось мирового добра, которая жгла японцев атомной бомбой, вьетнамцев напалмом, а в Белграде обесточивала больницы графитовыми бомбами, внезапно стала понимать, что если русские снова соберут физиков и химиков, инженеров, квалифицированных рабочих и изобретателей, то всемирная гегемония внезапно кончится, потому что русские тоже начнут строить самолёты, корабли и подводные лодки.

Их вполне устраивал Путин как очередная марионетка, как "друг Борис" №2, это было здорово, что всё рассыпается и гниёт здесь, но когда вдруг хоть что-то стало налаживаться, Америка начала бояться. И злиться. Отсюда и её поддержка так называемой оппозиции — столь же бескорыстная, как всё, что это государство когда-либо делало.

Есть мнение, причём американское же, что если Америка в ближайшие 20 лет не сломает Китай, то Америка станет страной номер 2, а Китай займёт её место. Сломать Китай силой оружия Америка может, но вот Россию — нет. Потому что Россия имеет не только ядерное оружие, но и продвинутые средства доставки. И не даст уничтожить Китай. Причём, Китай, Индия и Россия сближаются, видя картину гитлеровского разгула Америки, оставшейся без соперника на 20 лет.

Сломать Китай, Россию и Индию можно с помощью двух дубинок — первая дубинка, это исламский радикализм, потому что во всех трёх странах есть многочисленные мусульмане. В Америке их мало, поэтому Америка стремится показаться другом мусульман, наезжает на Израиль, строит мечеть на месте взорванных Близнецов, и т.д. Она хочет дубинкой магометовой веры разнести своих конкурентов, а вернее, тех, кто стоит на её пути к мировому господству.

В России есть прослойка, которой Россия славна — деэтнизированная паразитическая каста смердяковых, наполовину состоящая из евреев, проебавших своё еврейство, наполовину из русских, проебавших свою русскость. Эта каста традиционно — пятая колонна врагов России. Это Хармс, который в блокадном Ленинграде требует открыть немцам город, и говорит, что если ему дадут оружие, он будет стрелять по своим. Это Мережковский, на коленях просящий Муссолини о вторжении в СССР. Это косоглазая Горбаневская, это хромоногий Цветков, это жирный Быков, это бесчисленная сволочь, обсевшая литературу и другие гуманитарные поприща, как тараканы — конфорки на пьяных кухнях. И ныне эта группа — американская дубина, которой Россию нужно поставить обратно — на колени.

Я ставлю на Россию. На коренной её народ. Мне кажется, что так будет лучше для всех. Я считаю, что ельциноиды это знают. Я думаю, что после выборов они соберут толпу и попытаются устроить беспорядки для того, чтобы Путин применил силу.

Хорошо бы для них, если при этом кого-нибудь завалят. Это будет потом поводом для того, чтобы Россию объявить страной диктатуры, вроде Сирии.

Понятно, что завалят не жирного Зильбертруда и не пятнистого хрыча Акунина — завалят какого-нибудь поддатого дурака Мохнаткина с авоськой, где поллитра и три апельсина на закусь.

Я желаю Путину, чтобы этого не произошло. Посмотрите на Америку — какие там клубы оранжевого газа при любой, при малейшей несанкционированной акции!

Купите этот газ, Владимир Владимирович, не пожалейте денег, у страны мирового добра нужно перенимать всё, по максимуму.

И ещё. Вы можете. Потому, что действительно, никого кроме Вас нет. Вы должны. Это миссия. Всё равно, как Вы начинали, и с кем Вы начинали. Часть этих людей в могиле. Большая часть. А вернее, не в могиле, а в аду.

Вам необходимо уничтожить всякое влияние крупного сырьевого бизнеса на политику страны. Вам нужно опереться на техническую интеллигенцию. Вам нужно поддержать национальную литературу, не жидовствующую говнопись, которая заполонила всё, до малейших щелей, а национальную литературу. Вам нужно опереться на основной народ страны, а не на кучку проходимцев, не имеющих в России корней. Только тогда Вы оставите по себе самую добрую память. Ведь человек запоминается по его последним делам, как по его последним словам.

Вот, пожалуй, и всё, Полина, что я хотел сказать (сценарий не написал, но душу отвёл).

25 февраля 2012 г. Амирам Григоров (Первоисточник).

Сегодня на дворе 2017 год, год 100-летия революции.

От внешнего врага Россия, благодаря Путину, надёжно защищена всей мощью самого современного российского оружия.

Однако, самый опасный враг — внутренний враг.

В этом году он будет всё делать для того, чтобы под любым предлогом раскачать ситуацию, вызвать политическую нестабильность и в очередной раз ввергнуть нашу страну в управляемый из-за границы хаос, как это было в феврале 1917 года и позднее — в октябре.

Как такая раскачка общества делается прямо сейчас, можно судить по этому видео:

Таких пламенных выступлений, провоцирующих народ на анархию или зовущих к "светлому будущему" в текущем 2017 году может быть ещё очень много, однако, ещё больше их было 100 лет назад, в 1917 году...







Сегодня за такими идеями и воззваниями — путь к "Катастрофе-2017"!

Что может ожидать нас в недалёком будущем, понять совсем несложно, если оглянуться назад и посмотреть, что было в недалёком прошлом!

Собственно, эта статья как раз напоминание о том, что было...

Особенно нашему народу следует опасаться жидомасонов, маскирующихся под "русских националистов". Они хитры, коварны и вездесущи, и действуют как библейские "волки в овечьих шкурах"...

Приложение: "Как получается, что русские националисты — в большинстве своём жиды?".

25 июля 2017 г. Мурманск. Антон Благин