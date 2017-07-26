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Интернет-мошенничество: виды, безопасность и ответственность

09:45. 26 июля 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:



Развитие многих областей повседневной жизни связано с компьютеризацией. Такая тенденция приводит к тому, что у монитора, кроме взрослой аудитории, оказываются и наиболее уязвимые категории общества – несовершеннолетние дети, пожилые граждане. Данным группам людей непросто распознать признаки мошенничества.

 

Отличительные черты преступлений в Интернете

 

Совершать противоправные действия в сети преступники могут как через Интернет, так и путём локального подключения. Использование чужой информации обманным путём (ввод, удаление, блокировка, изменение), которое приводит к завладению имуществом, определяется, как «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Данный вид противоправных действий рассматривается в ст. 159.6 УК РФ. Ответственность по указанной статье наступает с 16 лет.

 

Возможные схемы мошенничества

 

Невозможно предугадать, какой вид преступления охватит Интернет в ближайшем будущем – новые схемы становятся все продуманнее и правдоподобнее. Но все равно стоит знать о наиболее распространённых вариантах обмана, чтобы для себя уяснить типовые признаки таких злодеяний.

 

1. Поддельные магазины с продажей через интернет

 

  • как правило, они требуют предоплату;
  • полученный товар внешне значительно отличается от предложенного;
  • внешне идентичный заказанному товар быстро выходит из строя и не компенсируется продавцом.

 

2. Получение доступа к логинам, паролям, банковским данным (фишинг)

 

Рассылки якобы от банка со ссылками на поддельные страницы официальных сайтов. Введя данные своей карты, логин, пароль, жертва неосознанно передаёт конфиденциальную информацию мошенникам. А те, в свою очередь, используют сведения для завладения денежными средствами.

 

Мошенничество в интернете

3. Сборы средств для благотворительности

 

Злоумышленники могут сымитировать официальную страницу по сбору средств для благотворительных целей, указав при этом свой расчетный счет.

 

4. Сайты знакомств

 

Выдуманные «российские невесты» вступают с иностранными и обеспеченными холостяками в переписку. В процессе общения выясняется, что «девушке» нужны деньги для решения определенной проблемы (операции, долги, приезд в гости).

 

5. Вирусный контент

 

Меняет (блокирует) процесс доступа в ПК с уведомлением об отправке перевода или СМС для получения возобновляющего пароля. Также компьютер может подвергнуться заражению «трояном», который делает доступными личные данные для злоумышленника.

 

Куда обращаться жертвам мошенничества?

 

Пострадавший может устно (даже по телефону) или письменно обратиться в полицию/прокуратуру/отдел по борьбе с экономическими преступлениями. На месте происшествия или в отделе будет проведён опрос.

 

Составляя заявление, потерпевший может к нему добавить распечатки с e-mail, скриншоты переписок, документы из рассылок, подробности о звонках и СМС.

 

Ответственность за мошенничество в сети

 

В статье 159.6 УК РФ установлены наказания за мошенничество в сфере компьютерной информации.

 

Для злодеяний без отягощающих обстоятельств меры пресечения предусмотрены в меньшем размере, чем для преступлений с такими обстоятельствами (предварительный сговор группы лиц, причинение значительного ущерба, использование служебного положения).

 

Меры безопасности в Интернете

 

Чтобы не стать лакомым куском для мошенников, нужно придерживаться рекомендаций:

 

  • проверять информацию о продавце;
  • не оплачивать товар до получения;
  • не вводить одновременно телефон и данные карты;
  • не отвечать на просьбы о переводах денег;
  • не сообщать личные данные и не направлять фото и видео человеку без знакомства вне интернета;
  • установить лицензионный антивирус и правильно его использовать.

 



Источник: nashaplaneta.su

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