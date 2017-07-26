Гаити? Южный Судан? Нет детка, это аМЕРИКА!

В американском штате Вирджиния, один день, компания Remote Area Medical провела благотворительную акцию, оказание бесплатной медицинской помощи. Сотни людей приехали и приползли!

Сотни отчаявшихся больных, не имеющих денег на обычную, платную медицину, проехали и прошли много миль, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь. Для проведения обследований и лечения, медицинский персонал использовал загоны для животных, грузовики, трейлеры и амбары.

На верхнем снимке, волонтер пробирается сквозь множества людей, получающих стоматологическое лечение, которые находятся просто под навесом. Стоматологические кресла стоят на грязном, заплеванном асфальте. Wise, Virginia, US

Рассказывая об этой апокалиптической сцене, британец Стэн Брок, основатель компании Remote Area Medical, кто устроил это благотворительное мероприятие, сказал Daily Telegraph: “Я просто хочу, чтобы президент Трамп приехал и посмотрел на ЭТО”.

“Люди здесь – из избирательного округа мистера Трампа, они его избиратели, и это пригвоздило меня к стене.”

“Эта организация была создана, чтобы работать в самых ужасных местах забытых Богом. Я ожидал увидеть такие вещи в Южном Судане и на Гаити, но это здесь, в Соединенных Штатах Америки”.

“Многие получали лечение в местах, обычно предназначенных для скота, но они по-прежнему поддерживают президента Трампа.”

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Источник: nnm.me