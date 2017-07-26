Гаити? Южный Судан? Нет детка, это аМЕРИКА!
В американском штате Вирджиния, один день, компания Remote Area Medical провела благотворительную акцию, оказание бесплатной медицинской помощи. Сотни людей приехали и приползли!
Сотни отчаявшихся больных, не имеющих денег на обычную, платную медицину, проехали и прошли много миль, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь. Для проведения обследований и лечения, медицинский персонал использовал загоны для животных, грузовики, трейлеры и амбары.
На верхнем снимке, волонтер пробирается сквозь множества людей, получающих стоматологическое лечение, которые находятся просто под навесом. Стоматологические кресла стоят на грязном, заплеванном асфальте. Wise, Virginia, US
Женщина плачет от мысли, что наконец-то она сможет получить лечение.
Женщина показывает свой номер в очереди на получение бесплатного лечения в благотворительной “медицинской клинике” в Wise, штат Вирджиния. Люди ждали всю ночь, чтобы оказаться в первых рядах к врачам.
Большая толпа собирается возле мобильной “клиники” 21 июля 2017 года, в Wise, Вирджиния, чтобы воспользоваться бесплатной медицинской помощью.
Они ждут всю ночь со своей едой и фляжками с водой.
Рассказывая об этой апокалиптической сцене, британец Стэн Брок, основатель компании Remote Area Medical, кто устроил это благотворительное мероприятие, сказал Daily Telegraph: “Я просто хочу, чтобы президент Трамп приехал и посмотрел на ЭТО”.
“Люди здесь – из избирательного округа мистера Трампа, они его избиратели, и это пригвоздило меня к стене.”
“Эта организация была создана, чтобы работать в самых ужасных местах забытых Богом. Я ожидал увидеть такие вещи в Южном Судане и на Гаити, но это здесь, в Соединенных Штатах Америки”.
“Многие получали лечение в местах, обычно предназначенных для скота, но они по-прежнему поддерживают президента Трампа.”
Семья спит на улице в ожидании бесплатной медицинской помощи.
Те кто приехал на своем автомобиле спали в эту ночь в нем.
В ожидании открытия бесплатной “клиники”. У входа уже стоит огромная очередь.
Медицинские волонтеры оказывают помощь женщине, которой стало плохо прямо там.
Волонтеры оказывают бесплатные стоматологические услуги.
Человек получает обследование глаз
Берут кровь на анализ
Источник: nnm.me
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Сильно. Расслоение общества идёт по всему миру. После поражения социализма средний класс государствам не нужен. Боюсь, что нас ждёт то же самое, боюсь, что в сельской местности уже сейчас так же, за исключением автомобилей. Хотелось бы сравнить качество медицинской помощи.
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Вот это и есть настоящая Америка, чисто для всех кто ещё верил в “американскую мечту” – это для лохов, которых будут обдирать боготеи. СССР – это было будущее человечества с бесплатной-реальной медициной, бесплатным -отличным образованием и правом на труд каждого+правом на законный отдых. А сейчас Россию ждет то же, что уже есть в США, достаточно посмотреть на фотографии и становится жалко этих бедолаг: им больным нужна системная медецинская помощь, а показа разовая для бедноты…
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Будет пиндосам ещё хуже,грядёт время,когда все народы попрут в Россию.