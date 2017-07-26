Борис Иванов. Спецоперации. 1950-1980.

В декабре 1959 года он возвращается в Москву и становится начальником американского отдела, однако в 1962 году накануне Карибского кризиса срочно вылетает в Нью-Йорк и снова занимает должность главного резидента под прикрытием должности советника официального представителя СССР при ООН. В своей официальной должности он занимался вопросами соблюдения прав человека, принимал участие в заседаниях Совета безопасности ООН.

22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас) прозвучали выстрелы во время проезда по городу кортежа с президентом США Джоном Кеннеди. Первая пуля, выпущенная из снайперской винтовки, попала президенту сзади в шею и вышла через горло, вторая – в затылок. Арестованный по подозрению в убийстве Ли Харви Освальд был застрелен через два дня в полицейском участке жителем Далласа Джеком Руби, который также впоследствии умер в тюрьме.

5 февраля 1964 года резидентура КГБ в Женеве сообщила в Центр об исчезновении Юрия Носенко. Уже 10 февраля западные газеты вышли с сенсационными заголовками «Сотрудник КГБ СССР Юрий Носенко, находившийся в Женеве как эксперт советской делегации на совещании Комитета 18 государств по разоружению, попросил политического убежища в США». Его отец Иван Исидорович Носенко с 1939 года и до последних дней жизни был министром судостроения СССР. Он был похоронен в Кремлевской стене на Красной площади, поэтому его сына знали многие руководители советского государства.

Юрий Носенко, выпускник МГИМО, занимал должность заместителя начальника 7-го отдела Второго Главка КГБ СССР. Он работал с иностранцами, посещавшими СССР. Был среди них и Ли Харви Освальд, бывший морской пехотинец США, который в 1959 году через Хельсинки прибыл в Советский Союз и попросил советское гражданство, которое, однако, не получил. Вместо этого его направили в Минск, где он находился под постоянным наблюдением. Весной 1961 года Освальд женился на 19-летней студентке Марине Прусаковой. 15 февраля 1962 года у них родилась дочь Джун, после чего семья обратилась в посольство США за эмиграционными документами и покинула Советский Союз по той же схеме, что и, например, Вильям Фишер (Рудольф Абель) в 1930 году.

В октябре 1963 года Освальд получил работу в здании книжного склада в Далласе, причем было известно из газет, что мимо него пройдет маршрут президентского кортежа. Утром 22 ноября в пятницу Освальд оставил дома 170 долларов и обручальное кольцо и около 12:30, когда кортеж Кеннеди проезжал по Дили-плаза, произвел три выстрела из винтовки «Каркано» с шестого этажа из окна в юго-восточном углу склада, убив президента и серьёзно ранив губернатора Техаса Джона Конналли.

Поскольку Освальд оказался единственным пропавшим сотрудником склада, его объявили в розыск. В километре от своего дома он был остановлен патрульным полицейским Типпитом. Когда Типпит стал выходить из своего автомобиля, то сразу же был убит четырьмя выстрелами из револьвера. После звонка в полицию уборщика магазина Освальд был арестован. Вскоре после ареста он заявил: «Я ни в кого не стрелял. <…> Меня задержали, потому что я жил в Советском Союзе. Я просто козёл отпущения!»

Он потребовал, чтобы его интересы представлял главный юрисконсульт Компартии США Джон Абт. Но поскольку это были выходные, Абта не оказалось на месте. В воскресенье, 24 ноября, Освальда вели через подвал полицейского управления Далласа для перевода в окружную тюрьму. В 11:21 владелец ночного клуба Джек Руби вышел из толпы и выстрелил Освальду в живот. Ли Харви Освальд умер в 13:07 в той же больнице Далласа «Парклэнд», где двумя днями раньше умер Джон Кеннеди.

Существуют фотографии, на которых Освальд держит две марксистские газеты The Militant и The Worker и винтовку «Каркано» с пистолетом в кобуре. На одной из фотографий надпись: «Моей дочери Джун», на другой на русском языке написано: «Охотник на фашистов — ха-ха-ха!». На лицевой стороне этой фотографии надпись на английском: «Для моего друга Джорджа, Ли Освальд, 5/IV/63». Эксперты пришли к однозначному выводу, что фотографии подлинные. Марина Освальд также подтвердила, что она сама сделала эти снимки.

Выстрелы в Далласе высоко подняли ставки Юрия Носенко. Хотя начальник контрразведки ЦРУ Джеймс Энглтон считал, что новый «инициативник» является засланным офицером КГБ, сотрудники ФБР, занимавшиеся расследованием убийства президента Кеннеди, начали интенсивно допрашивать Носенко по Освальду и полностью поверили его информации. В ЦРУ же Носенко параллельно допрашивали на полиграфе (детекторе лжи) и пришли к выводу, что он лжет. Для проверки его заключили в специально построенную для него бетонную камеру на секретной базе США, где он провел пять лет. В августе 1997 года было рассекречено «Наставление контрразведки по допросам», действовавшее с июля 1963 по 1985 годы. Согласно этому наставлению, для получения нужной информации контрразведка США могла применять арест, задержание, заключение под стражу, допросы с применением угроз, физического насилия, других методов вызова боли и страха, нарушение биоритмов организма, воздействие под гипнозом, использование наркотиков. Весь этот арсенал в полном объеме применялся и к Носенко.

В апреле 1969 года Юрий Носенко был освобожден и принят на работу в ЦРУ на должность консультанта. В СССР он еще в июле 1964 года был приговорен к расстрелу за измену Родине.

Однако в 1996-1997 годах были рассекречены «Слушания Носенко по Освальду на специальной комиссии по политическим убийствам палаты представителей Конгресса США» от 30 мая, 19 и 20 июня 1978 года. Допросы проводились в Лэнгли сотрудниками комиссии Кеннетом Клайном и Джоанной Смит. Опрашиваемый показал все, что знал об Освальде, начиная с его появления в Москве в 1959 году. Комиссия признала все показания Носенко по Освальду за 1964-1978 годы ложными, а самого Носенко — «источником недостоверным».

Если это так, то внедрение Носенко в ЦРУ является блестящей операцией КГБ, руководил которой резидент в Нью-Йорке полковник Б.С. Иванов. «Консультант» Носенко полностью дезорганизовал деятельность советского отдела ЦРУ и тихо скончался 23 августа 2008 года в возрасте 81 года на юге США. В ходе проведенной спецоперации были ликвидированы поставившие мир на грань ядерной войны Джон Кеннеди и Никита Хрущёв – последний хотя и фигурально, но, согласно воспоминаниям П.Е. Шелеста, председатель КГБ при СМ СССР В.Е. Семичастный рассказывал, что Брежнев предлагал ему «физически избавиться от Хрущёва, устроив аварию самолёта, автомобильную катастрофу, отравление или арест».