Знакомьтесь: гиперреализм

Это НЕ фото! Это всего лишь холст и масло.

Для многих, кто периодически подвисает в интернете, данные картины не будут «открытием Америки», но для тех, кто не в курсе – эти полотна станут поистине разрывом шаблонов.

Сверху – это работы супермастера гиперреализма Игаля Озери (Yigal Ozeri). Внизу – это картина американского художника-самоучки Дамиана Лоеба(Damian Loeb)

ХХ век считается веком абстракционизма во всех его формах (а течений в абстракционизме множество), в связи с чем, я думаю, многим будет приятно узнать, что современная живопись – это не только кубизм, разноцветные кляксы и прочий сюрреализм/авангардизм, но и кое-что ещё. По крайней мере, я смотрю на эти работы с огромным удовольствием, потому что после «Чёрного квадрата» стало настолько модным рисовать разнообразную фигню и выдавать её за «высокое концептуальное искусство», что в какой-то момент показалось, будто ничего другого в современной живописи уже и нет. Но, для многих – вдруг, оказалось, что: есть! Полюбуйтесь и вы. А вот работа ещё одного американского художника Брайана Друри (ryan Drury), также работающего в жанре реализма:

Кстати, представленная здесь картина Брайана Друри несколько больше в оригинале (по размерам изображения), но в данном виде, зато, намного лучше видно, насколько технически совершенно она выполнена. Как примерно 100 лет назад возник абстракционизм, смысл которого понимался, как своеобразный протест против приглаженного довольного мещанства, вызов обществу, отрицание предыдущего опыта, и образность, как суть творчества, вместо реализма (некий своеобразный панк в живописи), так и в конце ХХ века появился гиперреализм, как протест против всех видов абстракционизма, которые царят в современном искусстве, подменяя мастерство шарлатанством, выдаваемым за «концептуализм»… Ну, по крайней мере, я это так понимаю. Ниже будут работы канадского художника Джейсона де Граафа (Jason de Graaf), также выполненных с фотографической точностью:

Пожалуй, здесь стоит уже вернуться к одному из самых знаменитых мастеров, работающих в жанре гиперреализма, с картин которого и был начат данный пост – художник Игаль Озери (Yigal Ozeri):

Мэтр, как и большая часть всех самых заметных мастеров гиперреализма, живёт и работает в США (родился в Израиле). Свои картины он пишет с фотографий, используя филигранную технику владения маслом и кистью. Рисует в основном женщин, как вы могли заметить

Игаль Озери – это один из мега столпов гиперреализма, наравне со Стивом Хэнксом и его феноменальными акварелями (Стив Хэнкс, кстати, тоже живёт и работает в Америке).

Есть ещё один крайне занимательный персонаж, работающий в жанре гиперреализма – художник под псевдонимом Hirothropologie. В русскоязычном интернете о нём есть одна единственная статья, которую уже пару лет перепечатывают из поста в пост, повторять её не буду. Поиском в англоязычном секторе сети и переводом тоже заморачиваться не стану, поэтому резюмирую так: информации о художнике крайне мало, просто смотрите и удивляйтесь:

И последний на сегодня художник-гиперреалист – испанец Педро Кампос (Padro Campos):

Суть явления «гиперреализм», на мой взгляд, заключается в том, чтобы: во-первых, доказать, что современное искусство – это не только символическая «мазня», которую выдают за «достижения культуры»; и во-вторых, доказать, что человек способен соревноваться с техникой, и фото пока не убило живопись. В конце концов, фотография – это всего лишь отпечаток реальности, а фантазия человека многократно шире и глубже. Художники всегда рисовали, чтобы: во-первых, зафиксировать реальность; и во-вторых, чтобы спроецировать свою фантазию на холст. И если с первым пунктом фотография готова справиться, то воплощение фантазии – это, так или иначе, творчество, где холст и краски готовы биться с фотошопом. А как вы думаете, что лучше: вот такой вот гиперреализм…

…или, например, вот такой вот абстракционизм?

Эти 3 абстракции, кстати, это не фигня какая, как кто-то мог бы подумать, но – признанные «шедевры» самых известных авторов (сверху вниз): Сальвадор Дали, Василий Кандинский, Пабло Пикассо. Ну, так, если кто не знает… Так вот, резюмируя пост, хочется сказать, что есть некоторая двоякость в современном искусстве: с одной стороны – лично меня достало определённое засилье разного рода абстракций (постмодернизм, сюрреализм, авангардизм и прочий поп-арт) в живописи и искусстве вообще, с другой стороны – гиперреализм преставляется лишь замороченным способом копирования фотографий… Короче, не понятно… Хотелось бы услышать ваше мнение…