Историки говорят, что факт — самая упрямая в мире вещь. А я снова и снова убеждаюсь в том, что несколько разрозненных фактов больше похожи на детские кубики с картинками или буквами, из которых умелые руки и думающая голова могут сложить либо интересный образ, либо интересный рассказ.

Сегодня я увидел и прочёл в Интернете именно такой интересный рассказ, составленный из исторических фактов, которые были вбиты в нашу историю как железобетонные столбы — навечно.

Это рассказ про Польшу и отношение её "элиты" к России. Точнее он про то, что польская элита ненавидит любую Россию — хоть белую, хоть красную. А что самое интересное, восприняв этот рассказ буквально как картину-мозаику, состоящую из разрозненных фактов-пазлов, я тут же, буквально автоматически вспомнил о своей недавней подборке фактов по Польше, и общая картина истории стала в моём сознании значительно шире и понятней.

Вот этим своим новым видением я и хочу сейчас поделиться с читателями.

Часть 1: "За что польская элита ненавидит любую Россию — белую или красную?"

Ненависть польской элиты к России обусловлена не только тем, что Россия была когда-то Советской, а Польша после 1945 года вынужденно была социалистической страной и буквально стонала под пятой сильного восточного соседа. И не тем эта ненависть обусловлена, что по результатам Венского конгресса (1814—1815 годов) большая часть Польши вошла в состав Российской Империи.

Ненависть польских элит к России уходит корнями ещё раньше!

Россия однажды перешла Польше дорогу как Империя! А Речь Посполитая «от моря до моря» приказала долго жить именно в результате неустанной борьбы с Россией, которая в 1721 году стала Империей.

"Речь Посполитая (польск. Rzeczpospolita — республика) — федерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского, возникшая в результате Люблинской унии в 1569 году и ликвидированная в 1795 году с разделом государства между Россией, Пруссией и Австрией. Располагалась преимущественно на территориях современных Польши, Украины, Белоруссии и Литвы, а также на части территории России, Латвии, Эстонии, Молдавии и Словакии. При наличии единого государственного устройства Королевство Польское и Великое княжество Литовское имели каждое свой собственный административный аппарат, казну, войско и законы. Главой государства являлся пожизненно избираемый сеймом монарх, носивший титул короля польского и великого князя литовского. Существовавший в Речи Посполитой специфический политический режим принято называть шляхетской демократией..." Источник.

Именно потому, что Польша однажды навсегда перестала быть игроком, влияющим на ход мировой Истории, жуткая обида польской элиты осталась на века.

Как это произошло — в материале А.Волынца:

Когда Россия навсегда опередила Польшу

Четыре столетия назад, в начале XVII века самым сильным государством в Восточной Европе по праву считалась не Россия, а Польша, точнее польско-литовское государство Речь Посполитая. Это была огромная держава, чьи владения в период её расцвета простирались «od morza do morza», от Балтийского до Черного моря, от Риги до современного украинского Запорожья, и от Германии на западе до захваченного поляками в Смутное время Смоленска на востоке.

Даже по количеству населения Речь Посполитая долгое время превышала Московскую Русь. Соперничество России с польско-литовским государством за власть и влияние в Восточной Европе началось еще в XV веке и продолжалось почти до конца XVII столетия, вылившись в целую череду множества войн и конфликтов.

В различные времена успех сопутствовал то одной, то другой стороне. И лишь русско-польская война 1654-67 годов показала, что победа в многовековом соперничестве клонится на сторону России. Нашей стране тогда удалось отбить у поляков Смоленские земли и левобережную половину Украины, а также город Киев на правом берегу Днепра. По окончании упорных боев было заключено перемирие, длившееся долгих 19 лет. Польское государство было ослаблено войной с Москвой и восставшими казаками. Но все эти годы поляки пытались дипломатическим путём вернуть себе Киев и не признавали завоеваний России, всё ещё считая себя гегемонами в Восточной Европе.

Однако к 80-м годам XVII века Польша столкнулась с наступлением могущественной Османской империей – турки тогда, владея Венгрией и Румынией, наступали по всем фронтам, стремясь завоевать Австрию и оставшуюся под поляками половину Украины на правом берегу Днепра. В таких условиях Варшаве потребовался военный союз с Москвой против турецкой экспансии. Но наша страна готова была пойти на него только после официального признания Польшей результатов войны 1654-67 годов, включая признание Киева русским городом.

Польскому королю Яну Собескому пришлось пойти на заключение мира с Россией. В начале 1686 году в Москву из Варшавы прибыло большое посольство во главе с познаньским воеводой Кшиштофом Гжимултовским и литовским канцлером Огинским. С русской стороны переговоры о мире возглавляли князь Василий Васильевич Голицын, тогда глава Посольского приказа и фаворит царевны Софьи, а также его помощники – бояре Иван Бутурлин и Борис Шереметев, будущий генерал-фельдмаршал Петра I.

Долгие и сложные переговоры по условиям мира шли с 18 февраля по 6 мая 1686 года. Поляки первоначально отказывались признать за Россией владение Киевом и Смоленском, патетически восклицая, что «сердце их вынято» в случае потери этих городов. Однако русская позиция была твердой — свои завоевания Россия «не уступит без крови и положения голов» («az do krwi i golow polozenia nie ustapimy», — как доносили польские посланцы в Варшаву слова русских дипломатов).

Несколько раз русские представители останавливали переговоры, предлагая полякам возвращаться домой. В итоге наша дипломатия переиграла польскую — послы Речи Посполитой смогли выторговать себе лишь уступку нескольких пограничных сёл на правом берегу реки Сож, притока Днепра.

За признание Киева русским городом поляки согласились взять денежную компенсацию – изначально они хотели за «мать городов русских» 800 тысяч серебряных рублей. Но в результате долгого торга русские бояре снизили «цену» более чем в четыре раза, до 146 тысяч рублей, к тому же в рассрочку двумя платежами.

В итоге польский король и его дипломаты признали за Россией все Смоленские земли, левобережную Украину с городом Киевом и отказались в пользу нашей страны от контроля за землями Запорожского казачества.

Подписанный договор тогда назвали «Вечным миром» — название оказалось символичным, ведь договор, действительно, завершил многовековое соперничество русских царей и польских королей. Это оказался и последний договор России и Польши, выступавших как две равные по силе сверхдержавы того времени.

На фото представлен "Русский экземпляр договора России и Речи Посполитой о Вечном мире", 1686 год. Фото: АНПРИ, выставка «Романовы. Начало династии».

Именно после заключения «Вечного мира» начался упадок польского государства, которое больше уже никогда не смогло соперничать на равных с нашей страной.

В Москве в те дни хорошо понимали историческое значение этого события. И 6 мая (26 апреля по старому стилю) 1686 года о заключение договора о «Вечном мире» было торжественно объявлено «московского чину всяким людям» глашатаями у стен Кремля.

Тогда русский трон занимали сразу два монарха, Иоанн Алексеевич и его брат Петр Алексеевич, будущий император. От их имени особым указом, в честь заключения победного договора с Польшей, были розданы награды дипломатам и ветеранам боёв с поляками. Не забыли и купцов с ремесленниками, которые в годы войны с Польшей многократно платили чрезвычайные сборы на содержание армии.

Как гласил царский указ, торговым людям «за помочь, которую они во время войны в денежных заборах на ратных людей и в полковых подъёмах учинили», предоставлялись налоговые льготы.

Заключенный 6 мая 1686 года договор стал настоящей геополитической победой, на века закрепившей за нашей страной значение главной силы в Восточной Европе.

Источник.

Теперь есть смысл соединить этот фрагмент полотна исторической мозаики с тем фрагментом, который не так давно сложил я. В результате такого сложения размер исторического полотна станет значительно шире, а сама история гораздо яснее.

Часть 2: Вся так называемая "польская элита" — это сплошь жиды (Żydzi).

Для меня было удивительно узнать, что латинизированное название Польши — Полония. Так называло Польшу всё руководство самого могущественного в средние века государства — Священной Римской империи. Что любопытно, в старину на Руси словом "полон" назывался насильственный захват людей для последующей продажи их в рабство. Также выражение "взять в полон" — означало "взять в плен".

Теперь смотрите, какая есть по этой Полонии-Польше интересная информация:

"С VII века до н. э. до IV века н. э. на территории Польши протекал процесс этногенеза славян. В X веке образовалось Польское государство под властью князя Мешко из рода Пястов, который в 966 году принял христианство по латинскому обряду. (То есть, подчинился власти Римско-католической Церкви и, соответственно, Священной Римской империи. Комментарий — А.Б.). Болеслав Храбрый (правл. 992—1025) завершил объединение польских земель. В период феодальной раздробленности (1138—1320) существовали самостоятельные удельные княжества, возглавляемые линиями династии Пястов. Казимир III в середине XIV века овладел землями Галицко-Волынского княжества. Люблинская уния 1569 года объединила Польшу с Великим княжеством Литовским в единое государство — Речь Посполитую. Генриковы артикулы (1573) окончательно оформили устройство государства как «шляхетской республики». В 1772—1795 годах Пруссия, Австрия и Россия осуществили разделы Речи Посполитой. В 1807 года Наполеон создал на землях Пруссии зависимое от Франции Варшавское княжество, большая часть которого по решению Венского конгресса 1814—1815 годов вошла в состав России (Царство Польское)". Источник.

Первые слова в этой справке про "этногенез славян" на территории Полонии, лично меня заставили буквально встрепенуться. Ведь этногенез (от греч. ἔθνος, «племя, народ» и γένεσις, «происхождение») — процесс сложения этнической общности (этноса) на базе различных этнических компонентов. Выходит, в Полонии со славянами что-то происходило?! И последние слова в этой справке очень важные: "в 1772—1795 годах Польшу разделили по договорённости между собой Пруссия, Австрия и Россия. Потом, после поражения Наполеона в войне 1812 года, который в 1807 году создал на землях Пруссии Варшавское княжество, "по решению Венского конгресса 1814—1815 годов Польша (снова) вошла в состав России".

При этом известно, что на территории Польши к тому моменту проживало несколько миллионов евреев! То есть, в Польше находилось больше половины всех евреев, проживавших на тот момент на планете! И чтобы они не начали мигрировать в Российскую империю по причине присоединения к ней Полонии-Польши, указом российской императрицы Екатерины II от 23 декабря 1791 года (3 января 1792) евреи были значительно ограничены в своих правах.

Черта оседлости (полное название: Черта постоянной еврейской оседлости) — в Российской империи с 1791 по 1917 год (фактически по 1915 год) — граница территории, за пределами которой запрещалось постоянное жительство евреям (то есть иудеям), за исключением нескольких категорий... Источник.

То есть, "черта оседлости" была своего рода колонией, в которой дозволялось жить евреям. Покидать её им воспрещалось без особого на то распоряжения российских властей.

Откуда взялись в Полонии-Польше миллионы евреев, и почему Польша стала в средние века буквально "рассадником евреев", историки объясняют так:

"Первые, небольшие еврейские общины существовали в Польше уже к XIII веку, а затем польское еврейское население значительно увеличилось, приняв евреев, изгнанных из других стран Европы, в том числе из Германии (1346), Австрии (1420), Испании (1492), Португалии (1497), Франции (1394), Киева (1886), Москвы (1891), Венгрии (1349—1526 и 1686—1740). Причём король Казимир III Великий считается покровителем евреев в Польше. В 1334 году Казимир Великий вывел евреев из-под юрисдикции немецкого права и с того времени еврейские общины напрямую находились под юрисдикцией королевского суда.

После решения Казимира Великого обеспечивающего безопасность и интересы евреев, Польское Королевство стало пристанищем семитского народа, изгнанного из всей остальной Европы. Со времён основания Польского Королевства, через весь период существования созданной в 1569 году Республики Обоих Народов, и до периода военных поражений восстания Хмельницкого и Потопа в XVII веке, Польша была единственным толерантным к евреям государством Европы, став домом для одной из крупнейших и динамично развивающихся еврейских общин. Неслучайно современники называли тогдашнюю Польшу «Еврейским раем» (лат. paradisus Iudaeorum)". Источник.

Естественно, что такого рода исторический материал никогда нельзя воспринимать буквально, так как его подают историки, потому что они всегда раскрывают только часть выгодной им правды, а всё остальное в их рассказе — дезинформация, предназначение которой утаить от народа другую часть правды. По этой причине, самое важное для нас здесь — признание историков, что евреи появились в Польше в XIII веке. Это как раз тот временной период — 600-800 лет назад, который был недавно указан учёными, определившими посредством ДНК-генеалогии возраст евреев-ашкеназов — те же 600-800 лет!

Раньше этой временной отметки никаких евреев-ашкеназов на планете не было! А сегодня это 80% всех ныне живущих евреев!

Причём об этом говорят не какие-то "антисемиты", а непосредственно сами евреи и их сайты. Вот тому доказательство!

Ашкеназы произошли от 350 человек

"Все современные ашкеназские евреи происходят от группы людей численностью примерно 350 человек, живших 600-800 лет назад. Таковы результаты исследования международной группы генетиков во главе с профессором Колумбийского университета Шаем Карми, опубликованные на этой неделе в журнале Nature Communications. Учёные секвенировали геномы 128 ашкеназов, сравнив их с геномами представителей других еврейских этнических групп. Исследователи пришли к заключению, что современные ашкеназы произошли от еврейских выходцев с Ближнего Востока, смешавшихся в эпоху Средневековья с евреями, населявшими Европу.

Эти выводы опровергают выдвинутую рядом исследователей теорию происхождения ашкеназских евреев от хазар, народа преимущественно тюркского происхождения, проживавшего в районе Нижней Волги, Северного Кавказа и Крыма. Новая работа генетиков проливает свет и на некоторые аспекты истории миграций еврейского населения. В XIII–XV веках еврейские общины изгонялись из многих стран Западной Европы. Изгнание из Испании в 1492 году было хотя и наиболее масштабным, но не единственным в этом ряду. В 1290 году евреи были выселены из Англии, в 1394-м — из Франции. Еврейские беженцы из этих стран и составили ядро ашкеназского сообщества.

Учёные пришли к выводу, что в популяции ашкеназов произошёл ряд генетических изменений, которые отличают их как от других еврейских этнических групп, так и от современных европейских этносов. Некоторые из этих мутаций привели к появлению специфических генетически обусловленных заболеваний, которые распространены преимущественно или исключительно среди ашкеназов. К их числу относятся предрасположенность к раку груди и яичников у ашкеназских женщин, болезнь Тея—Сакса (редкое наследственное заболевание нервной системы), лейциноз (врожденное нарушение обмена веществ) и ряд других. Впрочем, свои наследственные заболевания есть у любой человеческой популяции. Так, среди евреев-сефардов распространены болезнь Вольмана и аллергия на бобовые растения.

Исследования геномов различных этнических групп отвечают на вопрос, почему в большинстве человеческих сообществ запрещены браки между близкими родственниками. Каждый человек является носителем хотя бы нескольких вредных рецессивных мутаций. Но поскольку они локализованы в несовпадающих участках хромосом, вероятность перехода их в активное состояние очень мала. Браки между родственниками значительно повышают вероятность того, что оба партнера являются носителями одной и той же генетической мутации и что они произведут на свет дефективное потомство.

Среди ашкеназских евреев вредные генетические мутации распространены по той причине, что они прошли в своей истории через так называемое «бутылочное горлышко», отмечают исследователи. Эффект «бутылочного горлышка» — это сокращение генетического разнообразия популяции вследствие критического уменьшения ее численности, в дальнейшем восстановленное. Это приводит к росту числа близкородственных браков и, соответственно, к распространению генетически обусловленных заболеваний.

Следствием этого является так называемый «эффект основателя»: когда новую популяцию создает малочисленная группа людей, все их потомство будет отличаться пониженным генетическим разнообразием. Рак груди у ашкеназских женщин и аллергия на бобы у сефардов — лишь частные случаи генетически обусловленных недугов, распространенных в сообществах, испытавших эффект основателя. Есть и другие примеры. Так, у южноафриканских буров, происходящих от небольшой группы голландских колонистов, распространено генетическое заболевание нервной системы, получившее название «синдром Хантингтона».

Эффект «бутылочного горлышка» проявляется и в животном мире. Классический пример — популяция гепардов. С помощью генетического анализа было установлено, что гепарды обладают очень малым генетическим разнообразием (предполагается, что в результате некой катастрофы выжила лишь одна пара особей), в результате чего этот вид оказался фактически на грани вымирания. В настоящее время численность гепардов насчитывает менее 20 тысяч особей и продолжает падать".

Материал подготовил Роберт Берг. 10.09.2014. Источник: http://www.jewish.ru

Самое, пожалуй, феноменальное в истории Польши-Полонии и в истории евреев-ашкеназов то, что все евреи-ашкеназы (евреи польско-германского происхождения) по своей генетике — это как бы "испорченные европейцы".

Они на 90-95% европейцы и лишь на 5-10% они "евреи". А эти 5-10% у них — это на самом деле испорченная генетика, дающая у ашкеназов жуткую статистику по генетическим болезням.

Данный факт вынудил меня однажды прийти к мысли, что упомянутый выше в исторической справке "этногенез славян", который протекал на территории Польши с VII века до н. э. и до IV века уже новой эры, состоял как раз и в том, что "кудесники" из Священной Римской империи вблизи своих восточных границ проводили самые настоящие генетические эксперименты над пленными славянами и германцами по превращению их в евреев! О чудовищном отношении этих "кудесников" к своим "детищам" можно судить по этому откровению М.Лайтмана:

Суть этих экспериментов состояла лишь в одном — как можно сильнее испортить генетику пленных славян или германцев, чтобы вывести новый вид "homo sapiens" (в качестве биологического оружия), который по замыслу "творцов" должен был уничтожить как германские, так и славянские племена изнутри! Фактически это была фабрика по производству дегенератов, которых было запланировано использовать в качестве оружия массового поражения народов.

Вот карта Римской империи ранних веков новой эры. С востока от неё никакой Польши не было! Была просто территория германских племён, славян и сарматов.

Весьма символично, что легендарный Христос приходил спасать евреев со словами: "не здоровые имеют нужду во враче, но больные..." (Мк. 2: 17). И это совпадает с тем, что евреи действительно (по сей день!) являются самым больным этносом в мире. А распят Спаситель евреев был по библейской легенде на территории, подконтрольной Римской империи, которая после распятия Христа обрала статус "священной" и превратила территорию Польши буквально в "Эдем" для евреев, где они "плодились и размножались" с такой скоростью, с какой не плодился и не размножался ни один народ на земле! (От 350 европейцев — за 600-800 лет — произошли 6.000.000 евреев-ашкеназов! Такое, наверное, только в Раю возможно).

Если сейчас соединить эти два "пазла": "За что польская элита ненавидит любую Россию — белую или красную?" и "Вся так называемая польская элита — это сплошь евреи", то становится понятно, кто именно ненавидит любую Россию. Её ненавидят те самые "биороботы", которых мы называем евреями, а также её ненавидят хозяева этих "биороботов".

Также становится понятно сейчас, что Польша создавалась правителями Священной Римской империи как второй вариант Хазарского каганата, уничтоженного русскими войсками под предводительством князя Святослава в 964 году.

Приложение:

1. "Ашкеназы и сефарды — генномодифицированный продукт Священной Римской империи".

2. "Как готовилось вторжение евреев в Россию, и что из этого вышло..."

24 июля 2017 г. Мурманск. Антон Благин