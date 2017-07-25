Ветераны РУМО США: какое оружие может быть у русских?

Опубликованный недавно доклад РУМО (Разведывательное управление Министерства обороны) США «Русская военная мощь» вызвал бурное обсуждение. И прежде всего среди ветеранов этого ведомства, которые обвинили своих действующих коллег в крайне слабом знании предмета.

Как известно, в этом 116-страничном докладе разведка МО США попыталась проанализировать состояние и перспективы дальнейшего развития российских Вооружённых сил. Но вместо того, чтобы подробно рассмотреть этот вопрос, оно большую часть доклада посвятило так называемым психологическим и информационным операциям, что, по мнению ветеранов, является большой ошибкой.

Та часть доклада, которая напрямую относится к российской армии, касается лишь ядерной триады России. И нет никакого анализа других составляющих российской армии.



Ветераны РУМО США обратили внимание президента США на исторические аспекты, которые объективно крайне затрудняют получение объективной и правдивой информации о реальном состоянии российской армии .



Они приводят примеры, когда перед самым началом удара Гитлера на Восток, в Германии ничего не знали о новейших образцах советского оружия, таких как реактивная система залпового огня БМ-13 «Катюша», танках Т-34 и «КВ», а также первом в мире бронированном штурмовике « Ил-2 ».



Наличие таких образцов техники явилось для вермахта весьма неприятным сюрпризом, отмечают ветераны РУМО, и по мере обретения опыта использования такой техники Советами, она начала господствовать на поле боя. Что в конечном итоге привело к поражению Германии.



В более поздние времена такими же внезапными событиями для США стало появление у русских истребителей « Миг-27 », « Миг-29 » и « Су-27 », « Су-30 », « Су-35 », боевых железнодорожных ракетных комплексов «Баргузин» и других типов вооружений.



Далее ветераны РУМО попытались предположить, какие образцы оружия могут иметься у России и пришли к весьма интересным выводам.



Так, они посчитали, что в России на основе уже существующих видов вооружений вполне могут быть созданы подвижные поезда ракетного оружия и ПВО , замаскированные под обычные составы. В них способны входить пусковые установки крылатых ракет типа « Калибр », ракет типа «Искандер» , а также мощные средства ПВО в составе комплексов « С-400 » или « С-500 », « Панцирь-С » и т.д.



Учитывая возможности российской железнодорожной сети, такие современные «бронепоезда» смогут перемещаться со скоростью до 1200 километров в сутки и быстро усиливать уже существующие группировки войск на театрах военных действий.



Так как максимальная дальность действий комплексов «Калибр» и «Искандер» до сих пор неизвестна, они могут представлять значительную угрозу для армий США и их союзников. Наличие же мощных средств ПВО в этих составах позволит России в кратчайшие сроки обеспечить противовоздушную оборону своих крупнейших важных центров, что делает стратегию «быстрого глобального удара» США ничего не значащей пустой бумажкой.



Что же касается самих крылатых ракет, отставные разведчики предположили, что в случае запуска группы « Калибров », некоторые из них могут использоваться в качестве средств доставки разведывательных БПЛА в целях уточнения целеуказания для остальных ракет.



В настоящее время, считают ветераны РУМО, Россия, действуя в Сирии , продемонстрировала далеко не все свои возможности. В частности, это касается боевой техники ВКС РФ . На ней могут быть установлены не только средства радиоэлектронного противодействия типа « Хибины », делающие американские электронные системы если не бесполезными, то хотя бы значительно потерявшими свою эффективность.



Русские, уверены ветераны РУМО, не преминули создать и испытать новое поколение авиационных гранат для защиты своих самолетов и вертолетов от ракет ПВО.



Снова вспоминая вторую мировую войну , отставные специалисты приводят в пример советские авиационные гранаты типа «АГ-2». После сбрасывания с самолета из специальных устройств гранаты под действием парашютов быстро отставали от самолета на расстояние, достаточное для приведения в действие дистанционного взрывателя. Взрываясь, корпуса боеприпасов дробились на 100-130 осколков, образуя зону сплошного поражения радиусом 8-10 м. Отдельные осколки корпуса боеприпаса разлетались на дальности до 40-50 м.



В ходе боевых действий пилоты советских бомбардировщиков и штурмовиков весьма эффективно использовали это оружие. С самолетов « Пе-2 » или « Ил-2 » такие авиационные гранаты применяли сериями. Для применения гранат требовалось подпустить истребитель противника на 400-500 метров. Применять «АГ-2» требовалось весьма умело, чтобы не причинять урон своим самолетам в строю. При атаке противником группы самолетов гранаты разрешалось применять только экипажам замыкающих машин с учетом положения других своих самолетов в строю.



Имея в наличии эффективные комплексы активной защиты танков типа «Арена» и « Афганит », считают ветераны РУМО США, русским ничего не стоило создать их облегченные авиационные варианты, способные успешно бороться с ракетами ПВО всех модификаций.



Кроме этого, русские достигли больших успехов в создании боевых роботов. Наличие таких устройств в совокупности с огромным количеством достаточно современных русских танков типа « Т-72 » или « Т-80 », оборудованных автоматами заряжания позволяет при небольших затратах создать многочисленные боевые группы танков, состоящие из 2-3 машин, из которых обитаемой будет только одна.



В таком случае обитаемым будет лишь один командирский танк, из которого будет осуществляться управление остальными, в том числе целеуказание и поражение целей. Опознание подобных танков управления для их уничтожения на поле боя весьма затруднительно, в то время как русские будут способны мгновенно сосредотачивать огонь нескольких своих машин на весьма немногочисленных бронеобъектах войск НАТО .



Эти и другие подобные примеры свидетельствуют об утрате действующими американскими разведчиками профессионализма, уверены их отставные коллеги. Они призвали РУМО США и администрацию президента Трампа прекратить заниматься недооценкой российской армии и пользоваться только проверенной информацией.

Иоганн Лернер