“Велесова книга” – не подделка, а письменный источник Ведической Руси.

В предыдущие столетия фальсификаторы истории изрядно “потрудились”, чтобы вначале уничтожить многие дохристианские письменные источники, а затем создать кучу подделок, внося правки и изменения в сохранившиеся летописные источники, такие например как “Повесть временных лет”, на которой основываются многие выводы норманистов. Уже доказаны как факты правки, так и подмены отдельных листов этой летописи, особенно для обоснования “притянутой за уши” гипотезы, что князь Рюрик якобы принадлежал к норманам.Зато, те дохристианские письменные источники Ведической Руси, которые неожиданно начали “всплывать” из небытия, разрушая “правдивость” фальсифицированной истории, сразу же объявлялись “подделками” и “фальсификациями”. Не обошла эта участь и “Велесову Книгу”, рассказывающую многотысячелетней и богатой истории русского народа, который строил города и имел многие блага цивилизации задолго до “цивилизованной” Европы.Но несмотря на все эти вопли “богоизбранных” историков и их верных слуг, научная экспертиза, проведенная группой ученых под руководством А.Клесова, полностью подтвердила подлиность “Велесовой Книги”, написанной еще до прихода на Русь “создателей славянской письменности” Кирилла и Мефодия.Вот что об этом пишет в своей книге-исследовании “Правда и ложь академической истории” Ю.Максименко: “Велесова книга (далее – ВК) – это летописный текст, впервые опубликованный в 1950-е годы русскими эмигрантами Ю.Миролюбовым и А.Куренковым на страницах журнала “Жар-Птица”, печатного органа русского центра в Сан-Франциско.Текст летописи списан Ю.Миролюбовым, согласно его рассказам, с утерянных во время войны деревянных дощечек, созданных примерно в IX веке. Велесова книга – уникальный памятник древнеславянской письменности – была вырезана на деревянных дощечках славянскими волхвами-кудесниками. Книга охватывает почти двухтысячелетнюю историю миграций славяно-ариев (XII в до н.э – IX в. н.э.), отражает их религиозно-философское мировоззрение, а также взаимоотношения со многими другими народами Европы и Азии.Все сведения об истории текста до момента публикации исходят от эмигранта, автора художественных произведений и сочинений по славянскому фольклору Ю.Миролюбова. Отметим особо большую роль в судьбе Велесовой книги С.Лесного, профессора биологии в Канберрском университете в Австралии. Он получил от Ю.Миролюбова тексты некоторых дощечек, не напечатанные в журнале “Жар-Птица”, и опубликовал их. Ему же принадлежит первый перевод некоторых дощечек и обширный пересказ содержания Велесовой книги.На текущий момент есть три основных источника, содержащих тексты дощечек: машинопись Ю.Миролюбова, публикации в “Жар-Птице”, публикация в книге С.Лесного “Влесова книга”. В дальнейших многочисленных изданиях текст памятника значительно менялся в зависимости от уровня перевода текста по сравнению с публикациями в “Жар-Птице” и у С.Лесного.Велесова книга излагает историю восточных славян, именуемых русичами, от легендарных праотцов до появления варягов на Руси. Собственно история излагается непоследовательно. География представлена в расплывчатых границах, соединяя отдаленные друг от друга местности. Большую часть текстов занимает прославление богов, перечисляются языческие боги. В целом книга дает огромные знания о жизни русского племени.Велесова книга представляет собой сборник языческих поверий, обычаев и летописных фрагментов по истории славянских племен с XII в. до н.э. до последней четверти IX в. н.э. Этот период отечественной истории скудно отражен в письменных источниках, что привлекает особый интерес к Велесовой книге. Книга посвящена одному из главных славянских богов – Велесу. Сама книга – как бы заповедь наших пращуров, передача нам потомкам опыта наших отцов, который основывается в первую очередь на их сложной и кровавой судьбе, что непосредственно связано с их историей.В 2015 году проведена экспертиза Велесовой книги группой ученых под руководством А.Клесова. На основе результатов работы этой группы выпущена книга “Экспертиза Велесовой книги” в трех томах, где изложены все аспекты анализа аутентичности Велесовой книги. Исследование однозначно показало подлинность летописи, ее большое значение как великого памятника древнерусской истории и литературы. Любой может познакомиться с данным изданием.В 2016 году нами подготовлена рукопись “История русичей по Велесовой книге”, в которой, базируясь на положительных результатах обозначенной экспертизы в пользу подлинности ВК, мы несколько дополнили ту работу, конкретно продемонстрировав и связав исторические сведения Велесовой книги с известными науке историческими реалиями, и высветили тем самым древнейшую часть тысячелетней истории наших пращуров, сформировавших свою культуру, мировоззрение, государственность задолго до призвания Рюрика в Новгород”.Таким образом, “Велесова книга” – это еще один “гвоздь” в гроб фальсификаторов истории, придумавших миф о “дикости и нецивилизованности” славян и русского народа, и отсутствии государственности, языка и древней истории до прихода на Русь мнимых “цивилизаторов”, одни из которых никакую письменность не создавали, а лишь реформировали уже имеющуюся под цели христианской церки, а другой – не имел никакого отношения к норманам, а принадлежал к одной из ветвей древнерусских князей.И уж конечно, миф о “дикости” Руси и “цивилизованности” Европы опровергается письмами Анны Ярославны своему отцу, которая из нормального цивилизованного государства попала прямо в центр европейского “гадюшника”, полного диких нравов и антисанитарии. Все это прекрасно объясняет кем и для чего на протяжении ряда столетий проведена подмена и фальсификация древнерусской истории.Немаловажную роль в этой фальсификации истории сыграли и Романовы (сама фамилия указывает на их хозяев из Ватикана), уничтожившие много древнерусских письменных источников Ведической Руси под предлогом их восстановления, в том числе и родовые книги высших сословий. А без этого тотального уничтожения и фальсификации древних источников и невозможно было переписать историю в угоду паразитическим и сатанинским силам.

Источник: nashaplaneta.su