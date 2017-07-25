Так кто из нас животные!?

Я ни в коей мере не претендую на поляну Антона Благина.

После просмотра ролика у меня возник вопрос ко всем, и Антону Благину в том числе.

А чем отличаются эти особи от игиловцев и прочей терорристической шушеры и почему их открыто выращивают и лелеят в Израиле и потом распространяют по всему миру?

С уважением ко всем,

Аккерманец.

Адепты секты Иудаизма считают себя сверхлюдьми, а всё остальное человечество считают животными. Сионизм - это расизм. Было подтверждено резолюцией № 3379 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 ноября 1975 года. Любая религия - яд....

Тоталитарная секта - особый тип религиозной или псевдорелигиозной организации, существующей в форме религиозной, психотерапевтической, научно-познавательной, культурологической, общественной, коммерческой, образовательной или оздоровительной организации, деятельность которой представляет опасность для жизни и здоровья граждан.

Деструктивные религиозные организации, тоталитарные секты - это социально-институциональные образования религии, деятельность которых содержит элементы психического и (или) физического насилия, действующие в разной степени разрушительно по отношению к естественному, гармоничному состоянию личности, а также к созидательным общественным традициям и нормам, сложившимся социальным структурам, культуре и т. п.

Примером тоталитарной секты может служить религиозная секта - Иудаизм, секта в которой насильным путём всем новорожденным мужского пола на восьмой день рождения калечат психику (превращают в шизофреников), попросту заранее превращая новорожденных адептов в послушных марионеток своих хозяев.

Тоталитарные секты - это особые авторитарные организации, лидеры которых, стремясь к власти над своими последователями и к их эксплуатации, скрывают свои намерения под религиозными, политико-религиозными, психотерапевтическими, оздоровительными, образовательными, научно-познавательными, культурологическими и иными масками. Тоталитарные секты прибегают к обману, умолчаниям и навязчивой пропаганде для привлечения новых членов, используют цензуру информации, поступающей к их членам, прибегают и к другим неэтичным способам контроля над личностью, к психологическому давлению, запугиванию и прочим формам удержания членов в организации. Таким образом, тоталитарные секты нарушают право человека на свободный информированный выбор мировоззрения и образа жизни».

В секте Иудаизм младенца в момент обрезания не только превращают в шизофреника, а и программируют у него рефлекс автоматического подчинения, читая громко вслух перед младенцем в момент болевого травматического шока определённые слова-коды связанные с религиозным подчинением мифологизированному коммуниканту(богу), при помощи чего в будущем управляют адептом на подсозгательном уровне.

Тоталитарные секты это - особого рода авторитарные организации, которые направлены на властьи деньги для руководства и ближайшего окружения, которые прикрываются различными масками, совсем не обязательно религиозными, может быть и политическими, может быть и психологическими, может быть и какими угодно другими, и для которых характерно: обман при вербовке, контролирование сознания членов, эксплуатация членов, регламентация всех аспектов их жизни и так далее, и тому подобное.

В секте Иудаизма существует строгое правило сбора десятой части прибыли с участников культа определённой группой адептов - левитами.

Исследователи подчёркивают, что опасность тоталитарной секты долгое время может существовать в латентной форме: между основанием секты и активными действиями, направленными против общества, нередко проходят годы. Существуют следующие признаки тоталитарной секты:

- наличие выдающегося харизматичного лидера («гуру», «учитель», «бог» ) (рассматривается в качестве «просветлённого», «святого» или посредника между Богом и людьми);

- отсутствие разномыслия и критического мышления;

- внутренняя непрозрачность структуры и идеологии;

- обман рядовых членов путём умолчания, сокрытия и цензурирования информации;

- навязчивая пропаганда для привлечения новых членов;

- контроль над личностью (промывание мозгов);

- психологическое давление;

- провозглашение внешнего мира злом;

- использование рядовых членов для совершения преступлений;

- сокрытие своих истинных целей;

- использование обманных способов вовлечения в организацию;

- жёсткие авторитарные структуры;

- слепое подчинение лидеру или организации;

- контролирование сознания и регламентация всех сторон жизни индивида (зомбирование).

- сильная антигосударственная направленность - запреты на участие человека в жизни государства и общества;

- жёсткая иерархичность организации с безоговорочным подчинением лидеру;

- внешнее финансирование из-за рубежа, часто через различные фонды; создание финансовой зависимости от организации;

- создание имиджа бескорыстия и благонравия - декларирование принципов свободы, равенства и братства;

- использование специального антуража и групповых психотехник через использование религиозных обрядов;

- интенсивные методы агитации и рекламы с претензией на интернациональность;

- привлечение максимального количества потенциальных членов, особенно среди молодёжи;

однородные психические изменения у участников - деформация структуры личности под интенсивным психологическим воздействием.

- негативное отношение к основам существующего конституционного строя и символам государственности, к традиционной этнокультуре, морали общества и менталитету народа, к ценностям традиционных религий и к внекультовому социуму;

- противоправная деятельность, выражающаяся в создании организаций экстремистского толка, пытающихся сменить генетический код нации, применить психологические методики контроля сознания, мышления, поведения;

- нарушение права на свободу и независимость человеческой личности, разрушительная деятельность по отношению к личности посредством жесткой регламентации жизни адептов, ритуальные и массовые самоубийства адептов;

- применение современных методик психологического воздействия, гипноза, контроля сознания, поведения, мышления и эмоций, употребление адептами психотропных веществ, негативно воздействующих на их образ жизни, общее психическое, физическое и эмоциональное состояние.

- вовлечение в секту, сопряжённое с использованием методов манипуляции;

- членство в секте, приводящее к появлению отчуждения индивида от окружающего мира и его прежних социальных связей;

- осуществляемая внутри секты деятельность, связанная с применением насилия по отношению к последователям секты со стороны её лидеров;

- психический и физический прессинг, приводящий к нарушению стабильности на уровне индивида, семьи и общества.

вероучительное оправдание применения контроля и манипуляции в отношении неофитов и адептов секты;

- религиозно трактуемое учение об авторитете лидера секты и его неограниченных властных полномочиях, распространяющихся в рамках жесткой иерархической системы с горизонтальной системой власти;

- наличие жесткой системы требований и предписаний, необходимых для достижения ожидаемого от членства в секте результата - духовного спасения, очищения, исцеления, обогащения и других целей;

- непостоянство критериев истины, возможность изменения основополагающих положений и догм вероучения в зависимости от внешних обстоятельств;

- синкретизм вероучения, основанный на религиозном откровении лидера секты;

- наличие тайных уровней посвящения в зависимости от статуса адепта в иерархической системе секты;

- вероучительное оправдание активной деятельности на благо организации;

- вероучительное обоснование исключительности последователей секты и процесс формирования чувства элитарности среди её последователей;

- вероучительное обоснование необходимости применения насилия по отношению к бывшим последователям и критикам секты;

- наличие в вероучении интенсивных апокалиптических ожиданий;

- вероучительное обоснование претензий группы на мировое политическое господство.

- обманная вербовка;

- контроль и манипулирование сознанием членов с целью сохранить их зависимыми и покорными лидеру и доктрине;

- специальные методики кодирования, внушения, гипноза;

- специальная так называемая «агрессивная» диета;

- тсоздание материальной зависимости от лидера и его помощников («апостолов»);

- насилие над личностью человека;

- смена названия;

- конфессиональная анонимность;

- работа под прикрытием подставных организаций.

- культивирование слепого подчинения авторитету;

- жёсткая организация;

- контроль всех сторон жизни адептов.

Практически все из вышеперечисленных признаков присутствуют в секте Иудаизма.

В качестве одной из типичных черт деструктивной секты отмечается её антиисторичность. Деструктивность исключают саму возможность исторической саморефлексии вследствие отсутствия критичности мышления по отношению к истинности проповедуемого учения и используемым практикам. Как правило, в вероучительных и других источниках невозможно обнаружить анализа со стороны лидеров и последователей деструктивных сект истории своего существования, а если это и делается, то только для увеличения доверия к учению секты, что всегда сопряжено с намеренным искажением. Деструктивные секты не способны воспринять свой прошлый опыт с известной долей критики и сделать конструктивные выводы относительно методов своей деятельности.

В секте Иудаизма используют специальго разработанное учение-историю для адептов секты, научных критериев и настоящей истории они не признают.

Нравственно-психологические качества всех без исключения членов тоталитарных сект показывают убежденность в своей исключительности, превосходстве надо всеми, кто не является членом их организации. Им присуща полная нетерпимость к национально-духовным ценностям, преобладание групповых идей над индивидуальными, оправдание или одобрение аморального и противоправного поведения.

Адепты секты Иудаизма считают себя сверхлюдьми, а всё остальное человечество считают животными.

Влияние деструктивных организаций на человека основывается не только на манипулятивных стратегиях, но и на несформированности качеств личности, обусловливающих её психологическую устойчивость. Наиболее часто жертвами манипулятивного «контроля сознания» или «реформирования мышления» становятся молодые люди, решающие проблемы духовного самоопределения, опасность для молодых усугубляется в связи с возрастной неопытностью, недостаточной ответственностью, тяготением к простым ответам на сложные вопросы. Также к группе риска относят людей поздней зрелости (после 60 лет).

В деструктивном культе Иудаизма всех адептов с рождения программируют деструктивной социальной программой и вымышленной историей происхождения предков. Обманным путём вводят в заблуждение, психические отклонения полученные по причине обрезания выдают за национальные черты некого народа, которого в реальности никогда не существовало кроме как на бумаге.

Группой риска являются также люди с различными формами психических расстройств и заболеваний, имеющие зависимые, ригидные, импульсивные и шизоидные черты личности. Например, культы, практикующие медитации, состояния транса и мистического экстаза особенно привлекательны для истериков; депрессантов притягивают группы, акцентирующие внимание на переживании сострадания и жертвенности, идея ненависти к врагам вероучения притягивает параноиков, проповедь собственной духовной элитарности и исключительности влечет людей с нарциссическими комплексами и т. д.

Адепты деструктивного культа Иудаизм из-за наличия шизофрении практически у всех членов культа по причине насильного обрезания младенцев, не в состоянии отличить правду от лжи. Их с рождения лишают критического мышления и создают мифологический и патологическийтипы мышления. С начала рождения адептам закладываются мания величия и нарциссизм.

Широкая популяризация со стороны СМИ деятельности представителей оккультизма и парапсихологии и соответствующих представлений (астрология, колдовство, порча, сглаз, экстрасенсорное восприятие, биоэнергетика) способствует формированию магического мышления, создаёт благоприятную почву для деятельности деструктивных религиозных сект и приводит к росту психических расстройств с религиозно-мистическими переживаниями.

Виндзоры которые управляют сектой Иудаизма проводят широчайшую агитационную компанию секты Иудаизма, выдавая секту Иудаизм всему миру за вымышленный народ. Что способствует появлению множества подсект, адепты которых используют часть идеологии секты Иудаизма в собственных корыстных целях.

Основным механизмом вовлечения и удержания в культовой группе является деструктивный «контроль сознания», который направлен на изменение системы ценностных ориентаций адептов.

Коллективное внушение как социально-психологический феномен уже достаточно давно изучается с самых разных сторон: медицинских, психологических, социальных, культурных, но до сих пор он так и не познан окончательно. Причина в том, что исследование сект очень затруднено, так как во-первых, их создатели жестко пресекают такие попытки, во-вторых, психологические механизмы заражения и внушения делают включённое наблюдение трудно осуществимым. Кроме того, как отмечают исследователи, «современный манипулятор не стоит на месте, он развивается и беспрестанно совершенствуется в выборе средств манипулирования».

Тем не менее, общая схема привлечения и удержания последователей достаточно прозрачна для современной науки. В значительной части форм манипулирования в организациях с признаками деструктивных культов наблюдается достаточно высокая степень согласованности признаков и критериев, характеризующих данный феномен. Воздействие, осуществляемое с помощью механизмов манипуляции и контроля сознания, является систематическим, четко организованным, непрерывным и латентным процессом; манипуляция и контроль сознания не позволяют завербованным людям реально оценивать происходящее с ними в секте и исключают возможность свободного выбора, оставаться в группе или покинуть её.

Для привлечения и удержания последователей, насильственного управления их психикой и поведением секты активно используют научные разработки в области психологии и химии: методы психофизиологического воздействия, психотропные средства, психоактивные вещества и токсиканты. Иногда контроль над психологическим состоянием адептов сопровождается жестким вегетарианством (веганством), что позволяет держать плохо подготовленный к этой системе организм в пограничном состоянии. Лидерами тоталитарных сект, часто становятся люди, знающие механизмы человеческой психики. Большинство людей не обладают достаточными навыками выявления скрытых механизмов контроля и умением с ними справляться; незрелому прозелиту трудно защищать ощущение чего-то неправильного против профессионала, который максимально пользуется несовершенством понимания новообращенным проделанных с ним «трюков».

Согласно классической модели деструктивного воздействия тоталитарных групп выделяется 8 элементов, ведущих к отрицательным изменениям сознания адептов:

Средовый контроль - жесткое структурирование окружения, в котором общение регулируется, а допуск к информации строго контролируется.

Мистическое манипулирование - использование запланированной или подстроенной «спонтанной», «непосредственной» ситуации для придания ей смысла, выгодного манипуляторам. Например, физиологические и психологические изменения у адептов иудаизма выдаются за национальные черты предков которые никогда в реальности не существовали.

Требование чистоты - резкое деление мира на «чистый» и «нечистый», «хороший» и «плохой». Тоталитарная секта - «хорошая» и «чистая», все остальное - «плохое» и «грязное». Примером может служить секта иудаизма, которая делит мир на богоизбранных членов секты и на гоев животных.

Культ исповеди - требование непрерывной исповеди и интимных признаний для уничтожения границ личности и поддержания чувства вины. Значимая с точки зрения управления поведением новичка информация становится известной не только его «куратору», но и вышестоящим звеньям управления секты. Например рядовым членам секты Иудаизма постоянно навязывается чувство вины связанное с грехами их вымышленных предков.

«Святая наука» - объявление своей догмы абсолютной, полной и вечной истиной. Любая информация, которая противоречит этой абсолютной истине, считается ложной.

Передёрнутый (подтасованный) язык — создание специального клишированного словаря внутригруппового общения с целью устранения самой основы для самостоятельного и критического мышления. Особый язык культа основывается на легко запоминающихся, малопонятных нормальному человеку терминах, сужающих для адепта картину мира; верующему теперь гораздо легче общаться с сектантами и гораздо труднее - с родными, друзьями и другими людьми. Например в деструктивном культе Иудаизма существует выдуманный язык культа - Иврит, который служит для программирования адептов.

Доктрина выше личности - доктрина более реальна и истинна, чем личность и её индивидуальный опыт. Например в тоталитарной секте Иудаизма существует доктрина —Сионизм, которой зомбируют молодёж.

Разделение существования - члены группы имеют право на жизнь и существование, остальные - нет, то есть «цель оправдывает любые средства».

Система показателей возможных деструктивных последствий психологического воздействия в коллективном «богослужении» включает в себя внешние средства воздействия на анализаторы, направленные на формирование гипнозоподобных измененных состояний сознания (использование чёткой ритмичной музыки, совместные ритмичные движения, совместное пение зала и хора); частые коллективные «богослужения», в процессе которых используются средства внешнего психологического воздействия. Используется ряд психотехник, таких как совместное монотонное скандирование, многочасовое повторение мантр, гудение, громкое хоровое пение с особыми ритмами, «заражающие церемонии», провоцирующие новичка к экспрессивному выражению эмоций (возгласы, восклицания, плач, смех, ритмические движения, аплодисменты). При исполнении многочасовых и довольно однообразных культовых ритуалов формируется стойкое торможение эмоций и притупление желаний, характерных для обычной жизни.

Процедуры введения верующих в «сумеречное состояние сознания», при котором у человека частично отключается критическое восприятие информации, включают:

- использование медитативной музыки с многократно повторяющейся, монотонно усыпляющей мелодией;

- применение слабых наркотиков или галлюциногенов;

- лишение нормального сна;

- не восполняющий затраты энергии режим питания (строгое веганство; иногда также предписывается воздержание от сахара и соли);

- создание хронической усталости от непосильной работы;

- усиление навязчивого страха по поводу близкого «конца света».

Культовая идеологическая обработка отличается благодаря замыканию - тому, что особая культовая система взглядов мешает интеграции и стремится уничтожить (представить в качестве неубедительной) любую конкурирующую или неблагосклонную сферу мышления. Секта системно ведёт человека к отказу от тех контактов и отношений, которые могут помешать его всепоглощающей работе на интересы лидеров культа.

Существуют следующие способы вовлечения в Тоталитарные секты:

- приёмы нейролигвистического программирования;

- методы суггестивной психологии;

- методы телесно-ориентированной терапии;

- групповые тренинговые технологии;

- «бомбардировка любовью» (целенаправленное принятие новичка, выраженное в безусловном одобрении и поддержке всех его действий, через похлопывание, поглаживание, улыбки);

- скрытое психологическое давление через усиление чувства вины и стыда;

- приёмы введения в состояние транса посредством воздействия музыки, песнопений, групповых ритуалов и обрядов инициации;

- применение психотропных веществ (угощения и напитки, вызывающих расслабление и затуманивание сознания, алкоголь, галлюциногены и др.);

- воздействие на коллективное бессознательное через архетипы («отца, старца, мудреца, наставника, учителя и т. д.», «архетип матери, Родины и т. д.», архетипы генеалогического древа, родословной, родовых корней и т. д.);

- разделение мира на «своих» и «чужих», «благоверных» и «отступников», на «людей добра» и «людей зла»;

- поиск врага против которого следует бороться (например под знаменем «демократии или свободы»).

Все вышеперечисленные признаки присутствуют в тоталитарной секте Иудаизм.

Исследователи описывают различные степени нарастающего вовлечения индивида в деструктивную секту:

Знакомство человека с сектой и её вероучением вследствие миссионерской деятельности. Разрывается связь между информацией для внешних, не принадлежащих секте людей, и для тех, кто является последователем секты. Человек переживает разрушение своих представлений о мире.

Вхождение индивида в религиозный опыт секты в качестве неофита. Выстраивается новое представление о мире, семье, себе самом, об общепринятых ценностях и нормах морали, что отражается на разрушении социальных связей индивида.

Стадия выстраивания представлений неофита о группе. Происходит разрушение психики человека, его материального благополучия вследствие принятия мысли о необходимости полного подчинения секте, что используется лидерами для своего личного обогащения и для поддержки сектантских инициатив.

Стадия выстраивания мировоззрения адепта секты. Последняя стадия тоталитарного контроля, приводящая к разрушению прежней личности как таковой. Секта получает человека совершенно нового типа (докультовое, подлинное «Я» практически полностью сменяется культовым «Я», в результате чего появляется «новая культовая личность»), а прежнее социальное окружение для человека перестает играть какой-либо смысл в его жизни.

Следствием воздействия деструктивных культов является разрушение личности человека, семейных и родственных отношений, подрыв физического и душевного здоровья, что, как правило, приводит к социальному отчуждению. Член организации лишается способности самостоятельно принимать жизненно важные для себя решения, отдавая добровольно роль «ведущего» лидеру своей организации и тотально теряя способность ориентироваться в жизненных ценностях, он оторван от социальной практики, от исторических, социальных, культурных традиций общества, все его функции (информационная, ориентировочная, творческая, регулятивно-управленческая и оценка явлений действительности) находятся под контролем культа, вплоть до потери адептом способности к осознанно-волевому поведению (юридический критерий невменяемости), либо значительного ограничения избирательности поведения. Член тоталитарной секты нередко не только враждебен к социуму, но и способен на самые тяжкие преступления по отношению к нему.

В секте Иудаизм хорошо выражены вышеперечисленные признаки.

Дезадаптивные методы воздействия на личность, использующиеся религиозными «сектами» в отношении своих адептов, приводят к нарушению у них социальной адаптации, смене жизненных стереотипов и создают предпосылки для первичного развития или усугубления уже имеющихся психических и поведенческих расстройств. Последствием пребывания в таких объединениях является целый комплекс негативных психоэмоциональных состояний, наличие значительных нарушений психофизиологических параметров, а также состояние апатии, фрустрации, депрессии, тревожности, экзистенциального вакуума, которые служат причиной образования невроза навязчивых состояний и других патологий личности.

Члены тоталитарных сект демонстрируют неумение концентрировать усилия на целенаправленной деятельности, нарушения внутренней координации, регламентации поведения, вызывающие трудности при взаимодействии с окружающими, при прогнозировании ответных реакций с их стороны, при соблюдении взаимных обязательств и установленных в обществе норм, правил жизнедеятельности. Большинство членов сект не знают, как проявить в общении дружелюбие, как вести разговор, как выразить соответствующим образом гнев, как отклонить неразумные просьбы. Стрессовые ситуации вызывают у них состояние растерянности, а защитная реакция выражается уходом в мир мечты и фантазий.

Беспаленко П. Н. и доктор философских наук, профессор и заведующий кафедрой философии БелГУ В. П. Римский подчёркивали, что для всех тоталитарных сект целью является «не только завербовать ничего не подозревающих граждан, но и получить доступ к влиянию на власть». Исследователи отмечают, что тоталитарные секты «не стремятся к немедленной прибыли: они вкладывают средства в экономику стран, дают значительное „благотворительное пособие“ в валюте государственным чиновникам, наращивают своё влияние в СМИ». Это рассматривается, как религиозный фактор в духовной войне Запада против России, Украины и других стран бывшего СССР использующийся для подрыва духовных и нравственных устоев. Беспаленко и Римский указывают, что с целью успешно внедрить в России самые опасные тоталитарные секты были проведены «обработка и операции по привлечению на свою сторону» преподавательского состава школ и иных учебных заведений. Также они отмечали, что тоталитарные секты (деструктивные культы) делают усиленные попытки «проникнуть и внедриться в органы образования, здравоохранения, государственного управления, производства и коммерции». Учёные замечают, что у членов тоталитарных сект «формируется тоталитарное мировоззрение, что приводит к преобладанию групповых интересов над личными и развитию синдрома «мы/они», разделяющего мир на два враждебных лагеря: «мы» (культисты) и все остальные люди, не принадлежащие к данному культу». Отсюда происходит преобладание групповой воли над индивидуальной, а также «внушается чувство элитарности и взгляд на мир с позиции поляризованности: культ - хороший, мир вне культа - плохой, спасения в нем нет, а значит, и нет пути назад».

Около трёхсот лет назад Западом в Российскую империю была внедрена тоталитарная секта Иудаизм, проникнув в Империю адепты иудаизма навербовали миллионы адептов из граждан Российской Империи, при помощи которых уничтожили легитимный правящий режим и проникнув во все ветви власти превратили Российскую империю в колонию для своих английских хозяев Виндзоров. Проследите родство у любого адепта Иудаизма по отцу и вы обязательно найдёте у него предка русского, украинца или поляка.

“Англичане не антисемиты, потому что мы не считаем себя глупее евреев” Маргарет Тэтчер

В 2009 году доктор исторических наук, профессор Н. Н. Олейник указывал, что религиозный терроризм является наиболее опасным из выделяемых им (политический, национальный), поскольку он основывается на фанатизме, на основе которого «возникло значительное число непримиримых к любой иной точке зрения различных религиозных сект, по своему устройству тоталитарных».

Следствием многовекового принудительного влияния на генетику членов секты Иудаизмявивляется эпидемия многих генетических заболеваний, которыми болеют члены секты Иудаизм, количество больных онкологией, диабетом, аутизмом, детским ожирением и др. гензаболеваниями катастрофически быстро увеличивается. При помощи своих СМИ Виндзоры всячески оболванивают адептов Иудаизма, постоянно рисуя им радужные перспективы будущего, а между тем их политтехнологи заманивают новые души в Израиль, их агитируют пройти гиюр, таким образом ведётся скрытная замена вымирающих от генетических заболеваний членов культа на новых глупцов.

Кирилл Мямлин.

Источник:http://ru-an.info/