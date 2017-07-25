Сталин и дураки

Некоторое время назад в газете «Московский комсомолец» вышел материал, который меня просто поразил. В плохом смысле. Я просто не помню статьи человека занимающегося общественно-политической деятельностью, написанной на таком уровне. С таким непониманием истории, незнанием экономики и политики. И даже с нежеланием все это знать и понимать.



Разумеется, этот низкопробный материал посвящен … Сталину. В тот момент, когда по результатам опросов И.В. Сталин был признан «номером 1» в нашей истории, срочно понадобилось что-то возразить общественному мнению. Скажу сразу – получилось очень слабо. Вообще никак. Ниже плинтуса.

Впрочем, судите сами.

Однако, прежде чем ознакомиться с этим «десталинизаторским перлом», стоит обратить внимание на его автора.

Это Никита Исаев.

Незадолго до выборов в Госдуму он даже был одним из лидеров партии «Родина», но потом он из нее исчез. Попытался пойти на праймериз «Единой России», был туда не допущен. Через некоторое время создал «из воздуха» некое общественное движение. И теперь его статья подписана так: «Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, лидер движения «Новая Россия»».

Итак, что же написал о Сталине «товарищ Исаев».

Источник: http://www.mk.ru/

Удивление любого знакомого с историей читателя начинается с самого заголовка материала: «Сталин сегодня был бы жонглером с ядерной бомбой». Что это значит? Как понять такой заголовок? Только так: что Сталин шантажировал бы мир наличием у руководимой им страны ядерного оружия.

Простите, а разве во времена правления Сталина у СССР не было ядерного оружия? Было. С 1949 года. Сталин умер в 1953 году. И как он – был «жонглером с ядерной бомбой»? Полная чушь. Все годы лично Сталин и СССР выступал ЗА ЗАПРЕТ ядерного оружия. https://nstarikov.ru/blog/76558 Полный запрет. Никогда не грозил его применением. Советский Союз просто заявил, что ядерное оружие у него ТЕПЕРЬ ЕСТЬ. И все. Откуда такая глупость «про жонглера»? Ответить сложно. Вероятно, откуда Никита Исаев взял весь свой материал – с потолка.

Подзаголовок ещё интереснее: «Если бы вождь народов вернулся, он бы окончательно развалил страну». Опять читатель, более или менее знающий историю недоумевает. А когда Сталин до этого разваливал страну, чтобы вернувшись довести этот процесс до развала? Когда в сталинское время страна разваливалась? Она даже в 1941 году не развалилась и не даже не разваливалась. Когда немцы стояли под Москвой, никто из тогдашней элиты, даже подумать не смел об «отделении и развале». Читаем далее: «Во многом такое восхищение Сталиным зиждется на своде мифов, красиво упакованных для продажи голодным до справедливости гражданам. Современные сталинисты с пеной у рта доказывают его величие, припоминая индустриализацию 30-х годов, как пятилетки выполнялись за три года, а экономика росла как на дрожжах. Если бы они не перелистывали школьные учебники, а читали все главы подряд, то знали бы о том, что экономический рост Советского Союза во многом обязан успехам ещё царской России».

Я с уважением отношусь к России и царской и советской. Одна страна, один народ и одна история. Но когда индустриализацию, за две пятилетки давшую стране около 1500 предприятий, «приписывают» царскому времени, остается задать только один вопрос. Назовите нам гиганты сталинских пятилеток, чьи проекты были созданы в царское время, чьи фундаменты заложили «при Николае Александровиче»? Конкретно. Без общих слов и рассуждений. В ответ будет звенящая тишина – потому, что царское правительство НЕ ПЛАНИРОВАЛО НИКАКОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ.

Чуть ниже в своем материале Никита Исаев достает свой единственный козырь: «К слову, экспорт продовольствия из дореволюционной России превышал импорт в три раза, и из этого были сделаны выводы, что индустриализация могла пройти естественным путем. Деньги были, и никого не нужно было загонять в кабалу. Но это если бы целью правителя было не удержание власти, а реальный подъем экономики и улучшение благосостояния людей. Какая цель, такие и средства: Сталин провел индустриализацию куда более затратными и неэффективными методами, чем это могло бы быть».

Вот так. Никита Исаев точно знает, как нужно и можно было проводить индустриализацию. И что Сталин её провел не так, как надо. Какие же основания для таких утверждений? Ведь ни много, ни мало, Исаев нам говорит, что ОН ЛИЧНО мог бы построить сотни и тысячи заводов и фабрик быстрее, дешевле и эффективнее. Основание только одно: экспорт продовольствия из России был большим. Деньги якобы были. Российская Федерация сегодня крупнейший поставщик зерна в мире, как из этого факта вытекает легкость строительства сотен заводов сейчас и немедленно? А насчет денег – то вступление России в Первую мировую войну было во многом обусловлено тем, что наша страна попала в долговую кабалу к зарубежному капиталу. В первую очередь – французскому. Именно по причине долга Россия начала роковое наступление августа 1914 года в Восточной Пруссии, которое закончилось катастрофой. Пошли вперед не отмобилизовавшись, в нарушение всех своих же планов мобилизации. А потом отправили во Францию экспедиционные корпуса с лучшими солдатами. Зачем царь это сделал? Потому, что БЫЛ ДОЛЖЕН, а не потому, что он был глупый или слабый.

«Успехи в индустриализации были достигнуты путем мобилизации всех трудовых ресурсов и за счет благосостояния населения. Всё на благо тяжелой промышленности и оборонки, но ничего простым людям. Налицо только реальное замедление темпов роста».

Когда кто-то в здравом уме пишет, что «благо тяжелой промышленности» было ошибкой индустриализации, то в здравости ума приходится засомневаться. А что было после двух пятилеток, забыли? Напомним. Великая Отечественная война. Война моторов и машин. Сталин все правильно сделал. Сначала заводы тяжелого машиностроения, машины по производству машин и оружия. И лишь потом ширпотреб. Начни он «заваливать» трудящихся товарами, строй заводы по производству предметов потребления, мы бы встречали гитлеровцев на тачанках. Но зато с миксерами и кофемолками в руках.

Вообще, когда читаешь материал Никиты Исаева, не избавиться от ощущения, что либо писал он свой материал исключительно по заказу, либо находился в состоянии умственного затмения. Как иначе можно объяснить такие перлы?

«Заложило ли правление Сталина основы будущего успешного развития? Нет. Оно заложило привычку иждивенчества (мол, от человека ничего не зависит, а проблемы любого характера может решить только государство), от которой мы не можем избавиться до сих пор».

Это правление Сталина не заложило основ будущего развития? Когда разрушенную экономику и страну подняли из руин в считанные годы и отменили карточки на продовольствие ранее совсем не разрушенной Великобритании. А кто заложил основы не только промышленного производства в СССР, но и нефтегазовой промышленности? Кто поручил министру Байбакову открывать и искать новые нефтеносные месторождения? Нефтяники и газовики это знают. Исаев не знает. Кто заложил основы космической программы? При ком мы получили ядерное оружие, что в итоге спасло нас от удара США? Да львиная доля того, что такие как Чубайс «приватизировали» (а такие как Исаев одобряли и сейчас «за» приватизацию!) построено во времена Сталина! До сих пор наша страна живет на том, что построили при Сталине, решили строить при нем, разработали при нем.

Далее Исаев решает читателя … попугать. Но делает это столь неуклюже, что только диву даешься. Практически по Фрейду. Среди самого страшного у Исаева … невозможность поехать в Турцию.

«Хотим вернуть жесткую руку вождя? А мы подумали о том, что вернется в нашу реальность вместе с правлением по-сталински? А произойдет вот что. Для начала вернется железный занавес, и ни о каких массово доступных поездках даже в Турцию на море уже можно будет и не вспоминать. Нас ждет неминуемый запрет на обращение валюты. Только фиксированный курс (причем значительно отличающийся от реального на черном рынке)».

Скажем автору спасибо, что столь наглядно продемонстрировал нам свой уровень. В сталинские времена действительно никто из СССР не ездил в Турцию на отдых. В те времена в Турцию вообще никто на отдых не ездил, ни из одной страны мира. В сталинское время трудящиеся ездили в Сочи, Крым, Абхазию и другие советские курорты. А куда ездили простые трудящиеся Запада в то время? Куда ездили американцы, когда их страна находилась в «великой депрессии», из которой её вывела Вторая мировая? Куда ездили немцы при Гитлере, кроме немецких курортов? Куда ездили рядовые французы, кроме своих французских мест отдыха? Может в Испанию, где началась гражданская война?

Далее автор материала опять говорит полную ерунду, пытаясь запугать читателя.

«Повышение зарплат, рост благосостояния тоже останутся в прошлом даже на уровне идей — всё ради выполнения пятилетнего плана за три года, выплавки рекордного количества стали, постройки рекордного количества тракторов и тому подобное. Ускорять развитие такими способами не выйдет, ибо нет у нас никаких планов развития, они все закончились вместе с обнаружением Самотлорского месторождения в 1965 году. Но найти нефть для того, чтобы подсесть на нее, недостаточно».

Это как же уровень жизни при Сталине не рос? Для исторических невежд можно напомнить, что именно при Сталине после войны ЕЖЕГОДНО снижались цены на целый спектр товаров разного назначения. Росла и зарплата. При этом именно в сталинские времена не было никакой уравниловки. Стахановец и передовик производства получал столько, сколько заработал. Кто работал плохо – также плохо и получал. У ученых и актеров были водители и домработницы. И это никак не противоречило сталинской экономике. Равно, как и сотни тысяч артелей — не государственных хозяйственных единиц.

Вот единственное, с чем можно с Исаевым согласиться во всей его статье, это фраза: «ибо нет у нас никаких планов развития». Но, так ведь это относится к правительству Медведева, к современным приватизаторам-либералам. Уж, при Сталине то планы были всегда! И что самое главное – эти планы реализовывались на практике.

«Великое» наследие Сталина не только нефтяная зависимость».

Ну, вот, что тут скажешь. Остается только спросить: когда при Сталине СССР зависел от нефтяных цен? Во времена первых пятилеток? Так мы практически не поставляли нефть за рубеж. Во время войны с Гитлером? Так опять же не поставляли. А когда Совесткий Союз начал от этих цен зависеть – так это только при Брежневе. Не при Сталине, при Брежневе. Зачем автор так пишет, считая своего читателя незнающим и неумным, остается только гадать.

Чуть ниже, сторонник приватизации Никита Исаев проговаривается. И нам становится понятно, что такие либералы, которые старательно пытаются надеть на себя личину патриотов, на самом деле таковыми не являются. Их рецепт нам известен: взять все и продать «в эффективные руки». Которые потом обязательно окажутся или нашими, но оффшорными, или иностранными.

«Россия сейчас, к сожалению, все больше движется не по пути экономических реформ, способных улучшить благосостояние населения, а по пути подготовки к противостоянию с собственным народом. В 1930-х годах (да и в 40-х тоже) многие наиболее способные, талантливые и деятельные люди на себе познали «прелести» лагерей. Так и сейчас идет планомерная борьба с частным сектором, предпринимательством, с заменой их вездесущими неэффективными госкомпаниями».

Хочется спросить этих «приватизаторов»: зачем вы все время хотите прихватить «неэффективные» ещё при Сталине построенные заводы и порты? Постройте лучше новые – покажите пример, как надо быстро и эффективно все это строить. Вы же критикуете Сталина, мол не так он все делал – покажите, как надо. Но нет, не строят. Все купить хотят, да ещё и за три копейки.

«Если хотим при этом сохранить целостность страны, то необходим солидный запас прочности, как политической, так и экономической. У современной России, в отличие от раннего Советского Союза, такого запаса нет. Неизбежная изоляция приведет не только к краху экономических показателей, но и подрыву обстановки на границах. Даже Беларусь без колебаний развернет свои танки в сторону наших границ».

Оставим на совести «эксперта» пассаж про белорусские танки, которые развернутся против нас. Это далеко не самая большая глупость, написанная и сказанная Никитой Исаевым. Но надо ведь хотя бы перечитывать свой собственный текст. Вот всю статью писал нам какой плохой, неэффективный и страшный был Сталин. И вдруг в конце сам пишет: «У современной России, в отличие от раннего Советского Союза, такого запаса нет». Я дико извиняюсь, а «ранним» Советским Союзом кто руководил? Ах, всетот же Сталин! Так это он, значит, создал тот «запас прочности», которого современные либералы никак создать не могут. Так зачем писать такую статью, чтобы самому себя в конце опровергнуть?

«Экономический рост по сталинскому образцу сейчас невозможен — весь развитый мир прыгнул в постиндустриальное общество, где царят высокие технологии, частные инициативы, эффективность, совместная работа лучших специалистов со всего света вне зависимости от их гражданства, высочайшая конкуренция и товары массового потребления».

Невежество страшная вещь. Сталин за десять лет построил НОВЕЙШИЕ по тем временам заводы и фабрики. С использованием самых НОВЕЙШИХ на тот момент технологий. При этом строили эти гиганты АМЕРИКАНСКИЕ инженеры, стояли в них БРИТАНСКИЕ И НЕМЕЦКИЕ станки. Если кто-то думает, что сегодняшняя индустриализация, о необходимости которой сегодня говорится, будет проводиться как-то иначе, то он просто не дружит с головой. Не заводы 30-х годов ХХ века будут строиться сейчас, а НОВЕЙШИЕ предприятия, с самыми СОВРЕМЕННЫМИ технологиями. Строиться все это должно при помощи западных инженеров, с привлечением западных технологий. Вы против, господин Исаев? Что вам не нравится? А не нравится Сталин, а вовсе не его индустриализация или её итоги!

«В современном мире сталинская экономика — провал. В современном мире диктатор — изгой. Ни одна страна не будет воспринимать его как партнера, слишком велики риски также попасть в изоляцию от всего мира, и откатиться на много лет назад. И ничего ваш Сталин не решит. Получим вместо великого вождя подобие Ким Чен Ына, который только и может, что лаять, как Моська на слона, грозя всему миру устаревшими ракетами, держа свой народ в нищете».

Мы только, что разобрали, что такое была сталинская экономика. Самая передовая для своего времени. Почему передовая экономика это провал? Были бы в те времена цифровые технологии, что теперь так полюбились Г. Грефу и другим певцам глобализации, так они бы обязательно применялись и в сталинской экономике. Просто потому, что она была ПЕРЕДОВОЙ для своего времени. Отставание началось позднее – при Хрущеве и Брежневе.

Что же касается «ярлыка» диктатор, то тут Исаев поскромничал. Ну почему только одного северокорейского лидера туда записал? Пишите и лидера Китая. В Китае же одна партия, значит по либеральным канонам жуткая диктатура. Так и напишите нам про риск Китая «попасть в изоляцию от всего мира, и откатиться на много лет назад». Или не напишите? Потому, что сразу рухнет вся конструкция.

«Переход к «новой старой» формации будет очень болезненным не только из-за внешних угроз, но и из-за внутренних. Никакой смены формации как таковой в России не случилось за последние сто лет».

Я не знаю, что было у Исаева по общественным наукам, но говорить, что за сто лет (то есть с 1917 года по 2017 год) в России не произошло никакой смены формации – это уже запредельно. То есть не было перехода от капитализма к социализму, не было расцвета социализма, а потом его убийства Горбачевым и Ельциным? Никак не поменялась общественная формация ни после большевистской революции, ни после гражданской войны, ни после начала гайдаровских реформ? Как жили при Николае II в одной общественной формации, так в ней же и дожили до В.В. Путина? Полный бред.

Честно говоря, к концу статьи уже даже устаешь комментировать исаевские выдумки. Так густо они разбросаны по тексту. Да, собственно говоря, текст на 90% состоит из них. Судите сами:

«Возврат к сталинизму будет неизбежно кровавым, по-другому у нас изменения не происходят. С радикальной сменой формации мы увидим свои «Донбассы» по всей стране: оторванные Калининград и Дальний Восток, нефтеносная Сибирь, успешный Татарстан… Найдется немало амбициозных политдеятелей, желающих на волне страха перед надвигающейся тиранией, готовых оторвать лакомый кусок территории в угоду своей карьере, пусть и ценой территориальной целостности государства. США на украинскую оппозицию (по заявлению Госдепа) потратили 5 млрд долларов, в итоге это вылилось в Майдан. Несомненно, средств у них хватит ещё на десяток таких операций, которые в ситуации крайнего обострения внутренних конфликтов просто разорвут Россию на части».

При Сталине сепаратисты и националисты наказывались, деятельность свою вести не могли. Был один великий многонациональный народ и поэтому этот народ победил в самой страшной войне в человеческой истории. Сильная, но обязательно законная власть в центре государства, никогда не приводит к его распаду. Наоборот, происходит укрепление государства. Именно так, кстати, произошло совсем недавно – при Путине, когда вопросы регионального сепаратизма исчезли, как только к Кремле появилась дееспособная и достаточно жесткая власть. Которая в своей деятельности скрупулезно соблюдает закон и потому обладает 100% легитимностью.

Что тут скажешь?

Когда-то Сталин одну сакраментальную фразу: «Уймись дурак!». Он написал её Хрущеву. Никита Сергеевич, в самом начале войны хотел уничтожать все и вся, так вот Сталин его этими словами и утихомирил.

Похоже, лучше и не сказать…

Источник: nstarikov.ru