Шахтеры подали в суд на главу ВЦИОМ из-за рассуждения о “2% дерьма”

Федоров заметил в эфире телеканала, что этого «дерьма» — не два процента, а целых пятнадцать.

В Останкинский районный суд Москвы поступило исковое заявление о защите чести и достоинства в отношении главы Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова. В роли истцов выступили группа шахтеров из города Гуково Ростовской области и руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

В заявлении истцов, копия которого есть в распоряжении РБК, написано, что Федоров «нанес публичное оскорбление многочисленной социальной группе, выступающей против несправедливости политического и экономического строя России и стремящейся его изменить».

Напомним, что поводом для жалобы на гендиректора ВЦИОМа стало его интервью телеканалу «Дождь», данное в конце июня. В беседе Федоров прокомментировал высказывание ведущего Владимира Соловьева о том, что на оппозиционные митинги в России выходят «два процента дерьма». Как выразился социолог, «такого, извините, «дерьма» гораздо больше».

В ответ на вопрос ведущей о том, имеет ли он в виду участников протестных митингов, глава ВЦИОМа ответил отрицательно. Он сказал, что подразумевает людей, «у которых нет любви к нашей родине».

Федоров также поделился экспертной оценкой, согласно которой таких россиян — «вообще порядка 15%» и они «настроены негативно по отношению к курсу Владимира Путина, к его режиму и отчасти к его персоне».

Заявления главы ВЦИОМа «отражают типичное отношение российской власти к своим оппонентам» и «символизируют ее отказ от диалога», отмечают истцы. Они требуют признать рассуждения Федорова не соответствующими действительности и призывают его публично извиниться. Отмечается, что «Дождь», на площадке которого прошло резонансное интервью, является техническим соответчиком, а к самому телеканалу у шахтеров претензий нет.

Отметим, что позднее глава ВЦИОМа Валерий Федоров уточнил свои слова о «15 процентах дерьма среди россиян». В интервью на радиостанции «Эхо Москвы» он отрекся от прежней оценки и заявил, что просто хотел поддержать «Вову Соловьева».