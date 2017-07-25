С инвалидов взыскали за инвалидность

Омбудсмен выясняет, почему у пострадавших на производстве отбирают деньги, полученные по суду и по закону

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова разбирается, почему российские суды начали отказывать в перерасчете компенсации пострадавшим на производстве. В последние два года граждане с инвалидностью, требуя адекватных выплат, проигрывают в судах, а Фонд социального страхования начал требовать вернуть выплаченные ранее суммы. Омбудсмен готовит обращение на имя председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.

Россияне, получившие травмы на производстве и ставшие инвалидами, вынуждены возвращать Фонду социального страхования (ФСС) РФ выплаты, сделанные по решению судов. Об этом рассказали члены Совета молодых адвокатов в воскресенье на встрече с уполномоченным по правам человека при президенте РФ Татьяной Москальковой. Право застрахованных граждан, пострадавших на производстве, на получение страховых выплат в счет возмещения вреда здоровью в полном объеме было изначально признано государством в федеральном законе «Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве» в 1998 году.

«С 2000 года ФСС возмещает полученный ущерб ежемесячными выплатами. Часть пострадавших обращалась в суды, указывая, что из-за ошибок им начисляется компенсация не в полном объеме, и суды обычно вставали на их сторону»,— рассказала омбудсмену Ирина Фаст, адвокат нижегородской адвокатской конторы «Гражданские компенсации», занимающейся делами о причинении ущерба здоровью. По ее словам, ее коллеги в судах выиграли 8,3 тыс. подобных дел.

Ситуация изменилась в 2015 году. «Фонд социального страхования обратился с кассационной жалобой в Верховный суд РФ и попросил пересмотреть 30 дел. ВС их истребовал и изменил решение»,— говорит госпожа Фаст. ВС указал, что пострадавшие не доказали, что им не разъяснили порядок расчета компенсаций, а при этом есть подписанный ими документ, что разъяснение проводилось, пояснила “Ъ” госпожа Фаст: «Но этот расчет очень сложный. И пострадавшие сначала верили, что им насчитали правильную сумму, хотя это было не так». После этого практика в региональных судах поменялась, и иски инвалидов стали отклоняться. Более того, ФСС, по словам Ирины Фаст, через суд затребовал у инвалидов — фигурантов 30 дел — возвращения выплаченных им сумм. «Несмотря на то что законодательством (ч. 3 ст. 445 ГПК РФ) установлен категорический запрет на возврат сумм, которые ранее были получены гражданином в возмещение вреда здоровью, фонд направляет в суд заявления о повороте, и суды, несмотря на законодательный запрет, выносят решения о взыскании с пострадавших ранее полученных сумм»,— говорит адвокат. По ее словам, это суммы от 50 тыс. до 3 млн руб. «Многие их уже потратили, поэтому у инвалидов арестовывают пенсии, описывают имущество и даже квартиры. Это идет прямо сейчас»,— пояснила адвокат.