Реинкарнация душ

Теория о реинкарнации (переселении душ) известна с древнейших времен. Первые письменные упоминания о ней относятся к VI веку до нашей эры. Легенды о том, как дух покойного обретает новое тело, сохранились у многих народов – от бушменов до эскимосов.

В реинкарнацию верили Сократ, Пифагор, Наполеон, Гете, Шопенгауэр и другие ярчайшие представители своего времени. Но лишь современные исследования дали почву для выводов о том, что данное явление не только можно, но и нужно изучать.

Дочь после вещего сна

Вышедшая в 1997 году книга американского психотерапевта Кэрол Боумэн «Прошлые жизни детей» привлекла внимание к одному из самых ярких феноменов реинкарнации – когда она происходит в одной семье, и более того – когда в некоторых случаях ранее погибшие дети снова рождаются у той же матери. Наиболее известный случай такого переселения души произошел в итальянском городе Палермо. В марте 1910 года от туберкулеза скончалась пятилетняя Александрина, дочь местного доктора и его супруги Адели Самоя.

Через несколько недель у Адели было видение: девочка пришла к ней во сне и сказала, что возвращается. Сразу после этого женщина узнала, что она беременна, несмотря на то что ранее, по врачебным показаниям, после перенесенной операции у нее не могло быть детей. В декабре того же года Адели родила двух девочек-близнецов. Одна из них имела родимое пятно на том же месте, что и умершая Александрина. После некоторых колебаний родители назвали ее таким же именем. Появившаяся на свет Александрина была копией своей скончавшейся сестры.

Кроме полного внешнего сходства она тоже была левшой (в отличие от второй девочки-близняшки), любила те же игры, одежду и пищу. Через несколько лет Адели сообщила дочерям, что они скоро поедут в сицилийский город Монреале. Александрина тут же вспомнила улицы и здания этого города, а также рассказала о красной одежде священников, которых она там видела. Девочка уверенно говорила о том, как она с мамой и женщиной, имеющей шрам на лбу, ходила по Монреале.

Адели с близнецами никогда не была в Монреале, но за несколько лет до этого посещала город с первой дочерью и подругой, у которой действительно имелся такой шрам. Тогда на главной площади города им запомнилась группа греческих священников в красных одеяниях. С тех пор родители окончательно поверили, что душа их покойной дочери вернулась в тело другой.

Кошмарные воспоминания

Другой случай произошел в семье Поллок из Британии. В мае 1957 года две дочери Джона и Флоренс Поллок, 11-летняя Джоанна и 6-летняя Жаклин, были сбиты машиной прямо возле своего дома. Травмы оказались смертельными. Через несколько месяцев после трагедии Джон Поллок стал рассказывать окружающим, будто души его дочерей вернутся в тела новых детей, что скоро у его жены родятся девочки-близнецы.

Он даже спорил с местным доктором, который утверждал, что Флоренс беременна лишь одним ребенком. Но супруга Джона действительно родила двойню. Старшую из девочек назвали Дженнифер, она от рождения имела на лбу маленький шрам, а на голове крупную родинку, которые были у Жаклин. У второй девочки, получившей имя Джиллиан, не имелось никаких ярких отличительных признаков, как и у ее погибшей сестры Джоанны, хотя близнецы были однояйцевыми, то есть такими, у которых родинки обычно совпадают.

Через четыре месяца после их рождения семья Поллок переехала из родного Хэксгема в соседний город Уайтли Бэй, а через три года Джон повез семью на прежнее место жительства повидать знакомых. К удивлению мужа и жены, девочки вспомнили все достопримечательности Хэксгема, включая дорогу, по которой их старшие сестры ходили в школу.

А место возле прежнего дома, где детей когда-то сбила машина, произвело на них ужасное впечатление: несколько месяцев после поездки в Хэксгем их мучили ночные кошмары, и, просыпаясь, они снова и снова вспоминали подробности автомобильной катастрофы.

Качели в день смерти

На одном из российских форумов, посвященных реинкарнации, можно прочитать такую историю. Женщина пишет, что в 1990-х годах у ее мужа в первом браке родилась дочь Элеонора. В 1995 году девочка сорвалась с качелей и погибла. После трагедии супруги развелись и создали новые семьи. У отца покойной Элеоноры во втором браке родился сын – причем мальчик был копией погибшей сестры и блондином при темноволосых маме и папе.

Новая жена отца Элеоноры, зная историю его дочери, никогда не разрешала сыну качаться на качелях. Но однажды теплым погожим днем решила сама покачать его, контролируя амплитуду рукой. И сын сказал ей, что когда-то уже качался на качелях, а потом улетел в небо. Это было 17 апреля – в день смерти Элеоноры.

Женщина совершенно убеждена, что в мальчика переселилась душа его сестры. Психотерапевт Кэрол Боумэн в своей книге пишет, что подобных случаев зафиксировано немало, и погибшие возрождались не только как братья или сестры, но и как племянники, а бабушки становились внучками.

Более того – такие феномены встречаются гораздо чаще, чем принято думать, потому что не все готовы поделиться своими тайнами. Поначалу семья обычно не воспринимает новорожденного как умершего родного человека, но позже это нередко происходит после его удивительных воспоминаний.

Как ребенок стал отчимом

Переселение душ может произойти не в тела новорожденных родственников, но также в детей друзей или просто знакомых. Профессор Виргинского университета Ян Стивенсон более 40 лет изучал случаи реинкарнации. В одной из своих книг он приводит уникальную историю, случившуюся в городе Ситка на Аляске.

В 1945 году человек по имени Виктор Винсент пришел к своей знакомой миссис Чаткин и сказал, что скоро умрет, после чего возродится как ее сын. Виктор показал женщине шрамы, которые будут на теле ее ребенка, – не врожденные знаки, а следы от двух хирургических операций на спине и переносице. Винсент действительно скоро умер (ему было за 60 лет), а у миссис Чаткин в 1947 году родился мальчик.

Ян Стивенсон посетил эту семью в 1962 году и выяснил, что на теле ребенка от рождения присутствовали знаки, о которых говорил Виктор Винсент, – вплоть до отчетливо различимых дырочек от медицинской иглы, притом что никакой операции у него не было. Мальчик, которого назвали Корлес, с юных лет в подробностях знал жизнь Винсента.

Однажды мать взяла его с собой в местный док, где они встретили приемную дочь Виктора, которую ребенок ранее никогда не видел. Корлес радостно закричал, что это его Сюзи – причем назвал ее именем, которое в разговоре с ней употреблял только отчим и никто больше не знал.

Чаще там, где верят

Профессор Стивенсон отметил несколько закономерностей, относящихся к подобным примерам реинкарнации. Прежде всего – что воспоминания детей о том, кем они были когда-то, происходят в возрасте от двух до семи лет, после чего ребенок их забывает. Вторая особенность: интервал от смерти родственника или близкого знакомого и до рождения ребенка, воплотившего его образ, составляет не более 15 месяцев.

И еще одна черта, присущая данным событиям, – появление таких детей чаще всего происходит в местах, где люди верят в переселение душ, то есть в Индии, Шри-Ланке, Вьетнаме, некоторых районах обитания коренных жителей Африки и Северной Америки. Девочка Ха Ти Хьен, родившаяся в 1988 году в коммуне Лам Фу (Вьетнам), едва научившись говорить, утверждала, что жила в семье их знакомых из соседней коммуны и погибла, подавившись косточкой персика. Родители отвезли ее на прежнее место жительства, где девочка узнала всех родственников, хотя никаких контактов с ними ранее не имела.

В той же коммуне Ян Стивенсон зарегистрировал еще пять похожих случаев переселения душ, когда умершие через небольшой промежуток времени рождались в семьях по соседству. Доктор Сатвант Пасричи из Делийского университета в книге «Претензии на реинкарнацию.

Эмпирическое изучение случаев в Индии» описала десятки подобных событий. Одно из них – рождение девочки Манджу Шарма, которая с двух лет начала утверждать, что появилась на свет не в родном городе Матхура штата Уттар-Прадеш, а в деревне Чаумуха, расположенной в нескольких километрах от него, называя имена бывших родственников, а также обстоятельства своей гибели (она упала в колодец и утонула).

Манджу отвезли в указанную деревню, где она безошибочно определила своих прежних родителей, которые полностью подтвердили слова девочки. Через несколько лет Манджу перестала вспоминать о другой жизни, но страх перед колодцами остался у нее навсегда.

Девочек гораздо больше

Последователь Яна Стивенсона, американец Джим Такер также занимался изучением данного феномена. В своей книге «Возвращение к жизни» он высказал предположение, что реинкарнация происходит благодаря квантовым частицам, переносчиками разума, – но механизм их и функционирования остается неизвестным.

Приведенная Такером статистика позволила выяснить еще некоторые закономерности переселения душ, в том числе и в тела детей, рожденных в бывших семьях или по соседству. Оказалось, что 70% их прежних жизней кончались трагической гибелью. Причем две трети «дважды рожденных» составляют девочки. К сожалению, четкого объяснения подобного феномена пока просто не существует. Реинкарнация, несмотря на многолетнюю историю изучения, продолжает оставаться таинственной и непонятной.