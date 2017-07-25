Полковник Жилин: если Израиль ударит по Ирану, ответ России будет серьезным
15:58. 25 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: jackomb
Военный аналитик рассказал об истинной роли России на современном Ближнем Востоке.
После откровенной вооруженной агрессии Израиля в отношении Сирии, уже ни у кого не осталось иллюзий в том, что Тель-Авив серьезно решился на вмешательство в процесс определения послевоенного будущего соседнего государства. Однако на данный момент можно заметить, что вооруженные попытки израильтян ограничиваются агрессией на относительно скромной территории, но постепенно могут переместиться и на территорию Ирана.
Трудно не согласиться, что серьезным ограничивающим фактором для Израиля и других спонсоров «умеренной оппозиции» в Сирии является Россия. По данному поводу глава российского «Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности», а также полковник в отставке Александр Жилин в интервью агентству ФАН высказал интересную мысль.
По мнению эксперта, израильская деятельность в Сирии – это лишь один из многих шагов Тель-Авива на пути к разгрому Ирана. Эксперт пояснил, что израильская сторона уже готовит почву в США для будущей провокации американцев на войну с Тегераном. Однако тут же Жилин опять указал на роль военной мощи России на Ближнем Востоке, которая в очередной раз мешает израильским военным развернуть активную военную акцию против иранцев.
В свою очередь бывший полковник указал и на то, что страхи Тель-Авива перед серьезным ответом со стороны России, которая вступится за союзника, заставляют его искать иные средства достижения желанного результата от передела Ближнего Востока «Они не рискнут ударить по Ирану, потому что ответ будет серьезным. Поэтому Израиль займется традиционной деятельностью — организацией терактов», - пояснил Жилин.
Наталья Овсянникова