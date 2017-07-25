Полковник Жилин: если Израиль ударит по Ирану, ответ России будет серьезным

ЖИЛИН Александр Военный эксперт, полковник запаса Александр Жилин в эфире программы «На Самом ... будет в ближайшее время. Александр Жилин: Спрогнозировать несложно. В предыдущих программах... о зловещей цепочке, которая будет. Если помните, говорили о том, что...