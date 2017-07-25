По 100 рублей с облупленного носа

Зачем депутаты ввели курортный сбор?..

Очередное экзотическое решение трудно объяснить, просто опираясь на логику и законы экономики. Значит, тут действуют иные таинственные силы. Попробуем разобраться.

Итак, в Госдуме в третьем чтении одобрен законопроект о введении сбора за пользование курортной инфраструктурой. Согласно этому закону, с 1 мая 2018 года до 31 декабря 2022 года в России водится уплата ежедневного сбора за пребывание на курортах Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. Размер сбора предполагается в пределах 100 рублей с каждого облупленного носа.

Это решение принимается на фоне долголетних и бесплодных дискуссий о том, как заставить наших граждан отдыхать в родной стране. Экономисты, бизнесмены и эксперты заходятся в эмоциях, объясняя, почему надо снижать цены на билеты, давать преференции малому бизнесу и повышать качество обслуживания туристов, чтобы те дружно и в полный голос запели: «Не нужен нам берег турецкий...»

Как раз в последнее время наметилось какое-никакое движение в эту сторону. Главы местных администраций в Крыму и в Краснодарском крае всеми силами внушают местному населению, что не надо драть лишнее с отдыхающих, стараются влиять на потребительские цены, выходящие во время курортного сезона за рамки разумного, доброго, вечного. Турбизнес и авиаперевозчики придумывают различные акции для клиентов. Даже виноделы вносят лепту: на днях легендарные крымские компании «Массандра» и «Новый Свет» объявили о снижении цен на свою продукцию до 30% — исключительно для того, чтобы привлечь туристов на резко подорожавший Крымский полуостров.

Да что там виноделы, если сам президент постоянно призывает граждан: отдыхайте, родные, на своей земле, хватит отвозить деньги загранице, которая обложила нас санкциями! И, надо заметить, граждане стали прислушиваться к призывам — мой личный опыт поездок на машине в Крым показал, что едут на полуостров в охотку, невзирая на все трудности с паромом и дороговизну бензина в регионе.

И тут бы самое время дать импульс начавшемуся процессу, стимулировать местные власти и перевозчиков, предоставить больше льгот и скидок — глядишь, деньги вернутся. И именно в этот самый момент на сцене появляются официальные лица, сгибающиеся под грузом ответственности и полномочий. Сами они, как мне кажется, мало знают об отдыхе в России, поскольку выбирают другие маршруты. Но остальных россиян подбадривают: выбрали Родину для отдыха — платите дополнительно!

Сразу вопрос: а за что я должен платить после того, как отдал деньги за недешевые путевку и авиабилет? Разве в их стоимости нет уже заложенных сезонных накруток? В преамбуле к законопроекту об этом говорится довольно туманно: курортный сбор будет направляться на строительство инфраструктуры, ее реконструкцию и благоустройство, распоряжаться деньгами будут местные муниципалитеты.

Минуточку! Разве эти самые муниципалитеты уже не получают помощь от государства по линии федеральных целевых программ по развитию отечественных курортов? Только по Крыму в них заложены гигантские средства (посмотрите на сайте правительства). Они же получают деньги в виде налогов от местного бизнеса, у которого в курортный сезон резко повышаются доходы.

Никто не отменял участие частного бизнеса в инвестировании в инфраструктурные объекты — почему этим должен заниматься приезжий отдыхающий, который уже и так изрядно потратился? Наконец, где гарантии, что местные власти будут использовать собранные с отдыхающего носа деньги точно по назначению? Лично меня на сей счет терзают смутные сомнения. Бюджеты сегодня трещат по швам повсюду, от Москвы до самых до окраин, и всегда найдется соблазн заткнуть очередную финансовую дыру.

Кто-то скажет: ну что тут мелочиться — 100 рублей в день, не обеднеем же? Ну, во-первых, на среднюю семью с двумя детьми это уже 400 рэ в день, а если умножить на 10-дневный отпуск, то получается 4 тысячи. Депутаты уже подсчитали, что за время эксперимента курортный сбор принесет в Ставропольский крайдополнительные 2,02 млрд рублей, в Краснодарский — 8,3 млрд, в Республику Крым — 16,4 млрд. Именно столько должны дополнительно заплатить за свой заслуженный отдых граждане России. Как раз те, кто отдыхает дома, а не в Ницце. А у таких, как сами понимаете, лишних денег нет.

Идем дальше. Извлечь курортный сбор можно будет только из покупателей легальных путевок, которые и так уже заплатили все налоги и отчисления. А вот содрать 100 рублей с дикаря, снявшего угол у бабушки на автовокзале или через интернет, куда сложнее. Как известно, в России уже вводился закон о курортном сборе в декабре 1991 года, отменили его только в 2004-м по причине... отсутствия средств контроля за этими сборами. К примеру, в том самом 2004-м весь Краснодарский край собрал лишь 4 млн «курортных» рублей, а затраты на административный аппарат, занимавшийся сборами, намного превысили поступления. Как бы не получилось повторения этой грустной финансовой истории.

Понятно: и правительство, и депутаты, и местное начальство в условиях тотального бюджетного дефицита ищут деньги не там, где потеряли, а там, где светлее, под фонарем. Традиционно лезут в наш карман, даже не пытаясь изыскать деньги на «альтернативных площадках». Происходит это на фоне скандальных новостей о купеческой свадьбе, которую закатывает скромная судья из Краснодара, или о роскошном празднике, устроенном главой Чечни в честь переименования местного футбольного клуба. И вы говорите, денег нет? Посмотрите лучше!