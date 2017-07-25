Они хотели вырвать мне все зубы…

Как я выстояла в великом противостоянии с имплантологами. Реальная история год спустя – итоги. Евгения Василенко делится личным опытом восстановления утраченной улыбки.этот текст читать обязательно тем, кто имеет проблемы с зубами и думает об имплантатах.этот текст читать обязательно тем, кто имеет проблемы с жевательной областью и начинает пользоваться передними зубами., в этом тексте не будет снимков, специальных терминов, адресов и координат клиник.Мало того, даже если после публикации меня будут просить сообщить приватно какие-то контакты, я их не дам. И знаете почему? Потому что люди, которые меня вытащили из «имплантологического заговора», совершенно не нуждаются в рекламе. ( в отличие от имплантологов). Старый профессор за судьбоносную консультацию не взял с меня ни копейки. А доктор, который вернул мне зубы, настолько занят, что намеренно сокращает часы своей работы, к ужасу своих клиентов, чтоб оставалось время на семью и отдых. Ни тот ни другой даже не думают себя рекламировать.В общем, с самого начала.Когда я переехала в Москву, у меня начались проблемы с зубами. Моя иркутская стоматолог, к которой я в первые годы, прибегала сразу же в каждый свой визит на родину, говорила, что она уже привыкла к звонкам на фоне самолетного гула. Бывшие иркутяне, живущие в Москве, ее клиенты, звонят ей сразу же, как только самолет сядет. Она объясняла это и новой водой, и новой пищей, воздухом, всем…Мои проблемы заключались в том, что я по своей барской привычке попыталась найти «своего стоматолога» на новом месте. Но, увы, все мои искания заканчивались тем, что когда я приходила на очередную процедуру, обнаруживалось, что мой врач, например, вчера уволился, не оставив координат(!) . Или тем, что мне предлагали кардинальное решение – просто вырвать проблемный зуб!В общем, все закончилось тем, что почти вся нижняя правая жевательная часть у меня была пустой. Так как вырванный каким-то старательным армянином из клиники на Севастопольском проспекте зуб, оказалось, «держал соседние»… Словом, история многим знакомая, я постепенно стала лишаться зубов, а из-за отсутствия нужного количества зубов в «жевательной части» нагрузка стала уходить на передние зубы. Единственное, что стояло незыблемым – «временный» мост, поставленный когда-то в Иркутске в простой городской стоматологии с напутствием – «Года три точно простоит, потом придешь, если что…» К этому моменту мост стоял уже больше 12 лет, как влитой.Когда у меня начали качаться два здоровых передних зуба, я поняла, что это конец. Нужно принимать кардинальные решения. Во-первых, мне нужна была хорошая клиника. Во-вторых, мне нужна была хорошая программа лечения. В-третьих, мне нужно было надежное и долговременное решение. Сопоставив все «за» и «против», проконсультировавшись с друзьями (иркутскими и московскими), наслушавшись рекомендаций, поехала решать проблему в Иркутск, на родину. Так как иркутские рекомендации были весомее московских. Главная причина моего выбора – врач должен быть доступен потом, если вдруг что-то пойдет не так.В итоге я пошла в одну хорошую иркутскую клинику по рекомендации подруги. И я готова была поставить имплантаты. Если потребуется. Несколько! После всех снимков и терапевтических процедур, милая доктор сообщила мне оглушительную весть. «Вам нужно вырвать все зубы и поставить имплантаты и мосты на них». Даже не буду рассказывать, какое это на меня произвело впечатление.На мой резонный вопрос – почему все? Ведь у меня нормальные живые зубы… просто их не хватает… Почему бы не поставить имплантаты и мосты только на пустые места..??Ответ убил. «Потому что у вас пародонтоз и они все равно… рано или поздно выпадут.»«Так давайте поставим имплантаты и мосты, а когда те зубы сами выпадут, поставим потом еще!» – вопила я в отчаянии. «Ведь если у людей когда-то начнут отказывать суставы, это же не значит, что им сейчас нужно суставы выдрать и заменить их на искусственные… Может я умру раньше, чем пародонтоз разделается с моими зубами?!!!»Словом, несколько моих последующих визитов в эту клинику заканчивались одним и тем же диалогом.Врач: «У вас зубы выпадут! Вам нужны имплантаты!»Я: «Когда выпадут?»Врач: «Не знаю, все индивидуально. Но вырвать их нужно сегодня.»Кошмар продолжался дней 10. Я пошла в другую иркутскую клинику. Молодой симпатичный имплантолог насчитал мне 1 300 000 и «отобрал» у меня полтора года жизни ( на постоянные процедуры, включающие помимо установки имплантатов, подсадку костной ткани, временные вставные челюсти на период заживления-приживления и так далее) и расписал почти то же самое. Когда я его спросила, почему мне нельзя поставить пару-тройку-четверку имплантатов, пару мостов и просто тупо подождать и посмотреть на результат, он сказал мне восхитительную фразу: «Потому что это не по протоколу.»То есть медицинский протокол в моем и в вашем случае ( если у вас не хватает зубов и вам , мягко говоря, за 50) гласит: «Все удалить, дождаться, когда все заживет и установить все новое. Дорогое и красивое. Цена – от 1 300 000 рублей. » В ж**у – временные варианты, которые вы пытаетесь предложить. Клинике нужна работа, как минимум на год.Как-то, в один из моих визитов, милая доктор-терапевт из первой клиники ( действительно милая и действительно терапевт, причем хороший) привела ко мне хирурга, который и хотел вырвать мои зубы и настаивал именно на таком исходе. Он и был автором всей этой истории. Я почувствовала себя персонажем из фильма ужасов, он мягко говорил, заглядывая мне в лицо, тянул ко мне руку и говорил: «Пойдем, пойдем со мной… Я удалю тебе зубы не больно, мы можем сделать это прямо сейчас…». Страшная картина, которую я вспоминаю сегодня, дорисовывает мне окровавленные щипцы, которые он прячет в другой руке за спиной, и вампирские клыки, которые он вот-вот был готов обнажить…Так же мои снимки были отправлены и в московскую клинику, где когда-то делал имплантаты мой муж, кстати, отвратительно сделали, один зуб потом переделывали, второй сегодня создает постоянные проблемы.Московская клиника была созвучна иркутским: «Иди к нам, мы тебе тоже вырвем зубы не больно… И мы тоже хотим твой миллион..»«Через пару лет у тебя не будет ни зубов, ни денег, ни машины»В итоге моя мудрая дочь отвела меня к старому профессору. Все иркутские врачи, которые хотели лишить меня зубов и забрать мои деньги, учились у него в свое время. Кто-то давно, кто-то недавно.Старый профессор долго разглядывал мой снимок, потом задал мне несколько специальных вопросов, касающихся моих гормонов, операций, которые я когда-то переживала, разных медицинских и довольно личных аспектов. Я удивилась и начала отвечать. Он даже про теннис спросил, не про теннис, а каким видом спорта я занимаюсь. Я опять удивилась и ответила, что занимаюсь теннисом. «Много бегаешь, да?» «Ну, бывает…» Я была сбита с толку. Профессор убил ответом: «Поэтому твоя костная ткань и держит твои зубы. И сколько будет держать – никто не скажет. Может и всегда.»Резюме профессора было таким: «Я бы тебе имплантаты не решился ставить. Ни за какие деньги! Вдруг я еще буду жив, когда они у тебя начнут отторгаться, и ты придешь меня убивать. Мне моя репутация дороже. Ищи терапевта, ставь мосты на то, что есть. Скажи, тебе задавали медицинские вопросы, подобно моим? Ты заполняла анкету?» Когда я помотала головой, он сказал, что лишь 98 % имплантатов приживаются по статистике, и никто не гарантирует мне попадания в этот счастливый список!«А если ты попадешь в эти два процента? Ты хочешь сегодня отдать деньги, на которые можно купить новую машину, а через пару лет у тебя, возможно, не будет ни зубов, ни денег, ни машины… И ведь, на самом деле, они честно сделают свою работу! И предъявить тебе будет нечего, просто твой организм может отторгнуть имплантаты. »В заключение он потряс баночкой со вставными челюстями и широко улыбнулся бюгельным протезом.И я почувствовала, что моя истерика уходит. Старый профессор не взял с меня денег за консультацию, пожелал удачи и выставил за дверь. И я пошла искать терапевта.Моя родственница, улыбкой которой я всегда восхищалась, посадила меня в машину и повезла к своему врачу. Самый решающий аргумент был такой: когда он был в отпуске, ей пришлось обратиться к другому стоматологу по причине небольшой проблемы с пломбой. На ее рот сбежалась смотреть вся клиника. Врачи объяснили свой шок тем, что в первый раз видят человека, у которого в этом возрасте нет ни одной коронки.Большой веселый доктор, похожий на Громозеку, все изучил, поржал, послушав мою историю, потрепал меня по щеке и назначил мне терапевта из своей клиники. «Видела бабку, которая сейчас от меня вышла? Я ей ставил то же самое, что тебе хочу поставить, думали на год-два. Возраст, пародонтоз, и зубов в 10 раз меньше, чем у тебя… 15 лет прошло…» Он весело помахал мне моим снимком и сказал: «Увидимся через три недели, дорогая! » И я начала ходить в его клинику как на работу. Мне постепенно депульпировали все зубы, вылечили то, что нуждалось в лечении, потом их обточили, а потом надели коронки. Теперь я ем, улыбаюсь, и я счастлива.А теперь немного инфы для прояснения сознания.1. Удаление зубов. Всех! Вам удаляли зуб хотя бы раз? Я про боль и отходняк. И я – про относительно здоровые зубы, здоровые корни, которые не беспокоят.2. Ожидание, когда заживут раны ( пара месяцев)3. Изготовление временной вставной челюсти на довольно долгий срок. (Кстати, в смете такая челюсть для меня числилась по цене от 40 000 р. Одна. Есть еще вторая. На время. )4. Подсадка костной ткани. Бессмысленно ожидать, что у человека после 40 будет достаточно своей костной ткани. Тем более на верхней челюсти. Тем более у женщины. Тем более, когда ей 50.5. Костную ткань берут либо из десны, либо используют импортные готовые материалы ( спец состав) . Приживление костной ткани : нижняя челюсть – месяца два, верхняя – до полугода. Может и не прижиться.6. Установка имплантатов. (титановые саморезы в челюсть). Заживление и приживление до полугода на верхней челюсти.7. Навинчивание самого зуба.Как видите я даже не про деньги, я про время и про пытку. Деньги уже озвучены. Старый профессор сказал, что 1300 000 – это точка отсчета, возьмут больше. Хотите отдать на это полтора года своей жизни без стопроцентной гарантии успеха?А может «по протоколу» действовать просто легче? Может в этом случае не нужно быть гениальным врачом, талантливым доктором с большим опытом, с интуицией, с подходом к каждому пациенту, исследователем? Вот так по приколу-протоколу, пусть у пипла голова болит ( то есть зубы), а врачам просто тупо нужны деньги, все и сразу!P.S. Я делаю портретных кукол, дорогих, кстати. Если ко мне придут и скажут, что нужно примерно 12 – 15 кукол на подарки важным людям, причем растянуть это можно на год-полтора, я очень обрадуюсь такой работе. Мои куклы очень классные, кто спорит… А если потом мне скажут, что решили делать кукол не у меня по 50, а, скажем, у Маши, которая сидит за 3D-принтером, и шлепает эти пластмассовые копии по 5 тыр, то я тоже буду, наверное, возмущаться. И убеждать! И аргументы мои будут весомыми: «Вы хотите подарить человеку на юбилей дешевую фигурку, сделанную машиной? Фууу.. Это не по протоколу! А вот у меня – самый что ни на есть – протокол! Подарки надо делать качественные! Хорошие! Дорогие!» А ведь людям нужно просто подарок сделать.Как мне – просто жевать и иметь зубы! И кстати, я заплатила за свое счастье ровно в 10 раз меньше, чем мне рисовали клиники имплантологии.А вырвать зубы и сделать вставные челюсти, например, я всегда успею:-)P.P.S. Когда я спросила в процессе депульпации моих зубов очаровательную Ксению ( терапевта Громозеки) , почему те, другие врачи хотели вырвать мои зубы, а Громозека сказал, что можно поставить коронки, Ксения, подарив мне роскошную улыбку, сказала: «Но вы же к имплантологам пришли, было бы странно, если бы они предложили вам операцию на венах. Они предлагают то, чем занимаются. А мы – терапевты, мы лечим и сохраняем собственные зубы человека как можно дольше, у нас просто разные задачи ». Так что все в сад, господа! К терапевтам! К хорошим терапевтам и к хорошим ортодонтам!Импланты – говорить не очень правильно. Правильно говорить – ИМПЛАНТАТ