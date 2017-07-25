Очередной урок “умного” Запада для “тупых” русских

В 1945м Россия (живущая тогда под ником СССР) отказалась от предложения “наших западных партнеров” организовать на месте Берлина плантации сорняков, разделить Германию на множество подмандатных территорий с полным уничтожением её государственности

Мало того, за все “шалости цивилизованных европейцев” на территории СССР, сама Германия заплатила чисто символические репарации, компенсировав менее 1% нанесённого ущерба. С остальных стран, участвовавших в агрессии против СССР и геноциде русских, вообще была снята даже символическая ответственность.

В 1991м Россия без всяких условий предоставила возможность воссоединения Западных и Восточных земель Германии (ну как же, единый народ всё-таки, какие тут могут быть условия?)

И всё это для того, чтобы в 2014м получить от объединённой в 1991м германской нации (и остальной счастливо отскочившей в 1945м еврошпаны) абсолютно зеркальный (по западным понятиям) ответ, а именно – категорическое неприятие воссоединения Крыма с Россией, перманентную русофобскую истерику и такие же перманентные санкции, вишенкой на торте которых – нынешний демарш корпорации СИМЕНС, которая уже гнусно прославлена своей исторической борьбой с “русскими варварами”. Давайте я вам напомню наиболее эффектные вехи этой борьбы: