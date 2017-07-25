Очередной урок “умного” Запада для “тупых” русских
15:48. 25 июля 2017 Просмотров - 84 3 коммент. Опубликовал: jackomb
В 1945м Россия (живущая тогда под ником СССР) отказалась от предложения “наших западных партнеров” организовать на месте Берлина плантации сорняков, разделить Германию на множество подмандатных территорий с полным уничтожением её государственности
Мало того, за все “шалости цивилизованных европейцев” на территории СССР, сама Германия заплатила чисто символические репарации, компенсировав менее 1% нанесённого ущерба. С остальных стран, участвовавших в агрессии против СССР и геноциде русских, вообще была снята даже символическая ответственность.
В 1991м Россия без всяких условий предоставила возможность воссоединения Западных и Восточных земель Германии (ну как же, единый народ всё-таки, какие тут могут быть условия?)
И всё это для того, чтобы в 2014м получить от объединённой в 1991м германской нации (и остальной счастливо отскочившей в 1945м еврошпаны) абсолютно зеркальный (по западным понятиям) ответ, а именно – категорическое неприятие воссоединения Крыма с Россией, перманентную русофобскую истерику и такие же перманентные санкции, вишенкой на торте которых – нынешний демарш корпорации СИМЕНС, которая уже гнусно прославлена своей исторической борьбой с “русскими варварами”. Давайте я вам напомню наиболее эффектные вехи этой борьбы:
Из Википедии:
В 1941-1945м на заводах и фабриках компании широко использовался подневольный труд заключённых концлагерей, военнопленных, узников гетто и «остарбайтеров». По данным самой компании, к осени 1944 года на «Сименсе» было 50 тысяч подневольных рабочих — примерно пятая часть всего персонала.
Так, на фабрике в Равенсбрюке, где производилось оборудование связи, работало более 2000 женщин — заключённых концлагеря Равенсбрюк. Компания Siemens Schuckertwerke AG также владела фабрикой в концлагере Бобрек — одном из приблизительно сорока лагерей концентрационного лагеря «Аушвиц-3», входившего в структуру концлагерного комплекса, известного под общим названием «Освенцим».
Кроме подневольного труда узников лагеря «Равенсбрюк» и «Аушвиц III», компании, входившие в «Дом Сименса», использовали труд заключённых концентрационных и трудовых лагерей «Эбензее» (de:KZEbensee), «Плашов», «Гросс-Розен», а также на медных шахтах в сербском Боре.
И вот сейчас именно эти “цивилизаторы”, никогда не брезговавшие рабским трудом и геноцидом, открыто пытавшиеся уничтожить русских, как нацию, теперь образцово-показательно возмущены агрессивностью нецивилизованной России…. Убийца, который тебя пытался убить, но у него не получилось, возмущается “неправильным” поведением своей жертвы.
Боже мой! Сколько же ещё раз история должна повторять свой урок, который мы, русские, никак не можем освоить: “То, что мы считаем проявлением великодушия и благородства, “наши западные партнёры” воспринимают, как нашу слабость, слюнтяйство и неумение “работать с людьми”. Проявление этих качеств в отношении ЛЮБЫХ представителей западной цивилизации не просто недопустимо, но смертельно опасно.
Есть такое понятие в правоведении – виктимное поведение жертвы. То есть такое поведение, которое провоцирует преступника на совершение преступления. Так вот всякое и любое проявление мягкости по отношению к Западу (а также к отдельным его представителям), любая и всякая попытка идти с ним на компромисс и уж тем более – на односторонние уступки – это виктимное поведение, которое расценивается “нашими западными партнерами”, как неадекватное, и провоцирует Запад исключительно и только на агрессию.
Нет, я совсем не против великодушия и благородства. Я против экспорта этих проявлений в западном направлении, ибо не поймут и не оценят, точнее поймут и оценят совсем не так, как на это рассчитывают сами русские.
Живя нос к носу с англосаксами и имея возможность наблюдать вблизи их тактику, я понял, какое поведение представители западного мира считают признаком цивилизованности и адекватности. Наблюдения эти еще в 2014м я изложил в небольшой заметке “Не кормить и пороть – американский рецепт любви народов“, выдержки из которой вынужден всё чаще цитировать в последнее время:
Сколько бы не шкодили любвеобильные янки на оккупированной Германии, все равно дурная слава про 100500 млн изнасилованных немок – исключительно российская. А почему? А потому что в Германии до сих пор 20 военных баз США. Поэтому бомбежку Дрездена немцы считают благом, а штурм Берлина – величайшим варварством…
И японцы неимоверно благодарны за атомную бомбардировку их городов по очень простой причине – не будешь благодарен – прилетит еще… и потом еще…и так до установления полной и абсолютной благодарности…
А русские положили за Счастье Болгарское больше миллиона своих жизней! В результате Болгария ВО ВСЕХ войнах воевала против России, ибо непонятно за что благодарить русских? Вот американцев есть за что – они за 10 лет загнали болгар туда, откуда Россия их вытаскивала 70. Болгары знают – один неосторожный “мяу” – и проснутся вообще в каменном веке! И вот просыпаются они каждое утро, смотрят – нет, пока еще не в каменном. СПАСИБО АМЕРИКЕ! Чмоки-чмоки!.
Что же касается текущего момента, то я считаю, всё к лучшему. Отказ Сименса от сотрудничества с Россией – это ещё один аргумент в копилку реиндустриализации, как единственного способа выживания в этом серпентарии “наших западных партнеров”. Турбины – это, конечно, высокие технологии, но никак не выше ракетно-космических, авиационных и атомных, так что тут дело только в желании их проектировать и производить, а не в потенциальной невозможности это делать.
Было бы, конечно, заманчиво, ответить на этот немецкий демарш чем-то козырным, например, эмбарго на поставку углеводородов. В этом случае Россия таки сможет сосредоточиться на производстве пластмасс и полимеров, импортируемых сегодня в абсолютно диком количестве. Если производить их у себя, никаких углеводородов для экспорта просто не останется. Однако, наверно, еще не пришло время, хотя, как мне кажется, “Аннушка уже разлила масло”…
Сергей Васильев
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Автору – благодарность! Эти недоумки с Запада – совсем другой тип мышления, а мы, по привычке считаем их порядочными людьми. Хотя это не так – они хищники, наши враги, и постоянно доказывают это, а мы не желаем понять, надеемся, что они такие же человеки, как и мы…
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Браво Леонид! Да они хищники, но только паразиты. У меня раньше возникала такая мысль- по чему Господь терпит такое на земле? И понял, добра без зла не бывает, да и мы бы возгордились не будь таких паразитов . Отсюда мораль- чем чище мы, там слабее враги. Пора уже перестать играть по их правилам.
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Пока счёт явно не в нашу пользу. Мы пытаемся честно играть в явно нечестной игре. Если не одумаемся, получим судьбу индейцев в резервациях. И наша власть пока ничего не делает для исправления этого страшного вектора.