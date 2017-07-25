Металлические скобы в соборе св. Петра (Ватикан)

В статье “10 самых удивительных совпадений древних цивилизаций“ я уже писала о загадочных металлических скобах, которые можно найти в разных частях света. Во время недавней экспедиции в Италию мы увидели точно такие же скобы в соборе святого Петра. Более подробно о наших находках мы расскажем в видеофильме, который вскоре вы сможете увидеть на “Ютубе”.

Напомню, о чем шла речь в этой статье. Древние металлические скобы, обнаруженные на мегалитах, храмах и других доисторических памятниках, являются одной из самых больших неразгаданных тайн прошлого. Точнее, речь идет не о самих скобах, так как почти все они уже давно разрушились, а об их следах, оставшихся в камне.

Ученые ломают голову, почему же строители использовали эти небольшие металлические скобы внутри огромных монолитных каменных блоков. Некоторые из них предполагают, что они применялись в ритуальных целях. Другие исследователи считают, что металлические скобы служили для стяжки блоков, которые на самом деле были отлиты из какого-то древнего бетона, состав которого неизвестен.

Но удивительно даже не это, а то, что совершенно одинаковые загадочные технологии использовались тысячи лет назад в Египте, Перу, Камбодже и других странах, которые разделяют тысячи километров. Заметим, что Америка была открыта совсем недавно по историческим меркам и считалось, что она была никак не связана с Евразией, однако на обоих материках западного полушария имеются такие же точно следы на мегалитах.