Главная » Невероятное в мире

Металлические скобы в соборе св. Петра (Ватикан)

21:04. 25 июля 2017 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:



В статье “10 самых удивительных совпадений древних цивилизаций я уже писала о загадочных металлических скобах, которые можно найти в разных частях света. Во время недавней экспедиции в Италию мы увидели точно такие же скобы в соборе святого Петра.  Более подробно о наших находках мы расскажем в видеофильме, который вскоре вы сможете увидеть на “Ютубе”.

металлические скобы собор свтяого петра

металлические скобы собор свтяого петра

Напомню, о чем шла речь в этой статье. Древние металлические скобы, обнаруженные на мегалитах, храмах и других доисторических памятниках, являются одной из самых больших неразгаданных тайн прошлого. Точнее, речь идет не о самих скобах, так как почти все они уже давно разрушились, а об их следах, оставшихся в камне.

Ученые ломают голову, почему же строители использовали эти небольшие металлические скобы внутри огромных монолитных каменных блоков. Некоторые из них предполагают, что они применялись в ритуальных целях. Другие исследователи считают, что металлические скобы служили для стяжки блоков, которые на самом деле были отлиты из какого-то древнего бетона, состав которого неизвестен.

Но удивительно даже не это, а то, что совершенно одинаковые загадочные технологии использовались тысячи лет назад в  Египте,  Перу, Камбодже и других странах, которые разделяют тысячи километров. Заметим, что Америка была открыта совсем недавно по историческим меркам и считалось, что она была никак не связана с Евразией, однако на обоих материках западного полушария имеются такие же точно следы на мегалитах.

металлические скобы собор свтяого петра

Автор: 
Н. Трубиновская


Источник: nashaplaneta.su

Метки: Это интересно
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Не последний день Помпеи
... виллы Мистерий. Помпеи. Рис. 30 Металлический шарнир ставней. Вилла Мистерий. Помпеи..., кирпичем положенным "в тычок", закрыты металлическими решетками и находятся вровень с... бы в голову, заложили бы металлические скобы или же обошлись бы верёвочной...
«Римские» виллы в Испании
..., внутри полые (tubuli), которые крепились металлическими скобами. Не меньший интерес представляет и...
[Видео] Детский сад хотят перепрофилировать в общежитие для гастарбайтеров
... снабжения, ни отопления, жителям поддерживаемых металлическими скобами (чтоб не развалились) домов приходилось...
Каменные узоры Мармариса, Турция
.... Изделие лопнуло, но его скрепили металлической скобой. Интересно, что поверхность - другого цвета...
Перспективная экипировка российского солдата
... экзоскелета.7. Шейная удерживающая скоба должна быть предназначена для того... шеи и позвоночника. Удерживающая скоба должна минимизировать риск травмы позвонков...гидравлика, это простая и прочная металлическая конструкция, которая основана на механике...
Города мастеров
... кричного железа скобяные изделия, гвозди, скобы, подковы, засовы, дверные петли, детали... позволяли чеканить из листа повторяющиеся металлические накладки (Рис.6)7. Получалось... собой нож рубанка в виде скобы шириной от 6 до 9...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>