Источник вдохновения
10:59. 25 июля 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Методичка
Содержат в карцере так: от стены до стены укреплены жерди толщиною в руку и велят наказанным арестантам весь день на этих жердях сидеть. (На ночь ложатся на полу, но друг на друга, переполнение). Высота жерди такова, что ногами до земли не достаёшь. Не так легко сохранить равновесие, весь день только и силится арестант — как бы удержаться. Если же свалится — надзиратели подскакивают и бьют его. Либо: выводят наружу к лестнице в 365 крутых ступеней (от собора к озеру, монахи соорудили); привязывают человека по длине его к балану (бревну) для тяжести — и вдольно сталкивают (ни единой площадки, и ступеньки настолько круты, что бревно с человеком на них не задерживается).
Ну, да за жёрдочками не на Секирку ходить, они есть и в кремлёвском, всегда переполненном, карцере. А то ставят на ребристый валун, на котором тоже не устоишь. А летом — "на пеньки", это значит — голого под комаров. Но тогда за наказанным надо следить; а если голого да к дереву привязывают — то комары справятся сами.
(Солженицын, Архипелаг ГУЛАГ)
Итак, пытки на Соловках такие:
1. Жердочки
2. Валуны
3. Комары
Именно жердочки, валуны, комары. Именно так, как расположено в методичке:
В обыкновенной немецкой методичке:
http://poltora-bobra.livejournal.com/129
Яркая ПРАВДА из геббельсовских первоисточников http://agitka.su/test/ru/node/2841.
Код B это категория "Спецпропаганды для гражданского населения", которую готовило министерство пропаганды Третьего Рейха.
В этих же первоисточниках, откуда черпал вдохновения Солженицын, есть не менее чудесные образчики пропаганды, которые можно до сих пор без труда встретить у не слишком обремененных мозгом лиц.
Разом до перемоги!
О судьбе автора этих проникновенных строк можно прочитать вот здесь http://poltora-bobra.livejournal.com/129
И так далее.
Порой весьма забавно наблюдать, как отдельные персонажи либо дословно, либо практически слово в слово воспроизводят тезисы пропаганды Третьего Рейха. Так что Солженицын не творчески скопипастивший нацистскую агитку тут конечно далеко не одинок.
Источник: colonelcassad.livejournal.com