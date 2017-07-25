... высоким целям. В них неиссякаемый источник вдохновения, надежд, бодрости. В книгах ...и поддерживать силы, и черпать вдохновение для своей деятельности, и воспитывать...вопросом. Это превосходный источник справок, а нередко и «вдохновений», надо только вести...