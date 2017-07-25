Блестящая тактическая победа НМ ДНР под Красногоровкой и её далеко идущие последствия: процесс «оттеснения» начат

Целая серия тактически важных событий произошла за последние полтора месяца на линии соприкосновения, разделяющей подконтрольные украинским войсковым формированиям оккупированные территории ЛДНР и освобождённые территории республик. Речь идёт о постепенном «ползучем отступлении» различных подразделений ВСУ из окопной инфраструктуры и значимых опорных пунктов на стратегически важных оперативных направлениях Луганской и Донецкой народной республик. Так, 13 июня 2017 года мы наблюдали наиболее яркий случай вытеснения боевиков «незалежной» с ранее занятых позиций между Коминтерново и Водяным. Подразделениям 1-го армейского корпуса НМ МО ДНР удалось тогда оттеснить формирования 36-й ОБрМП ВСУ более чем на 400 м в сторону населённого пункта Водяное и занять ближние подступы к господствующей (относительно Мариуполя) высоте в Лебединском. Здесь, по заявлениям командующего оперативным командованием армии ДНР Эдуарда Басурина, у военнослужащих НМ ДНР не было необходимости в силовом выдворении укров, поскольку, ввиду осознания реального положения дел и полной деморализации личного состава, офицерский состав так называемых «морских пехотинцев» из 36-й бригады согласился отдать важный укрепрайон без боя (с небольшим «финансовым вливанием»).

Цепная реакция не заставила себя долго ждать, что в очередной раз подтвердило психологическое состояние и финансовое положение украинских войск на линии фронта. Так, спустя всего три дня, 16 июня, очередные передовые позиции ВСУ были оставлены на Северном фронте Новороссии (в ЛНР). «Свежую» окопную сеть немедленно посетил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. Он также сообщил, что за несколько последних месяцев ополченцы ЛНР смогли выдвинуться на 200 м в районе Золотого, на 250 м — в районе Катериновки и на 300 м — в районе Попасной. В подвижках на вышеуказанных оперативных направлениях также имели место факты денежного вознаграждения. Но если на мариупольском оперативном направлении 400 — 600 м для армии ДНР играют значительную роль, поскольку на пути освобождения оккупированных территорий республики остаётся последний плацдарм ВСУ в виде Мариуполя, то в районе Золотого 200 метров для армии ЛНР являются каплей в море, так как на пути зачистки предстаёт огромная сеть подготовленных киевской хунтой укрепрайонов в виде «фортифицированных» н.п. Горское, Тошковка, Мирная Долина, Лисичанск, Северодонецк и Старобельск.