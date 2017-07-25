А.Н. Драгункин о русском языке, национализме и научном консерватизме

Это — один взгляд. Но дело в том, что независимо от нас и от нашего мнения есть некий довольно загадочный феномен, заключающийся в том, что всё равно все люди устроены одинаково, по одному принципу. В том числе и их ротовая полость одинакова у всех. Она именно одинакова! У шимпанзе, например, она уже отличается, и у других приматов тоже.

— Вы знаете, всё зависит от того, как вы видите Мироздание в общем. Потому что, если, предположим, «нас создали», то почему бы не могли создать и несколько «разных моделей» нас, несколько вариантов. В конце концов, есть же несколько рас, имеющих свои группы крови и пр. Ну а раз есть несколько вариантов, то почему бы не дать каждому подвиду свой инструмент для передачи и хранения информации — то есть язык?

У человека единственного из всех приматов есть так называемая «подъязычная косточка». Это — маленькая крошечная косточка, которая находится внизу рта. Вот у шимпанзе эта косточка исчезла примерно 500 тыс. лет назад, а у человека у единственного она осталась.

Именно благодаря этой косточке человек и может произносить (артикулировать)разные звуки, причём чётко выговаривать нужные ему звуки в любых сочетаниях. Кроме этого, ротовая полость человека устроена таким образом, что он может произносить очень конкретные звуки (согласные). Эти звуки официальная, скажем так, наука разделяет по способу их «выговаривания».



Я же первым сказал, что звуки различаются не по способу, а по месту их образования. Так вот: у человека есть три места, где эти звуки образовываются: первое — это губы и язык: «м», «б», «п», «в», «ф», “w” («губно-губные» и «губно-зубные» звуки — они даже официально именно так и называются!), второе — это там, где у нас «альвеолы»: «с», «т», «д», «н», «р», «л» («альвеолы» — это бугорки за зубами на нёбе) , а третье — это горло («к», «г», «х», и так далее).

Я говорю о согласных звуках, потому что гласные — это ерунда. Гласные нужны только для того, чтобы разделять согласные (у меня есть особые соображения по этому поводу, но сейчас это не касается нашей темы).

Так вот звуки, «образованные в одном месте», могут взаимозаменяться без потери смысла (т.е., например, «м», «б», «п» — они в разных языках абсолютно спокойно взаимозаменяются, так как имеют одно «место происхождения»).

Самое интересное в том, что возможное сочетание всех трёх «мест образования» даёт так называемые «базы». Давайте условно назовём «губки-зубки» — «база №1», «альвеолы» — «база №2», «горлышко» — «база №3». И вот все возможные их сочетания: 1+1, 1+2, 1+3, 2+2, 2+1, 2+3, 3+3, 3+2, 3+1 — их девять штук. И тут начинается самое «смешное», от чего никто откреститься не может. Даже самые ярые академики.

Дело в том, что только в русском языке все вот эти возможные «сочетания согласных» (1+1, 1+2, 1+3, 2+2,2+1, 2+3, 3+3, 3+2, 3+1) дают «базы», которые при внедрении в них гласных дают корни. Девять корней. Значимые корни. Но они значимы только в русском языке. Тут что хочешь, то и говори …

Самое интересное ещё и то, что эти «базы» не только значимы, но они ещё дают икатегории. Смотрите, например, сочетание «1+2». «База №1» — это “м”, “б”, “п”, “в”. «База №2» — это “л”, “р”, “н”, “д”. Так вот сочетание «1+2» даёт среди прочих «категорию размера» (проследите, этого нет ни в одном языке мира!): «М+л» = «мал-ый», «Б+л» = «боль-шой», а «В+л» = «вел-икий», то есть категория размера. Сочетание «3+2» даёт «качество»: «х+р» = «хор-оший», «г+р» / «х+л» — «гор-ячий» / «хол-одный», и т.д. Всё это полностью расписано в моих книгах.

Самое «смешное» это то, что только в русском языке все вот эти сочетания или виды сочетаний звуков дают значимые корни. Возьмите, например, английской слово «small». Начальная «s-» приходит и уходит — это обычная приставка, она не обязательна. Мы, например, говорим «портить», а в деревнях бабушки говорят «с-пор-тить». То есть «с-» нисколько не влияет на смысл слова.



Так вот: уберите из английского слова «s-mall» начальную «с-» — получится «мал», «малый», но у них нет ни корня«мал», ни базы «м+л». Для них слово «small» — это просто слово, «упавшее с неба». Они не знают, откуда оно взялось.

Причём, возьмите какой-нибудь этимологический словарь (словарь о происхождении слов) — там будет об этом слове много чего написано: «верхненемецкий», «древненемецкий», «древнеисландский» и ещё бог знает что … Но откуда вообще это слово взялось — этого никогда они не пишут, потому что они прекрасно знают, что оно пришло из языка русского …

Или, например, если рассматривать сочетание «б — г» («1+3»): «бог-атый» — замените «б-» на «м-» = «мог-учий» (а «бог-атырь» — он и есть «мог-учий»), и так далее и тому подобное. То есть все эти возможные сочетания согласных дают смысл. Но смысл этот есть только в русском языке. Сколько бы мы с Вами не пищали!

И вот этого конечно официальная наука принять не может, потому что тогда рушатся все её постулаты, тогда смешным становит-ся «первое упоминание о славянах в 6-ом веке», и так далее. Всё это становится бредом.

Или возьмём, например, латынь, 6-й век до нашей эры, «седая древность». Как будет по-латински «вор»? — «Вор» по-латински будет «fur». А «в» и «ф» — это одно и то же. Но у нас есть база «вр / бр» = «вор-овать», «бр-ать», у нас есть корень, у нас есть смысл, у нас всё есть. А у них — нет! У них «fur» — это «вырванное» слово, оно просто «упало с неба», и откуда оно взялось, вообще никто из них не знает. И так далее. В моих книгах «5 сенсаций» и «Происхождение слов, цифр и букв» всё это расписано очень подробно.

Я не говорю, прав я или не прав, мне вообще наплевать: первый я там — не первый … В моём мировоззрении таких понятий нет. Есть реальность, есть данность, есть большой замысел, элементом которого мы являемся. А прав не прав — это ерунда всё! Но факты есть факты. То что я демонстрирую. Не доказываю, обратите внимание, именно демонстрирую — это либо вообще необъяснимо с точки зрения традиционной историографии, либо объяснимо именно с той точки зрения, на которой стою я. Не потому что я — великий, огромный и гениальный, а просто потому, что я встал на эту точку зрения, и всё!

— А насколько вот тот праязык и современный русский похожи? Ведь если смотреть по старым рукописям, книгам, то языки достаточно разные.

— Во-первых, нужно смотреть, где эти книги написаны. Потому что большинство старых книг у нас — это всё-таки не чисто русские. Чисто русские книги уничтожались. Это — первое. Второе — нужно смотреть: кто писал? Дело всё в том, что в определённое время вместо нормального русского языка в России был введён церковно-славянский, на котором было престижно говорить. Церковно-славянский — это просто на самом деле старо-болгарский язык (были свои исторические причины для этого).

Пресловутые Кирилл и Мефодий, которых воспевают, это — плагиаторы. Хотя церковь уже сейчас чётко знает, что они не придумывали нашу кириллицу. Но просто есть уже «реальность», которую никто не хочет ниспровергать. Так вот — Кириллу и Мефодию был поручен перевод Библии на русский язык. Эти два лентяя русского языка, конечно, не знали, дальше Салоников они никуда не выезжали, а что находится рядом с Салониками? — Болгария. Славянская страна. Они думали, что всё славянское — одно и то же. И они вместо русского перевели Библию на старо-болгарский язык. И этот старо-болгарский язык потом был признан языком Библии, «церковно-славянским». А древнерусский и церковно-славянский — это разные вещи.

И, знаете, если Вы почитаете (поищите где-то в интернете, скрыто конечно всё, но поищите!) берестяные грамоты 11-го века новгородские, то Вы просто обалдеете — там просто пишут на современном русском языке (типа: «Ванька! Приходи вечером к бане!»).

С моей точки зрения русский язык — это вообще собственно говоря язык Вселенной, и с моей точки зрения если инопланетяне к нам и прилетят, то они будут говорить на языке, который мы с Вами понимаем. Потому что Создателю, я считаю, незачем было создавать много инструментов общения. А если Вы хотите вспомнить эпизод с Вавилонской башней, то тот единый язык, который тогда раскололся, это и был тот язык, на котором мы с Вами сейчас говорим.

Конечно, небольшие изменения, отклонения происходили. Из-за географии, из-за особенностей национального произношения. Мы, например, говорим: «пакет», а азербайджанцы говорят: «пачет». Или, скажем, кто-то ушёл в тайгу со всей семьёй, огромной большой семьёй, и унёс туда свой родной язык — а его дети со временем стали, например, шепелявить … Ну просто так получилось: может оса укусила, может зуб себе сломали — начали шепелявить, и вместо «с» они стали говорить «ш» ( ну я условно говорю, понимаете?)! Так ведь их-то дети уже воспримут это «ш» (вместо «с») как норму! Понимаете идею?

То есть, конечно, «отход от нормы» мог быть. Но этот «отход» не настолько велик, чтобы мы перестали понимать древнерусский язык. Хотя у меня нет понятия «древнерусский» — я пользуюсь собственным термином «общерусский». И если взять, например, тех же самых старцев, которые якобы тысячи лет спят в пещерах Гималаев, то думаю, что самая большая тайна, которую они откроют, если проснутся, заключается в том, что во всей Вселенной, во всём Миро-здании существует только один народ — и он говорит на одном с нами языке. Это в сто раз важнее любых открытий физики. Любых колаэдров.

— А кто-нибудь ещё в мире говорит о том, что их язык самый древний?

— Вы же знаете прекрасно, многие говорят, например, что санскрит древнее русского. Фамилий много, всех их нужно уважать потому что они хотят докопаться до истины, стараются. Единственно, конечно не нужно всё это делать с помпой, кричать. Нужно просто демонстрировать происхождение. Я предъявил, можете это увидеть, когда прочтёте мои книги.

В «5 сенсациях», например, есть мой этимологический санскритско-русский словарь, где чётко видно, что русские слова древнее санскритских, что санскритские слова являются «обломками», «обрубками» слов русских или производными от них. Поэтому здесь всё просто. Придраться — не реально. Можно либо просто послать меня на три буквы, развернуться и уйти, либо сказать: «Да, круто!». Придраться же ко мне нереально, поскольку всё очень логично и правдоподобно.

То же самое и в другом: кто бы ни продвигал какие либо теории, но отказаться от того, что «только в русском языке все 9 возможных сочетаний звуков дают значимые корни», невозможно! Куда ни прыгнешь — влево ли, вправо ли …

— Есть ещё древние укры, которые тоже говорят, что их язык и культура самые древние.

— И которые выкопали Чёрное море…

— Да… Вы не видите здесь параллелей: Вашей теории с украинским национализмом? И в целом национализм вообще ведь он плох сам по себе?

— Ну, во-первых, с моей точки зрения национализм не так уж и плох. Потому что, знаете ли, есть государствообразующие нации. Я об этом сейчас спорить не буду, но для меня национализм — хорошая штука.

А всё же получше посмотрите на те древние поселения, которые находят на территории Украины … Обратите внимание, их находят именно на ТЕРРИТОРИИ Украины («Окраины»). Это совсем не значит, что жители этих поселений были «украинцами».

Это — первое. Второе — а что такое «Украина»? Украина — это искажённое русское слово «окраина». И все это знают. Поэтому мы и говорим «на Украине». Все эти идиотские «в Украине» являются бредом с точки зрения правильности языка. Не с точки зрения национализма. Нет. А с точки зрения правильности языка: кто же говорит «в окраине»? Все говорят «на окраине», «на Украине». Всё нормально, нет проблем. Никогда не было Украины, была Окраина. Была Малороссия. Была Киевская Русь. Всё равно «Россия», всё равно Русь. Даже Порошенко хочет переименовать Украину во что-то связанное с Киевской Русью. Поэтому укры — народ хороший (хотя слово это просто идиотское).

А те поселения которые там нашли — да они очень древние. Они гораздо древнее всяких там западноевропейских поселений. Древнее, чем средиземноморские, ближневосточные, средневосточ-ные поселения и цивилизации.

Всё это действительно так. Но это совсем не значит, что это были «украинцы». Это были люди, по уровню развития уже выше кроманьонцев. Это был уже почти современный человек. Он носил штаны, он умел выделывать кость (причём так, как и сегодня не умеют!), он делал украшения (а значит, уже существовало понятие «красоты»). То, что я сказал про штаны, очень важно, потому что считается, что штаны якобы принесли тюрки. Нет, штаны уже были и на территории современной Украины! Но украинцам не нужно ничего забывать и не нужно начинать спорить «А вот вы ..!», «А вот у нас ..!».

Потому что тогда мы вспомним Аркаим, который к Украине вообще никакого отношения не имеет. Это — целый огромный (древнейший!) ГОРОД на Урале. Просто город! А не поселение пастушеское или земледельческое. Поэтому можно плюнуть на национализм в плохом понимании этого слова и начинать мыслить реально. Реальность — она совсем другая. Аркаим — это ГОРОД, а «украинские» поселения — это поселения. Это — разные вещи. Тем более, что они не «украинские», а просто находятся на территории Украины. Но точно так же они есть и на территории Румынии, причём там они ещё более древние. А культура — одна. Понимаете меня? Но Аркаим не переплюнешь …

Поэтому здесь не нужно спорить «А у нас ..!», «А у вас ..!». Тем более что то, о чём мы сейчас говорим, это разные стадии развития уже имевшегося человека. А меня интересует лишь «самое начало». Вообще откуда всё взялось? Откуда вообще человек? Что такое «человек»? Его роль во Вселенной? Появился ли он? Был ли он создан? Существовал ли вечно?

С моей точки зрения вообще не было ни начала, ни конца. С моей точки зрения Мироздание существует вечно. У него, повторяю, не было начала, не будет и конца. А «человек» (с моей точки зрения) является просто неотъемлемой частью Мироздания, одной из его обязательных составляющих.

— А почему же, с точки зрения психологии, если мы — хранители языка, от которого всё пошло, то почему так деструктивно к нам относятся представители других цивилизаций? Запад на нас смотрит свысока и хочет уничтожить, а Восток — тоже хочет нас оцивилизовать по-свóему, считая, что у нас слабая духовность (ведические всякие учения, например). Почему это так?

— Ну, во-первых, кто же позволит признать нас (именно нас, я сейчас не говорю о всех) «высшими существами», или признать, что мы «происходим прямо от Бога»? Или что все «от нас пошли»? Этого вообще никто не позволит. Это — первое. Второе — Вы меня простите, но Запад не смотрит на нас свысока, они нас боятся. А боятся — значит уважают, и уважают на генном плане. Куда бы русский ни приехал — всегда к нему настороженность. Они даже не понимают, почему. А перед кем настороженность? — Перед тем, кого боишься.

Восток же — дело совсем не тонкое! У китайцев, например, только одна радость — жратва. 99% разговоров китайцев друг с другом — о еде. О деньгах и о еде. То есть «духовностью» у них вообще не пахнет. У них есть только более изощренные способы выживания. Даже их медитации. Вот человек сидит и медитирует. А о чём он медитирует? — Ведь на самом деле он даже не думает, он просто уходит от действительности. А уход от действительности — это с моей точки зрения никогда не было чем-то достойным.

А теперь, самое губительное: куда он «уходит» от действитель-ности? — От действительности-то ещё ладно, если просто нажрался и ушёл от действительности. Но ведь они осознанно уходят от этого мира! Куда? — Непонятно. И никто в мире не может на этот вопрос ответить. Вряд ли Господь создавал нас для того, чтобы мы уходили от данной Им действительности … Если Он нас и создавал, то, думаю, для того, чтобы мы что-то делали, что-то совершали, может быть даже доказывали своими добрыми поступками, какие мы.

Так что, ничего страшного в их отношении к нам нет. Возьмите историю России. Всю её историю Россию колошматили. Всю историю! С самой древности до сегодняшнего дня. И тем не менее она стоит! Разве это не воля Божья? Уже давно бы её не было, если бы она не была угодна Богу, Создателю. И каждый раз она возрождается сама, не благодаря, а вопреки!

Если бы в России не скинули царя, что бы у нас было? Мы были бы тогда настоящей колонией Франции, потому что французские капиталы (именно французские!) уже тогда захватили 90% промышленности российской.

Если бы не скинули царя, 90% населения так и были бы безграмотными. А Вы почитайте о том, что произошло после революции. Почитайте авторов 30-х годов, хотя бы того же Валентина Катаева «Время вперёд» — это же нечто! Это преображение всей страны. Это же преображение ЧЕЛОВЕКА! И мы всегда выходим из подобных катаклизмов! Сами! Не благодаря кому-то, а вопреки. А 46—47 гг? Когда в 49 году на нас вообще хотели 150 атомных бомб сбросить, на наши города? — И мы опять выжили сами. Кто вообще нам тогда помогал?

И ведь в Великую Отечественную войну мы воевали не просто с Германией, мы воевали со всей объединённой Европой. Со всей! Кто отличался под Сталинградом? Французские эсэсовские дивизии. Бельгийские, и так далее. Мы воевали с промышленным потенциалом всей Европы. 90% паровозов Германии дала Франция. В Чехии заводы Шкода и другие концерны до самого последнего момента (пока советские солдаты не вбежали на территорию заводов) производили вооружение для немцев. Это — Прага. Наши солдаты начали останавливать производство, а чехи до последнего момента стояли у станков и работали на немцев, производили танки. Так что, мы воевали против всей Европы.

Вообще никто нам не помогал. План Маршала помог Европе, но не нам. Американцы дали нам ленд-лиз, но ведь потом они всё, что мы не использовали, всё забрали, даже поломанные джипы прессовали на пристанях и грузили на свои корабли. Мы сами вышли из всего этого. Я не говорю уже о более старых временах. В 1812 году тоже вся Европа шла на нас. Вся Европа. Тем не менее …

Да и сейчас возьмите. Эти все санкции — это вообще здорово, прекрасно. Русские перестали увозить тонны долларов за границу. Для русских, оказывается, существуют и Крым, и Черноморское побережье Кавказа, и Каспийское море … Оказывается, существуют прекрасные курорты внутри страны. Миллиарды долларов уходили на этот дурацкий туризм, когда владелец трёх ларьков тут же покупал доллары (поддерживая американскую экономику) и ехал «туда», тратя их там, а не тратя их здесь. А сейчас всё опять возвращаются. Всё нормально.

Мир — он же конкретен. Збигнев Бзежинский всё правильно сказал: «Мир — это шахматная доска!». Правильно. Но на шахматной доске всё очень мотивировано, взвешено. И у нас всё взвешено. Не было бы России, что было бы? Прямое противостояние Европы и Азии?

— Насколько я понимаю, сейчас вот нашу (русскую) цивилизацию хотят разрушить в том числе и с помощью местечковых национализмов. Беларусь, Украина. Идёт стравливание и противопоставление местных национализмов русской культуре, России. Отрыв белорусской, украинской культуры от русской — это естественный процесс или искусственный?

— Конечно, искусственный. Отдаление, например, языков — это тоже искусственный процесс. Он стимулируется. Точно так же, как сейчас украинский язык видоизменяется за счёт лексики — его очень сильно пополнили польскими словами, искусственно созданными словами, словами старыми, древними, и так далее. То есть это — намеренный национализм.

Ну, слушайте, поймите, это — не наши с вами игры, это — игры элит. Конечно, всем руководят американцы. Это известно, но всё же это игры элит. Сами понимаете, вот открой границы между Украиной и Россией или Белоруссией и Россией — и постепенно произойдёт естественная ассимиляция.