Занимательные факты о долгожителях мира

Дорогие читатели, сегодня на блоге я хочу поговорить о феномене долгожительства. Геронтологи и другие специалисты, причастные к изучению возможностей человеческого организма, уверяют, что живем мы преступно мало.

Организм человека от рождения запрограммирован на 100-120 лет не просто существования, а активного бытия. То есть, живем мы в среднем на 30-40% меньше отпущенного природой срока. Почему? Причин много, но сейчас о них речь пойдет лишь опосредованно. На примере уникальных людей-долгожителей мы с вами посмотрим, что же дает людям силы так долго, а часто, и плодотворно идти по жизни.

Кого считать долгожителями?

Помните старый фильм «Средство Макропулоса» по пьесе Карела Чапека? Автор поставил философский вопрос: а такое ли благо для нас бессмертие, к которому человек порой беспечно стремится? Хорошо, пусть не бессмертие, но жить очень долго — это ведь тоже порой тяжкое бремя. «Старость не радость» — вздыхают порой люди пенсионного возраста.

С точки зрения «чемпионов» долголетия, долгожителей мира из книги рекордов Гиннеса, они совсем юнцы, но уставшие от жизни. Впрочем, таких «старичков» хватает и среди 30-летних. Поэтому мы здесь будем говорить, в первую очередь, не о долгих летах вообще, а о том, как отдельным людям удается свершить почти невозможное: оставаться и в 100 лет, и в более солидном возрасте в ясном уме и в физическом здравии.

Для начала стоит определиться с тем, а кого считать долгожителями?

Общепринято относить к этой категории людей, возраст которых — более 90 лет. Эта цифра закреплена в классификации ВОЗ.

Надо сказать, таких людей в мире немало. Даже в нашей стране, традиционно критикуемой за низкую продолжительность жизни, порядка 350 человек перевалили за этот возрастной рубеж. И с каждым годом число «аксакалов» продолжает расти.

Второй существенный момент: есть ли у человека официальные документы, подтверждающие дату его рождения. С этим сложнее, все-таки мир за последнее столетие пережил две глобальные войны и множество иных катаклизмов, да и чисто семейные проблемы порой приводят к утрате таких бумаг. Поэтому существуют так называемые верифицированные долгожители мира и неофициальные, предположительные. Последним приходится представлять некие косвенные доказательства своих рекордов.

Неоспоримый факт: женщин-долгожителей намного больше, чем мужчин. Это тоже пока ставит в тупик ученых. Хотя и вообще продолжительность жизни «сильного» пола почти повсеместно меньше, чем у их прекрасных половин. Чему есть вполне объективные причины. Главная, та, что на поверхности: они более старательно сокращают себе жизнь вредными привычками, а иногда и чрезмерной трудовой нагрузкой.

Феномен места: Япония, деревушки в Италии и племя в Индии

Интересен и вопрос привязки к местности этого явления. Почему в одних странах и отдельных регионах люди живут намного дольше, чем в других? Экология, уровень медицины и социальных благ, традиции питания — эти и многие другие факторы исследователи принимают во внимание. Но точных и всеобъемлющих ответов эта статистика не дает. Тайна все равно остается.

Общеизвестно, что много людей в весьма почтенном возрасте проживает в горных районах планеты (но не слишком высоко, где воздух уже сильно разряжен). Грузия, Азербайджан, Абхазия и другие территории бывшего СССР отмечены этим преимуществом, также немало самых долгожителей в мире живет в Японии.

В Стране Восходящего Солнца более 40 тысяч граждан перевалило за 100-летний рубеж. ООН сделала прогноз, что к 2050 году, если тенденция сохранится, в этой стране будет уже миллион столетних. Это даже вызывает опасения власть имущих: нация стареет, процент пожилых японцев в общей численности населения постоянно повышается.

86% из рекордсменов возраста — женщины, и Япония не исключение. Если полистать списки официальных долгожителей мира, то там мы увидим немало представителей этой страны. Скажем, Мисао Окава ушел из жизни в прошлом году, достигнув рубежа в 117 лет и 27 дней. А ныне здравствующе Наби Тадзима на 16 октября 2016 года было 116 лет и 72 дня.

Ученые из Италии недавно опубликовали результаты исследований о феномене жителей деревни Аччароли. 300 человек там имеют возраст более 100 лет. Причем, трудятся и живут активно, наслаждаясь всеми радостями жизни, в том числе, сексуальными! Об этом вы можете почитать в Новостях медицины И здесь же можно узнать много интересного о том, чем современная медицина может помочь всем, кто стремится продлить свой земной путь.

Но вот что ученые так и не могут разгадать, так это тайну индийского племени хунза. Имена его представителей мы не найдем в рейтингах долгожителей мира книги рекордов, наверно, им попросту некогда заниматься формальностями. Зато, живя более 110 лет (причем, поголовно!) эти аборигены великолепно видят, имеют отменные зубы без признаков кариеса, вообще обладают завидным здоровьем.

Единственный секрет, который виден невооруженным глазом, это особенности питания членов племени. Они едят фрукты и сырые овощи, мясо употребляют лишь по большим праздникам. Заготавливают соки впрок, пьют их в самые трудные времена, когда не подоспел новый урожай или погода, природа преподносит неприятные сюрпризы.

Другое отличительное свойство хунза — постоянная физическая активность, закалка, воспитанная привычкой купаться в холодной воде. 60-летние женщины племени спокойно рожают здоровеньких крепышей и живут, в полном смысле слова, припеваючи. Кстати, вот это-то как раз и может быть самым главным фактором их жизнестойкости: непробиваемый оптимизм!

Другие страны-рекордсмены по числу долгожителей

Этим же правилом руководствуются и долгожители мира на сегодняшний день, проживающие в Абхазии. Там долгий срок жизни никого не удивляет, почти у 3% населения в паспортах значатся даты рождения начала прошлого века. «Злые люди долго не живут» — это одна из распространенных абхазских поговорок.

Более 80 тысяч человек в США тоже принадлежат к долгожителям. Тут все иначе: не блестящие экологические показатели, высокий темп существования с неизбежными стрессами. Но зато страна может похвастаться весьма высоким уровнем жизни вообще и медицины, в частности.

Еще более впечатляет пример Кубы. Тут на 11 миллионов населения — 3000 столетних граждан и тех, кто перевали за эту возрастную планку. Опять же, секрет в пристальном внимании государства к вопросам здравоохранения.

Тайвань давно считают еще одним «очагом долголетия». В маленькой стране более 1200 человек в возрасте 100 лет и выше. Тут, видимо, дело в восточных традициях питания и неспешного бытия, философского отношения к миру.

Легенды мира: документально не подтвержденные «чемпионы»

Кого считать самым долгожителем в мире за всю историю человечества? Не будем углубляться в библейские времена, проверить данные которых наука пока не в силах. Обратимся к более близким примерам.

Жил в Китае такой персонаж: Ли Чунг-ян. Ушел в мир иной в 1933 году и уверял, что год его рождения — 1680-й, то есть прожито было 253 года. Он не скрывал истоков своей бодрости: физическая нагрузка, специальные дыхательные упражнения и… восточная невозмутимость. «Сердце нужно держать в покое и спать как в последний раз» — учил он окружающих.

Что говорят об этом исторические факты? Архивисты нашли документы, где речь идет о поздравлениях человека с именем Ли Чунг-ян китайским императором. И поздравлял его верховный правитель со славными его юбилеями в 150 и 200 лет. Тот ли это самый человек или полный тезка, родственник долгожителя 20-го века, остается под большим вопросом. Но очень хочется верить!

Другие долгожители мира называли разные сроки: например, венгры Золтан Петраж и Петр Зортай уверяли, что прожили 186 и 185 лет, соответственно. Пакистанец Махаммад Афзия — 180, как и ряд представителей других стран.

В Советском Союзе даже выпустили почтовую марку в честь Мухамеда Эйвазова. Он умер в 1959-м в возрасте около 151 год.

А вот поучительная история от английских знатоков старины. Король Карл в 1935 году пригласил в Лондон крестьянина Томаса Парра, уверявшего, что ему 152 года, он пережил 9 королей. Карл не поскупился на пышные торжества. Но после обильно застолья уникальный гость умер. Официально объявили, что от пневмонии, с почестями захоронили в Вестминстерском аббатстве. Но большинство ученых сходятся во мнении, что истинной причиной трагического финала было банальное переедание за королевским столом.

Мировые рекордсмены долголетия

Если посмотреть списки, предложенные Википедией, то в них перечислены 100 самых «долгоиграющих» жителей планеты, чей доказанный возраст на момент ухода из жизни перевалил за 114 лет. Перечни более «юных», в 100 лет и старше, гораздо длиннее.

И тут мы снова встречаемся с загадками и противоречиями. Если где-то наслаждаться годами помогают достойные условия жизни, то как объяснить феномен Мэгги Паулин Барнс, прожившей 115 лет 319 дней (с 1882 по1998). Это действительно уникум: она единственный представитель долгожителей мира, родившихся в рабстве.

В упомянутых списках и примерах из Книги рекордов Гиннеса упоминается и имена американок Бесси Купер, Элизабет Болден, японки Танэ Икаи, представительницы Эквадора Марии Каповилья и десятков других «чемпионов», перешагнувших рубеж 116-летней продолжительности жизни. А Саре Кнаусс на момент ухода из жизни было более 119 лет (она из США).

Японка Танэ Икаи рассказывала, что ее успех связан с любовью к дарам моря, именно их она всегда предпочитала в питании. А вот канадка Мария Луиза Мейлер благополучно достигла возраста 117 лет и 230 дней, но всю жизнь трудилась, не покладая рук, причем, в тяжелых условиях. Два мужа, 10 детей. К тому же, Мария не отказывалась от бокальчика-другого вина, а курить бросила с 90-летнему юбилею.

Мужчин в этой славной когорте немного. В категории долгожители мира книги рекордов Гиннеса зафиксировано имя японца, прожившего чуть более 116 лет. Это Дзироэмон Кимура. 115 лет и 252 дня радовался жизни Кристиан Мортенсен – датчанин, эмигрировавший в США. Пуэрториканец Эмилиано Меркадо дель Торо тоже в числе рекордсменов с итогом 115 лет 163 дня. Есть несколько более «младших» чемпионов.

Жанна Кальман: неистовая француженка

Долгие годы список самых долгожителей в мире возглавляла Жанна-Луиза Кальман с феноменальным результатом 122 года и 164 дня (1875–1997). Только представьте: она могла видеть первый полет братьев Райт, пережила две мировые войны и кучу других знаковых событий мировой истории.

Предлагаю посмотреть видеоматериал о ней и о Топ 10 долгожителей нашей планеты.

Получается, что ее рецептом успеха является постоянная физическая активность. Велосипед, причем, не прогулочный, она была почти профи в гонках! А в 85-летнем возрасте научилась прилично фехтовать. До последних дней была в памяти и ясном уме, отличалась отменным чувством юмора. И вкусом к хорошей одежде!

Луиза Кальман объясняла свой рекорд умением следовать простому правилу: «Когда невозможно решить проблемы, нет нужды беспокоиться».

Кстати, неистовая француженка питалась совсем не нектаром и амброзией. Знаете, когда она отказала себе в удовольствии выпивать каждый день по стаканчику портвейна? В 117 лет! Один невезучий нотариус решил «облагодетельствовать» 92 – летнюю Жанну-Луизу, взявшись платить ей пожизненную ренту. Она прожила еще 30 лет, надолго пережив нотариуса, что так и не дождался ее скромной квартирки.

Антиса Хвичава: образец трудолюбия

Но кого же считать официально признанным самым долгожителем в мире за всю историю, во всяком случае, современную? Это Антиса Хвичава, обычная грузинская женщина, немного не дожившая до рубежа в 133 года. В течение 85 лет она трудилась на чайных плантациях.

Существуют документы, подтверждающие подлинность факта ее рождения в 1880 году. Это признали специалисты Книги рекордов Гиннеса, выдавшие грузинке соответствующий сертификат.

Антиса Хвичава была неграмотной, так что об истоках своей уникальности ничего не бралась рассказывать многочисленным гостям. Зато интересовалась новинками науки, хотела научиться владению компьютером. Живость ума и природная любознательность оставались при ней до последнего вздоха.

А что о тайне долголетия знают ученые?

Попробуем подвести некоторые итоги. Кто же они, долгожители мира: люди, сделавшие себя сами или счастливчики, баловни судьбы?

Разумеется, много делается в плане общего развития здравоохранения, увеличения продолжительности жизни целых стран и народов. Снижаются показатели детской смертности, немало сделано в плане поиска новых методов лечения онкологии и заболеваний сердечнососудистой системы. Но они по-прежнему уносят больше всего человеческих жизней, внося свою черную правку в статистику.

Профессор анатомии Калифорнийского университета Леонард Хейфлик обнаружил интересную закономерность: продолжительность жизни человека и отношением веса мозга к весу тела связаны пропорционально. Чем больше это частное, тем длиннее жизнь. По его мнению, старение начинается тогда, когда мы прекращаем расти. По сути, лет с 30, а то и раньше. А вот акулы, галапагосские черепахи и ряд других существ стареют весьма медленно, поскольку практически всю жизнь чуть-чуть, но прирастают в размерах.

Парацельс, между тем, был уверен, что человеку по силам жить 600 лет. Его русские коллеги Илья Мечников и Александр Богомолец давали нам срок в 160 лет.

Можно говорить о том, что на процесс влияет наследственность, и отчасти это верно. Экология, питание, здоровый образ жизни — все это факторы влияния. Но, даже из вышеприведенных примеров ясно, что «наши» долгожители не были ангелоподобными существами. Кто-то выпивал, кстати, некоторые, даже весьма прилично, другие покуривали или даже дымили напропалую, третьи злоупотребляли кофе.

Ирландский землевладелец Браун, доживший, как считается, до 120 лет, завещал сделать себе надгробную надпись. Вот ее текст: «Он был всегда пьян и так страшен в этом состоянии, что сама смерть боялась его».

Вот и мысли для всех нас… Но есть, есть-таки одно общее, что объединяет всех долгожителей мира — это неистощимое жизнелюбие, оптимизм. Они жили долго, потому что искренне любили жизнь. И она отплатила им взаимностью.

Желаю всем нам здоровья, простых радостей жизни. Нам всем есть чему поучиться у долгожителей: тому же позитиву, трудолюбию и спокойнее относиться к стрессам.