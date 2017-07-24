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Языческие символы на “христианских” храмах

18:27. 24 июля 2017 Просмотров - 227 Нет комментариев Опубликовал:
В заметке про фундаменты, bskamalov привёл ссылку на статью 2014 года Греческие древности. Часть 1. Акрополь и окрестности в 1870-е годы. Просматривая её, я обратил внимание на одну интересную фотографию.



В самом центре на обломке камня очень хорошо виден круглый "солярный" симовл. Если присмотреться, то можно уивдеть ещё несколько аналогичных круглых символов, но только немного с другими узорами.

Но точно такие же символы встречаются и на старых якобы "христианских" храмах. Об одном из таких храмов рассказывает Евгений Макаров в одном из своих роликов "Символы славянских богов на храмах. Храм св. Живоначальной Троицы в Останкино".


Правда, тут нужно сделать одно важное замечание. Сейчас все подобные круглые символы принято все называть "солярными", независимо от узора, которые на них изображены. Но, насколько мне удалось выяснить, круги с разными узорами обозначают вовсе не Солнце, а разные Планеты нашей планетарной системы, которые и являются Языческими Богами. То есть, названия Планет вовсе не случайно совпадают с названиями Богов Греческого/Римского пантеона.

Осталось только выяснить, какому из Богов-Планет относится тот или иной символ.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: Ведизм, греция, руины, символы, храмы
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