Языческие символы на “христианских” храмах
18:27. 24 июля 2017 Просмотров - 227 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В заметке про фундаменты, bskamalov привёл ссылку на статью 2014 года Греческие древности. Часть 1. Акрополь и окрестности в 1870-е годы. Просматривая её, я обратил внимание на одну интересную фотографию.
В самом центре на обломке камня очень хорошо виден круглый "солярный" симовл. Если присмотреться, то можно уивдеть ещё несколько аналогичных круглых символов, но только немного с другими узорами.
Но точно такие же символы встречаются и на старых якобы "христианских" храмах. Об одном из таких храмов рассказывает Евгений Макаров в одном из своих роликов "Символы славянских богов на храмах. Храм св. Живоначальной Троицы в Останкино".
Правда, тут нужно сделать одно важное замечание. Сейчас все подобные круглые символы принято все называть "солярными", независимо от узора, которые на них изображены. Но, насколько мне удалось выяснить, круги с разными узорами обозначают вовсе не Солнце, а разные Планеты нашей планетарной системы, которые и являются Языческими Богами. То есть, названия Планет вовсе не случайно совпадают с названиями Богов Греческого/Римского пантеона.
Осталось только выяснить, какому из Богов-Планет относится тот или иной символ.
В самом центре на обломке камня очень хорошо виден круглый "солярный" симовл. Если присмотреться, то можно уивдеть ещё несколько аналогичных круглых символов, но только немного с другими узорами.
Но точно такие же символы встречаются и на старых якобы "христианских" храмах. Об одном из таких храмов рассказывает Евгений Макаров в одном из своих роликов "Символы славянских богов на храмах. Храм св. Живоначальной Троицы в Останкино".
Правда, тут нужно сделать одно важное замечание. Сейчас все подобные круглые символы принято все называть "солярными", независимо от узора, которые на них изображены. Но, насколько мне удалось выяснить, круги с разными узорами обозначают вовсе не Солнце, а разные Планеты нашей планетарной системы, которые и являются Языческими Богами. То есть, названия Планет вовсе не случайно совпадают с названиями Богов Греческого/Римского пантеона.
Осталось только выяснить, какому из Богов-Планет относится тот или иной символ.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com