Видеоблог №108
В очередном выпуске видеоблога мы рассматривали следующие вопросы:
00:00 — На минувшей неделе в Донецке было заявлено о создании государства Малороссия, это вызывало неоднозначные оценки и комментарии. Хотелось бы услышать вашу точку зрения по этому вопросу.
08:38 — В Польское законодательство внесены поправки к закону о декоммунизации, предполагающие снос памятников советским солдатам. Какую цель преследуют авторы подобных инициатив?
23:01 — Госдума приняла закон о курортном сборе. Кто выиграет от введения данного закона?
29:07 — В очередном сделанном на Западе рейтинге Россия вошла в пятёрку худших стран для пенсионеров. Как по вашему мнению можно решить проблему низкого уровня пенсий в России?
39:21 — Фальсификация истории стала одним из основных направлений информационной войны. кинематограф активно используется в этом процессе. Не могли бы вы высказать свою точку зрения по этому вопросу?
Скачать аудио:
Google Диск
Облако Mail
Уважаемые единомышленники!
Если вы хотите смотреть видеоблог и другие ролики с моего канала на Ютуб раньше всех — подписывайтесь на канал:
http://www.youtube.com/user/nstarikovru
Также рекомендую подписаться на группу ВКонтакте «Видеотека Николая Старикова», которая, по сути, является резервной копией Ютуб-канала:
https://vk.com/nstarikov_video
Задать вопрос в видеоблог можно:
— в теме «Вопросы для видеоблога 2017» на моей официальной странице ВКонтакте
— на адрес электронной почты: videoblog@bk.ru
P.S. Еще раз о расписании ближайших встреч.
Сегодня, в понедельник, 24 июля, мы встречаемся в Брянске!
Брянск
24 июля, 18.30, магазин «Читай-город»
(пр. Ленина, 67)
Рязань
28 июля, 19.00, магазин «Читай-город»
(Московское шоссе, 65а, ТЦ «М5 Молл»)
Ростов-на-Дону
13 августа, 19.00, магазин «Читай-город»
(Буденновский проспект, 26/57)
P.P.S. Реквизиты для помощи в рамках акции «Помочь вдовам ополченцев Донбасса»
Номер карты: 4276 5500 4491 2676
Так же для перевода в системе сбербанк можно использовать следующий номер: 8(921)856-44-56
Получатель: ПОГОДИН АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ
Счет получателя: 40817810555862811617
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНН получателя: 7707083893
БИК банка получателя: 044030653
Корреспондентский счет: 30101810500000000653
Код подразделения банка по месту ведения счета карты: 55905501692
Источник: nstarikov.ru