Видеоблог №108

В очередном выпуске видеоблога мы рассматривали следующие вопросы:

00:00 — На минувшей неделе в Донецке было заявлено о создании государства Малороссия, это вызывало неоднозначные оценки и комментарии. Хотелось бы услышать вашу точку зрения по этому вопросу.

08:38 — В Польское законодательство внесены поправки к закону о декоммунизации, предполагающие снос памятников советским солдатам. Какую цель преследуют авторы подобных инициатив?

23:01 — Госдума приняла закон о курортном сборе. Кто выиграет от введения данного закона?

29:07 — В очередном сделанном на Западе рейтинге Россия вошла в пятёрку худших стран для пенсионеров. Как по вашему мнению можно решить проблему низкого уровня пенсий в России?

39:21 — Фальсификация истории стала одним из основных направлений информационной войны. кинематограф активно используется в этом процессе. Не могли бы вы высказать свою точку зрения по этому вопросу?

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P.S. Еще раз о расписании ближайших встреч.

Сегодня, в понедельник, 24 июля, мы встречаемся в Брянске!

Брянск

24 июля, 18.30, магазин «Читай-город»

(пр. Ленина, 67)

Рязань

28 июля, 19.00, магазин «Читай-город»

(Московское шоссе, 65а, ТЦ «М5 Молл»)

Ростов-на-Дону

13 августа, 19.00, магазин «Читай-город»

(Буденновский проспект, 26/57)

P.P.S. Реквизиты для помощи в рамках акции «Помочь вдовам ополченцев Донбасса»

Номер карты: 4276 5500 4491 2676

Так же для перевода в системе сбербанк можно использовать следующий номер: 8(921)856-44-56

Получатель: ПОГОДИН АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ

Счет получателя: 40817810555862811617

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИНН получателя: 7707083893

БИК банка получателя: 044030653

Корреспондентский счет: 30101810500000000653

Код подразделения банка по месту ведения счета карты: 55905501692

Источник: nstarikov.ru